Cancelado otro vuelo de Vueling de Ibiza a Barcelona: "Nos han recolocado en otros vuelos de manera aleatoria"

Al vuelo de Vueling Madrid-Ibiza cancelado la noche del pasado jueves se ha sumado este viernes otro que debía salir desde la isla hacia Barcelona. Según ha explicado a Diario de Ibiza Bàrbara Arqué, periodista de TV3, el motivo que ha dado la aerolínea ha sido el mismo: una avería del avión.

A las 9.15 horas de esta mañana tenía la salida prevista el vuelo VY3506 de Vueling. "Primero se ha retrasado", comenta Arqué, pero finalmente, con los pasajeros en la puerta de embarque listos para subir al avión, han anunciado por megafonía que el vuelo quedaba cancelado. En ese momento ha comenzado el caos en el aeropuerto de es Codolar.

El personal de tierra de la aerolínea ha informado a las personas afectadas que podían acudir a uno de los mostradores para que les reubicasen en otros vuelos. A la carrera, Arqué ha conseguido llegar una de las primeras para pedir una solución. Aun así, explica, ha estado esperando aproximadamente dos horas hasta que ha podido irse a casa a esperar que saliera el vuelo en el que le han reubicado esta tarde, a las 19 horas. "A mí me han reubicado para hoy, pero al chico que estaba conmigo le han dicho que saldrá mañana", porque según les han explicado, la reubicación es "aleatoria".

Arqué no tenía equipaje facturado, por lo que una vez reubicada, ha podido viajar. Sin embargo, aquellos que tenían maletas que recoger han tenido que hacer la cola y esperar hasta que han podido recuperarlas.

"Yo ya fui ayer al aeropuerto a por la tarjeta de embarque porque no conseguía que me validasen el residente por internet y no quería arriesgarme hoy a hacer cola", ha explicado Arqué, que lamenta que "la precariedad se ha normalizado" y denuncia que tanto en el aeropuerto de Ibiza como en el de Barcelona se hace patente la falta de personal.