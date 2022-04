Salud señala que los pacientes de cáncer sólo tendrán que desplazarse a Ibiza para primeras visitas

El Servei Balear de Salut ha señalado esta mañana que, de momento, los pacientes de Oncología de Formentera sólo tendrán que desplazarse a Ibiza para las primeras visitas. Las demás, se llevarán a cabo de forma telemática mientras se prolongue la falta de especialistas en el Hospital Can Misses, han matizado dos días después de anunciar que, debido a la "complicada" situación en la que se encuentra el servicio tras la marcha de dos especialistas en menos de un mes, se suspendían las visitas de estos especialistas al Hospital de Formentera.

En estos momentos, detallan, hay cuatro enfermos en la isla recibiendo tratamiento de quimioterapia. Éstos, indicaron, no tendrán que desplazarse a Ibiza. De aplicarles el tratamiento se encarga el equipo de enfermería del hospital de la isla, a donde se llevan los citostáticos (la medicación que se administra) en barco desde Can Misses. Las citas con estos pacientes se llevarán a cabo de forma telemática. Es decir, que se conectarán desde una consulta del centro de Formentera con uno de los oncólogos que estén en Can Misses. Estarán en todo momento, matizaron, acompañados de un sanitario.

En cuanto a primeras visitas, desde Salud explicaron que desde principio de año se han atendido cinco en Formentera. El Ib-Salut reconoce el "incordio" que supone viajar de una isla a la otra por cuestiones médicas, pero confía en que la situación no se prolongue demasiado.

Ahora mismo están a la espera de saber qué decide una de las dos oncólogas que queda en el servicio, a la que se le acaba el contrato este mismo sábado. La médica había tomado la decisión de marcharse de la isla, dado que no le ofrecían una interinidad, algo que, según ella misma ha explicado al sindicato Médico, le habían prometido antes de venir. Ahora, Salud le ha confirmado esta plaza, pero la especialista ya tenía otros planes e, incluso, había comunicado a su casera que se marchaba, por lo que no tiene vivienda en la isla, explicó ayer el sindicato.

De momento, el otro oncólogo que ejerce en el hospital de Ibiza, ha solicitado ampliar su jornada mientras no mejore la situación en Oncología. De la media jornada que tenía pasará a tener un 75%, una reducción que mantiene por cuestiones personales, ha explicado Salud esta mañana.

La dramática situación del servicio de oncología viene de hace meses, cuando el entonces jefe del servicio comenzó a comunicar a sus pacientes su intención de marcharse de la isla, lo que se produjo a mediados de abril. El servicio, además, llevaba tiempo saturado, ya que contaba con cuatro oncólogos, uno de ellos a media jornada, los mismos que Menorca a pesar de que la población de las Pitiusas es casi el doble. Un par de semanas después es otra de las especialistas la que abandona, lo que hace temer a los pacientes que puedan quedarse, a partir de la semana que viene, con un único especialista en oncología propio.

Desde hace semanas se están desplazando a la isla médicos de Son Llàtzer y Son Espases para tratar de compensar la falta de especialistas en Can Misses. Estos profesionales realizan doble turno en cada visita y Salud asegura que están ya viniendo todos los días. Esta medida, que la conselleria señala que es "temporal", las asociaciones de afectados por el cáncer califican de "parche". En estos momentos Can Misses está a la búsqueda de cuatro oncólogos: dos para sustituir a los dos que se han marchado (una de estas plazas aseguran que se cubrirá con un concurso oposición que ya se ha hecho), otro para compensar la media jornada y uno más para ampliar la plantilla.