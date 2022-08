El hospital de Ibiza tendrá una casa de partos

«¿Y nuestra casa de partos?». Es lo que pensaron algunas matronas del Área de Salud de Ibiza y Formentera el martes de la semana pasada, cuando vieron que la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, y la presidenta del Govern, Francina Armengol, inauguraban la del hospital Son Espases, en Mallorca. Y es que hace algo más de tres años que un grupo de matronas del Hospital Can Misses presentó un proyecto para una casa de partos. Una idea que titularon ‘Parir como en casa’ y que planteaban crear en la vieja casa payesa que se conserva en el centro del recinto hospitalario. El objetivo de este recurso es «ofrecer la posibilidad del parto en las mismas condiciones que en el domicilio», indican las impulsoras de la propuesta, que continúan: «Además de facilitar clases de preparación al parto, recuperación de suelo pélvico y sala de lactancia».

Can Misses tendrá una casa de partos, aseguraron ayer desde la gerencia del hospital. Eso sí, con alguna diferencia respecto al proyecto que presentaron Rocío Delgado, Jennifer Ejarque y Juan Antonio Rosa y que consiguió el tercer puesto en los Premios Humana de 2019. Parte del premio del concurso, centrado en la humanización de la atención sanitaria tanto de cara a los pacientes como a sus familias, fueron mil euros que podían destinarse a la formación de los profesionales ganadores o reservarlos para la puesta en marcha del proyecto.

Para empezar, no se creará en la vieja casa de labranza sino en el edificio del viejo Can Misses. Y es que aunque se hizo una primera actuación en la construcción, que es Bien de Interés Cultural (BIC), ésta únicamente consistió en un mantenimiento de la fachada. La casa no tiene luz ni agua, por lo que para habilitarla como un espacio de atención sanitario sería necesaria una actuación importante.

De hecho, la de la casa de partos no ha sido la única propuesta que pretendía usar la casita payesa. La Unidad de Seguridad del Paciente planteó convertir su entorno en una especie de patio para los pacientes ingresados, para que cuando pueden caminar y salir de las habitaciones no tengan que tomar el aire en la plaza de la entrada, a la vista de todo el mundo. Además, tanto el Ayuntamiento de Ibiza como el Consell, desconocedores del estado de la construcción, han solicitado en alguna ocasión si podían contar con la casita como un espacio cultural.

«El proyecto de la casa de partos está sobre la mesa de la gerencia. Está vivo, se tiene en cuenta y se pondrá en marcha», insisten antes de matizar que también hay otros proyectos «prioritarios». El primero de ellos es la puesta en marcha definitiva, tras la pandemia, de la unidad de media estancia Ca na Majora. Aunque ha estado funcionando con enfermos de covid, tiene que empezar a funcionar para lo que fue concebida: convalecientes con recuperaciones largas. También está pendiente la ampliación del laboratorio de Microbiología, proyecto que está «a punto» de licitarse y el inicio de la segunda fase de la reforma del antiguo Can Misses, que incluye la renovación de parte de los quirófanos de la segunda planta y el aula de simulación de docencia. También habilitar un laboratorio para la unidad de Fertilidad que se ubicará en la vieja zona de Radiología y que es parte de un proyecto más ambicioso. Es en esta segunda fase en la que se reservará un espacio para la casa de partos.

Desde la gerencia del Área de Salud señalan que abordar cada uno de estos proyectos supone llevar a cabo una serie de trámites jurídico administrativos «muy laboriosos y complejos» con la concesionaria, Nuevo Hospital Can Misses, que es la propietaria del edificio.

Las matronas explican que el objetivo de la casa de partos es ofrecer a las mujeres que tienen que dar a luz «un equilibrio entre su autonomía y su seguridad», ya que el recurso se encuentra en un entorno hospitalario. Además, hacen hincapié en que se disminuye «la probabilidad de intervención, reduciendo el riesgo y el coste» y también el tiempo de estancia en el hospital, ya que el objetivo es dar una «alta precoz» y hacer, poco después, una visita a domicilio. Eso sí, insisten en que únicamente tendrán esta opción «gestantes de bajo riesgo».

Las matronas del Área de Salud, tanto las del hospital como las de Atención Primaria, son las que implantarán este recurso, que contará con la colaboración del servicio de Ginecología y Obstetricia de Can Misses. Otros de los servicios implicados serán Pediatría y Anestesia. Antes de su puesta en marcha, un grupo de trabajo elaborará «un protocolo de cuidados durante la gestación, parto y puerperio».

Para poner en marcha la casa de partos el Área de Salud debe contratar a seis matronas, una de ellas con el cargo de coordinadora, detalla el proyecto. Habrá una matrona con la mujer en todo momento, salvo en la fase expulsiva, en la que deberán estar presentes dos.