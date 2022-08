Crisis de suministros en Ibiza: La venta de hielo se dispara por las altas temperaturas y el aumento de la demanda turística

Las altas temperaturas y la llegada del verano convierten en indispensable a un producto como el hielo en cubitos y en todas sus formas. Las empresas que se dedican a fabricar y distribuir hielo en Ibiza han notado el incremento de la demanda, sobre todo estos dos últimos años con la vuelta con fuerza la actividad turística tras la crisis sanitaria. «El hielo va ligado al calor y la venta se ha incrementado en un 75%, aproximadamente, pues todos consumimos más», apuntan desde la gerencia de Iscasa, empresa dedica a la venta de este y otros productos de alimentación. Y confirman que el aumento de la venta se debe a las altas temperaturas y al turismo; «la isla está abarrotada».

Aunque las ventas están creciendo y esto puede suponer un beneficio para las empresas, la crisis de suministros les está afectando, como al resto de sectores productivos. Provoca que, en algunos casos, el stock se reduzca. «Recibimos llamadas de empresas que no son clientes nuestros y no les podemos atender porque no contamos con suficiente cantidad» de material, comentan desde Iscasa, donde se han visto forzados a poner restricciones a sus clientes habituales para poder abastecer a todo su mercado.

Esta empresa no es la única que ha tenido que reducir ventas. También Hielos Pitius se ha visto obligada a limitar su actividad. «Hay escasez y se dosifica la venta. Intentamos jugar con no coger a otros clientes o reeducar a los que ya tenemos para que no desaprovechen lo que tienen», afirman desde la empresa, que también ha notado el aumento de demanda este verano. Hasta tal punto, detallan, que «en un día se puede vender lo que en un mes en invierno».

Subida de precios

El incremento del coste de la luz es uno de los factores que ha provocado la falta de stock. Muchas empresas se han visto este invierno en la necesidad de reducir la fabricación e incluso de suspenderla. «Debido al incremento de los precios tuvimos que parar la fábrica durante un mes», comentan desde Hielo Pitius, y apuntan que no solo la luz es la causa de esta crisis, también el precio del plástico para los envoltorios ha subido, a lo que se suma el del gasoil, que no deja de incrementarse. «Los costes del combustible están afectando a la distribución porque cada vez sube más. Todo este conjunto de factores: la subida de luz y el petróleo, acaban afectando a la empresa y a la fabricación y distribución, que cada vez es más costosa», advierten desde Iscasa.

Una subida de los costes que tiene que asumir el fabricante acaba también afectando al comprador. Las empresas se han visto obligadas a encarecer el producto para poder asumir el aumento de los gastos. «Hemos tenido que subir el precio a nuestros clientes, aunque intentamos repercutirles lo menos posible. Parte del sobrecoste se pasa a la venta, pero también una parte la asumimos los fabricantes», indican desde la gerencia de Iscasa.

«Con el encarecimiento de la luz hemos tenido que aumentar el precio del hielo, aunque la subida no es real porque no se ha aplicado todo lo que se debería», comentan desde Hielos Pitius.