«CAN Art Ibiza ha superado las expectativas»

«No esperaba una acogida tan buena. Se han superado las expectativas que teníamos en todo», reconoce Sergio Sancho, impulsor de CAN, Contemporary Art Now. Su cara de satisfacción lo dice todo cuando hace balance de la primera edición, que se clausura hoy (por ayer) en el Recinto Ferial de Ibiza. En los cinco días que ha durado esta feria internacional de arte, asegura, «se ha vendido el 80% de las obras» que exhiben las 36 galerías de Europa, Asia y América que participan en esta cita cultural.

Después de esta experiencia, Sancho tiene claro que habrá segunda edición de CAN en Ibiza. «Mañana (por hoy) mismo empezamos a trabajar en ello», asegura, antes de comentar que no se plantean muchos cambios para 2023. «A lo mejor ajustamos horarios de visita abriendo puertas una hora más tarde y suprimimos un día de feria. En cuanto a crecer más, lo tenemos que ver. Creo que el hecho de que la feria sea más pequeña, más familiar, es un punto positivo y yo prefiero más la calidad que la cantidad», señala.

«Atraer más público» es otro de los objetivos de Sancho para la próxima edición. Con esa idea en mente, tiene pensado trabajar, junto al Consell y el Ayuntamiento de Ibiza, para que en un futuro cercano «los brazos» de CAN se extiendan más allá del Recinto Ferial.

Precisamente esa es una de las propuestas que hace María Ángeles Sánchez, fundadora de ArtNueve, con sede en Murcia, una de las pocas galerías de CAN que exhibe arte abstracto esta edición. «Estaría bien, en próximos años, que CAN no se limite solo al Recinto Ferial y acerque más el arte al centro de Ibiza», sugiere después de hacer un balance «positivo» de la primera edición, «aunque haya faltado público». «Necesitamos más implicación de la sociedad ibicenca, de sus empresarios y de su gente. Es muy positivo para Ibiza y el público que se celebren eventos como éste. Creer en lo creativo y en el arte es tener las llaves del futuro para una ciudad. Iniciativas como ésta permiten a una localidad no solo vivir del turismo sino también de la cultura», afirma con convicción durante la jornada de clausura, apenas 30 minutos después de que se hayan abierto al público las puertas del Recinto Ferial.

A esa hora se pasean por el espacio, con paso relajado y mirada contemplativa, decenas de personas, residentes y turistas de todas las edades, incluida alguna familia. Entre ellas Josefina, que ya estaba a las doce en la entrada del Recinto Ferial para evitar coincidir con mucha gente. A esta residente en Cala de Bou le gusta visitar exposiciones y considera «CAN una oportunidad única para ver algo diferente» en lo que a arte contemporáneo se refiere. «Original y bonita», son los dos calificativos con los que define esta feria de arte.

María es otra aficionada al arte de Ibiza que está encantada con esta propuesta, en la que prima la nueva figuración. «Nos quejamos siempre de que en Ibiza no hacen nada, y cuando se organiza algo luego no vamos», comenta, crítica, esta residente en Vila.

«Teníamos muchas ganas de ver las nuevas tendencias en el arte», afirman Marta Sánchez y Maud Sarrazin mientras visitan el espacio de Lundgren Gallery. Estas jóvenes han acudido «para ver lo que se cuece en CAN» con un grupo de compañeros que trabajan, como ellas, en el Hotel Riomar, en Santa Eulària.

Una feria «abarcable»

Esmeralda Gómez, directora de operaciones y ferias de L21, galería que tiene dos sedes en Mallorca y una en Barcelona, solo tiene halagos para CAN. «El contexto, Ibiza, es maravilloso porque todo el mundo quiere venir a la isla y más en verano. El pabellón que acoge la feria está muy bien y tiene luz natural y el equipo de organizadores nos está tratando muy bien, algo que no es muy habitual en este tipo de eventos», señala. Otro punto a favor de CAN es que es «una feria abarcable que en un día se recorre con calma». La única pega que le pone a este edición tiene que ver con la accesibilidad. «Debería haber más facilidades de transporte», sugiere de cara al futuro.

Gómez tiene claro que quiere estar en la próxima edición de CAN, al igual que Kty Murata, de Nanzuca. «Ha sido una experiencia fantástica. Me ha encantado ver a la gente disfrutando de la feria sin estrés», afirma. Esta galería japonesa ha vendido «un 90% de las obras» que expone. El artista de Nanzuca que más éxito ha tenido entre el público es Javi Calleja, un creador figurativo malagueño que se rifan en Asia.