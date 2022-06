Hoteleros de Sant Antoni: «Hemos vuelto a ver cosas que no queríamos ver»

«El año pasado vimos en Sant Antoni un cambio de modelo turístico y esto es algo que nos enorgullece. Sin embargo, ahora hemos regresado a la normalidad y hemos vuelto a ver ciertas imágenes que no queríamos ver». Ayer, la presidenta de la asociación de hoteleros de Sant Antoni y Bahía, Ana Gordillo, fue clara a la hora de transmitir esta idea que comparten los asociados: Sant Antoni debe consolidar su modelo de cambio turístico y no se puede permitir ni un solo paso atrás.

Un mensaje que puede tener muchos destinatarios, pero uno de ellos es, sin duda, el Ayuntamiento, al que Gordillo pidió «más orden público y más ordenanzas municipales que garanticen el civismo» para que el pueblo deje atrás definitivamente el modelo turístico que le ha caracterizado durante las últimas décadas.

Ocio con control

Gordillo en ningún momento utilizó la expresión ‘turismo de excesos’, pero sí se reafirmó en la necesidad de una transformación con la que, aseguró, los hoteleros locales están plenamente comprometidos, y para el que piden la implicación de las administraciones públicas y del ocio nocturno: «Todos los destinos turísticos tienen ocio nocturno. Sant Antoni debe tener ocio nocturno, pero este ocio debe estar controlado».

Una transformación de Sant Antoni que, según la portavoz de los hoteleros, debe tomar como modelo el verano de 2021, cuando, con el ocio nocturno bajo mínimos, vivió una atípica temporada de la que extrajeron conclusiones muy positivas: «Vimos un cambio de modelo turístico y es algo de lo que estamos orgullosos. Tanto el perfil de cliente que teníamos en nuestros hoteles como el que veíamos paseando por el pueblo nos llenaba de satisfacción, y es la línea que queremos seguir y mantener».

«Está claro que este año hemos vuelto a ver cosas que no queríamos ver y que nos recuerdan a lo que teníamos antes de la pandemia, pero creo que estamos en la línea correcta, que hemos marcado unas directrices claras y que el cambio es posible», argumentó Gordillo, quien aseguró que son optimistas: «Si no lo fuéramos, no nos estaríamos gastando el dinero que nos gastamos en reformar nuestro hoteles para aumentar de categoría. Somos los primeros en creer en Sant Antoni», señaló.

Haciendo los deberes

Los hoteleros, por tanto, consideran que están haciendo los deberes. Sin embargo, en este proyecto hay más partes implicadas, como recordó la portavoz: «Hay que lograr que los clientes quieran venir a Sant Antoni no solo por los hoteles o por su relación calidad precio, sino también por el destino en sí», y envió este recado al gobierno municipal: «El Ayuntamiento ya ha visto que el cambio es posible y cuál es el camino que hay que seguir. Nosotros ya lo tenemos claro desde hace años».