Un médico renuncia a su contrato en el Hospital de Ibiza por «acoso laboral»

«Soy médico y hace tres años que trabajo en Urgencias del Hospital Can Misses. La pandemia ha sido muy fuerte para todos, la temporada de verano aumenta aún más la presión, la carga laboral explotadora se siente en nosotros cada vez más y existen compañeros que intensifican, aún más, ese estrés». Es un fragmento de la carta que ha traslado el facultativo René Brito a sus compañeros para anunciar los motivos por los que renuncia a su contrato.

No puede más y no por el exceso de trabajo al que se enfrenta cada día. Brito asegura que hay compañeros, de su servicio y de otros, que tienen una «conducta violenta, con insultos y gritos, que forman parte del día a día de nuestras jornadas». Habla de «acoso laboral» entre profesionales en Urgencias de Can Misses, un servicio «atacado» por múltiples departamentos. «Un delito silente del que no se habla, que ha quedado ensombrecido y disimulado con la excusa de la alta carga laboral», subraya.

Este médico se culpa de «no ser valiente» y aguantar en su puesto de trabajo, pero confía en que su testimonio sirva de «estímulo» para identificar «estos delitos que se esconden injustificablemente en el servicio de Urgencias». Añade que la violencia verbal «se ve manifestada por compañeros de mayor antigüedad respecto a los más nóveles», lo que a su juicio se trata de «un círculo vicioso que parecen desconocer las altas esferas gerenciales».

Brito critica la «ausencia de gestión» por parte de la dirección del centro en todo lo relacionado con la salud mental de los trabajadores. «No existen protocolos puestos en práctica que identifiquen ciertos tipos de agresiones, como aquellas que genera el acoso laboral, del que nadie se atreve a hablar», sostiene. Sin embargo, desde el Área de Salud de las Pitiusas confirman a este medio que el facultativo «no ha utilizado ninguna de las vías disponibles para este tipo de situaciones».

Entre ellas destaca un protocolo específico sobre acoso laboral, que fuentes sanitarias aseguran que se ha activado en varias ocasiones. «En este caso no se ha pedido», matizan. Además, hay un Comité de Seguridad y Salud Laboral con cinco secciones sindicales y los delegados de Prevención Laboral, que «tampoco han recibido notificación». De hecho, desde el Área de Salud subrayan que la última reunión fue el 15 de julio y no se trató este asunto.

Los profesionales también cuentan con un sistema de notificación de comunicación de riesgo y con una unidad de prevención de riesgos laborales, donde el profesional puede acudir a notificarlo y se actúa. «No tienen constancia», añaden. A estos recursos se suma el programa de Salud Mental para los trabajadores que requieran ayuda.

De momento, las mismas fuentes explican que Recursos Humanos no ha notificado a la dirección la renuncia del médico, aunque eso «no significa que no haya hecho registro de entrada» de ella.

Satse anuncia que cuatro enfermeras renunciarán a su interinidad «en breve»

El sindicato de Enfermería (Satse) de Eivissa y Formentera denunció ayer, en sus redes sociales, la fuga de profesionales. «Más enfermeras que se marchan a la Península. Cuatro que renuncian a su interinidad en breve», se puede leer.

Exigen, una vez más, la fidelización del personal y que el Ib-Salut cubra «la treintena de contratos que están vacíos en Hospitalaria y Primaria», lamentan.

Por su parte, desde el Área de Salud afirmaron no tener constancia de ello y puntualizaron que, en los dos últimos meses, no han recibido ninguna renuncia del gremio.