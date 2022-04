Un libro para los que añoran la Ibiza de nuestros abuelos

‘L’Eivissa que ja no tenim’, de Josep Joan i Marí, Pep Xomeu, (Sant Carles de Peralta, 1942), fue uno de las novedades de Edicions Aïllades que más éxito tuvo este fin de semana en los Días del Libro de Sant Antoni, Vila y Santa Eulària. «Estoy muy satisfecho con la acogida que ha tenido. Parece que el título llama la atención y también las ilustraciones que ha hecho Antoni Marí Tirurit», explica el autor. La presentación en sociedad de su cuarto libro se llevará a cabo mañana a las 19.30 horas en el Teatro España, en Santa Eulària. A la cita acudirán tanto el escritor como el editor, Ramon Mayol. El presentador será Pere Amorós i Pla, responsable del prólogo.

La nueva obra de este maestro de escuela jubilado retrata con nostalgia la Ibiza de hace al menos seis décadas. «He escrito este libro porque siento añoranza de ciertas tradiciones de tiempos pasados» que ya se han perdido o que han caído casi en el olvido, reconoce Pep Xomeu. A través de las páginas de ‘L’Eivissa que ja no tenim’, su autor invita al lector a retroceder en el tiempo y descubrir «cómo vivían nuestros abuelos» en la isla.

La semilla de este libro la plantó con ‘Recordances’, una publicación que vio la luz a finales de 2018 en la que a través de glosas rememoraba antiguas costumbres de las Pitiusas. La intención del autor ya en aquel entonces era escribir una publicación más extensa sobre la materia en prosa, pero el proyecto se tuvo que aplazar hasta hace unos meses.

La idea inicial era acompañar el texto con fotografías antiguas, pero ante la imposibilidad de encontrar imágenes para ilustrar determinados episodios, el escritor se decantó por las ilustraciones en blanco y negro de Tirurit, que acompañan cada uno de los «17 capítulos» de la publicación.

En ‘L’Eivissa que ja no tenim’, el autor combina prosa y verso para relatar hechos que en su mayoría él mismo ha vivido durante su infancia y adolescencia. «Como estaba estudiando, primero Bachillerato y luego Magisterio, hay tareas de las que me libraba muchas veces y de las que era mero espectador o en las que ayudaba, pero poco. Me refiero a los trabajos en el campo, como segar o o trillar», explica.

La obra, detalla Pep Xomeu, está dividida en cinco grandes apartados. El primero está dedicado a acontecimientos eventuales y en él habla, por ejemplo, de la maçada de pinyes o la recogida de las algarrobas.

El segundo apartado habla de celebraciones tan arraigadas como la de Anar a maig, en Santa Eulària. «Recuerdo que entonces el recorrido por la carretera, sin asfaltar y con baches, se hacía con carros, caminando y también en bicicleta, como yo lo hice alguna vez», detalla. Pep Xomeu destaca el esfuerzo realizado por Antoni Marí Corda, que puso todo su empeño en los años 70 en revivir la tradición de anar a maig en carro, costumbre que consiguió recuperar en Santa Eulària y que luego se extendió al resto de fiestas de pueblo de la isla. En ‘L’Eivissa que ja no tenim’, el autor se refiere a otras fiestas y explica, por ejemplo, como en torno al día de Sant Cristòfol los habitantes de los pueblos de interior como Santa Gertrudis o Sant Llorenç tenían la costumbre de irse a bañar a es Canar, los hombres «con taparrabos o calzoncillos y las mujeres con camisón».

El libro dedica un espacio a los trabajos del campo y otro, a costumbres gastronómicas que se han mantenido, como la de hacer salsa de Nadal en diciembre o bunyols para Tots Sants.

Hay, además, un capítulo en el que habla «de la agonía del festeig pagès» y relata un episodio de cortejo típico en el que él mismo es el protagonista. El escritor también dedica unas páginas a los captaires de Ibiza, «mendigos que iban por la casas pidiendo alojamiento y comida».

Uno de los recuerdos más entrañables que conserva el autor y que rescata en su nuevo libro son las veladas al calor de la lumbre de toda la familia. «Entonces no había ni electricidad ni televisión y teníamos que pasar el tiempo contando cuentos», rememora.

Obras como la ‘L’Eivissa que ja no tenim’ sirven para «recordar de dónde venimos» y para reflexionar «hacia dónde vamos», señala Pep Xomeu, que ya está trabajando en un nuevo libro, sobre los pozos y fuentes de Jesús, y que tiene en mente otros dos más, uno sobre molinos de Santa Eulària y otro dedicado a sus raíces.