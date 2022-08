José Manuel Maroto, portavoz del Sindicato Técnico de Enfermería: «El número de emergencias supera los recursos del 061»

José Manuel Maroto (Ibiza, 1972) lleva casi treinta años de trayectoria profesional en el mundo de la sanidad. Este técnico de emergencias sanitarias es también el responsable en las Pitiusas del Sindicato de Técnicos de Enfermeria (USAE) en el Comité de Empresa de Gestión Sanitaria y Asistencial de Balears.

¿Con qué recursos cuenta el Samu 061 en Ibiza?

Tenemos tres ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA), que son las UVI móviles, de 24 horas al día. Otras cuatro ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) también a 24 horas, y dos SVB más que funcionan 12 horas al día como refuerzo de verano.

¿Estas dos de refuerzo veraniego son las que están en Sant Agustí y Sant Joan?

Exacto. Se han puesto en turno diurno, ocho de la mañana hasta ocho de la tarde, de junio hasta finales de septiembre. Tenemos el compromiso adquirido de que la de Sant Agustí se va a quedar todo el año.

¿Qué recursos cree que serían los necesarios?

Durante el día vamos justos. No es que sobren recursos ni muchísimo menos. El problema es el turno de noche: tenemos la misma dotación en invierno que en verano. Lo que ocurre constantemente es que las unidades de UVI móviles están realizando los servicios de las unidades de SVB.

Para que quede claro: ¿son trabajos muy distintos?

Las UVI móviles -SVA- se encargan de emergencias en las que está en compromiso serio la vida de una persona, las que atienden los infartos, las cosas más graves. Las SVB asumen también cosas graves, com un código ictus, que está protocolizado que tiene que ser así, y también la mayoría de asistencias en la vía publica y todo aquella patología que no pueda desencadenar en un momento determinado un peligro inminente para la vida de la persona. Por ejemplo, un accidente de tráfico con una fractura en la pierna la puede cubrir una ambulancia de SVB.

« En el turno de noche tenemos la misma dotación en invierno que en verano» « Saber que hay hasta cinco servicios en espera nos somete a una enorme presión»

Me decía que las UVI móviles cubren asistencias que no les correspoden.

Constantemente. Las UVI móviles tienen que estar cubriendo servicios que son asignados a otros recursos porque hay tanto tiempo de espera y es tal el volumen de carga, que acaba asumiendo lo que no le corresponde. ¿Qué ocurre? Que cuando luego realmente ocurre una emergencia vital que debería ser cubierta con una SVA, está ocupada, y entonces se tienen que desplazar las ambulancias de otros municipios. Eso pasó recientemente con un accidente de tráfico en Sant Jordi en el que la ambulancia tardó 20 minutos en llegar porque la de Ibiza estaba realizando servicios de soporte vital básico en Sant Antoni y tuvimos que traer a una desde Santa Eulària.

Usted dice que a causa de la falta de recursos se está tardando en atender las emergencias más de lo que se debería.

Desde la propia central de coordinación nos dicen: «por favor, corre que tengo cinco llamadas más en cola». Eso quiere decir que hay cinco personas esperando que llegue una ambulancia. Esto es una presión que se pone a nosotros porque siempre estamos en la tensión de que alguien está demandando el servicio y no llegamos. Esto repecute en todo. En la calidad asistencial, en la presión que soportamos los trabajadores, en el enfado de la ciudadanía. A veces llegas y los familiares te dicen: «Oye, que llevamos 40 minutos esperando una ambulancia». Esto la gente no lo entiende y es lógico que no lo entienda.

¿Se puede garantizar que los casos que son graves, que implican peligro de muerte, se están atendiendo sin demora?

Estos se atienden, siempre se les da prioridad absoluta, pero sí puede haber casos puntuales en los que, porque los recursos están ocupados, se tienen que desplazar ambulancias de otros muncipios. Esto sucede.

Y al venir de otro municipio, se quiera o no, tarda un poco más.

Claro. De Santa Eulària a Ibiza hay mínimo 15 minutos, o de Ibiza a Sant Antoni.

15 minutos en algunos casos es mucho tiempo.

Demasiado tiempo. Es verdad que estas son las situaciones que menos ocurren, pero están ocurriendo, por desgracia. Desde la central de coordinación lo saben, está puesto en conocimiento de todo el mundo.

« Las condiciones laborales provocan que el personal no arraigue y vuelva a la península» « Las agresiones contra los trabajadores de emergencias están a la orden del día»

¿Cómo es el día a día en verano de los trabajadores?

Caótico. Es llegar y empezar ya con los servicios y no bajarte de la ambulancia en todo el turno. En las ambulancias SVB sí te respetan la pausa para que puedas comer, se intenta mediar para poder tener ese momento, pero es un sin parar.

¿En cuánto calcula la falta de recursos?

La dotación ideal es que los dos recursos que son refuerzos de verano tuvieran una continuidad de 24 horas. Hay un problema serio de personal. Para contratar el personal de estas dos SVB se ha tenido que recurrir a gente procedente de la península. En la actualidad hay nueve técnicos de emergencias sanitarias hospedados en el Hospital [Can Misses] porque no encuentran piso. Hay compañeros que se han ido de la isla porque no se ha dado estabilidad a la plantilla.

¿Por qué sucede esto?

Llevamos con el convenio congelado seis o siete años. Desde que entró la empresa pública Gsaib (Gestion Sanitaria y Asistencial de las Balears) no se ha creado el convenio. Además, hay una alta demanda de personal de emergencias a nivel nacional y antes de venir a Ibiza, con el sobrecoste que hay de la vivienda, la gente prefiere quedarse en la península.

¿Qué complemento perciben por trabajar en las Pitiusas?

Es irrisorio. Un grupo C2, la categoría de técnico en emergencias sanitarias, en Ceuta y Melilla está cobrando 394 euros y en Ibiza y Formentera cobramos 61.

¿Se hacen horas extras o se doblan turnos?

No se están haciendo apenas. Sí se están dando guardias extras por falta de personal y para dar una cobertura inmediata porque alguien se ha puesto enfermo, y lo que no se hace es doblar turnos. Estamos intentando que los trabajadores puedan tener un poco de conciliación familiar. En Ibiza, el 70% de la plantilla es de fuera.

Al no tener familia aquí, no hay padres o abuelos que les ayuden en la crianza.

Claro, no tienen arraigo y por ese motivo se van. Hemos tenido el caso de un compañero que tenía un trabajo fijo indefinido que ha decidio irse a la península sin trabajo porque su situación aquí era inviable: una persona de 40 años viviendo en una habitación de un piso compartido. Nos decía que no tenía futuro, que no se podía construir una familia ni nada por el estilo.

¿Está el personal quemado?

Lo está y por eso se quieren marchar. Al no darles estabilidad laboral, se van. Los sueldos son deficitarios, apenas cubren la vivienda y el coste de la vida. La gente viene, hace puntos, porque esto es una empresa pública, y se vuelve a sus lugares de origen.

¿Ha habido un aumento de agresiones al personal sanitario y de emergencias?

Durante el tiempo de la pandemia no hubo agresiones apenas porque la gente estaba muy asustada y éramos muy bien recibidos por la ciudadanía en general. El problema ha llegado ahora en época estival, cuando las agresiones están a la orden del día. Es raro el día en que no estemos sometidos a algún tipo de agresión. Ya no la física, también la verbal. El otro día a un compañero se le montaron en la ambulancia para quitarla de la calle porque estábamos haciendo una asistencia. Esa persona decidió que le estorbábamos y se montó en la ambulancia para moverla. Eso lo consideramos una agresión, porque al final nos están impidendo hacer nuestro trabajo. Están las agresiones verbales, las físicas y las que entorpecen nuestra labor.

Esta sensación de caos y nerviosismo que existe porque hay mucha gente en la isla, ¿se traslada también al personal sanitario?

Evidentemente. La mayoría de las agresiones que sufrimos es de pacientes etílicos, intoxicados, pero hay un porcentaje de agresiones que se producen por lo quemada que está la gente. En verano, hay un nivel de estrés en esta isla muy elevado, ya sea por las dinámicas de trabajo o por las esperas que no entienden los familiares, pero estamos sufriendos agresiones constantemente. Está a la orden del día.

¿Qué reclaman a la Administración?

Que nos reconozcan esta penosidad que tenemos. Ya no reivindicamos dinero. Sabemos que estas situaciones van implícitas en el trabajo, pero esto implica una penosidad y pedimos que se nos conceda la jubilación anticipada como en muchos otros servicios donde tienen reconocida esa penosidad, porque estamos en primera linea, como los policías y los bomberos, pero no se nos reconoce.

Cuando se encuentran con alguien violento, ¿qué hacen?

Cuando se nos comunica que hay una persona agresiva, no nos acercamos si no hay presencia policial. Cuando hay presencia policial, accedemos al domicilio e intentamos mediar para bajar el tono de agresividad y si no puede ser, los agentes inmovilizan a la persona. A veces, por falta de agentes de policía, nos vemos involucrados en reducir a la persona, pero no tenemos por qué hacerlo. El problema se produce en los servicios que no sabemos que son agresivos, y allí si es donde vamos solos. Tenemos sistemas de alerta que podemos usar en casos de agresión, como el botón del pánico, la llamada de emergencia, y se nos mandan recursos policiales, pero son limitados y a veces tardan 20 minutos en llegar.

Reivindican un plan de autoprotección específico.

Pedimos una mayor implicación de los estamentos a la hora de crear estos protocolos de actuación. Sabemos que no podemos ir con un guardia de seguridad en la ambulancia, pero sí exigimos que se aumente la formación a la hora de reconocer actitudes agresivas por parte de los pacientes.

Desde el Área de Salud se han adoptado medidas: los códigos QR para advertir de una agresión, sesiones formativas…

Que me pongan medidas para notificar las agresiones está bien, pero lo que hay que poner es medidas para evitar que esa agresión se produzca. Lo que queremos es formación para prevenir. A la plantilla que ha llegado en verano no se le ha dado ningún curso de formación. Se están haciendo cosas. Se ha ampliado la formación, se ha trabajado mucho en los sistemas de comunicación, por parte de la administración la condena es inmediata tras cada agresión, nos ponen el departamento jurídico a nuestra disposición... Todo esto esto es genial, pero siempre es a posteriori, tras haber sufrido la agresión. Lo que debemos hacer es evitarla.