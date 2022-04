Formentera: la isla sin mansiones para alquiler turístico

Poco tienen que ver las casas más caras de Formentera que pueden encontrarse para este verano en Airbnb con las que se ofrecen en Ibiza. Ni mansiones desmesuradas ni excentricidades. Su tarifa más elevada no supera los 3.500 euros la noche, cifra muy alejada de los casi 16.000 del alojamiento completo más costoso de Ibiza. Además, si se divide la tarifa entre los huéspedes que pueden acoger no se superan los 310 euros por persona y noche.

Villa Leonor, así se llama el alojamiento más gravoso que se encuentra disponible para el mes de agosto en Formentera. No queda claro si se trata de una casa o dos. Los perfiles son diferentes, los anfitriones y las descripciones también y las características varían, aunque las fotos son las mismas. En uno de los perfiles, la noche en pleno agosto cuesta 3.461 euros y en el otro, 3.123. Ambas cobran 400 euros por la limpieza y la segunda, además, un plus de más de 2.700 euros de «comisión de servicio» por una semana de alojamiento. En ninguno de los dos perfiles de esta villa, cercana a es Caló, se incluye el número de licencia turística. Uno destaca que se ubica en un terreno de 25.000 metros cuadrados y el otro que cuenta con sauna, jacuzzi y que no se pueden celebrar fiestas.

Algo más de 3.000 euros por noche es lo que deben pagar quienes quieran alojarse en Villa Oltremar, muy cerca de Cala en Baster, que ya tiene reservas para prácticamente todo el mes de agosto. Cuenta con barbacoa y ofrece la posibilidad de un dormitorio con baño «en otro complejo» (60 euros por noche) por si los huéspedes necesitan alojar «niñeras o limpiadoras».

El cuarto alojamiento más caro que ofrece la plataforma, que en esta isla no tiene activada la pestaña ‘luxury’, es Can Sol Post, una casa para doce personas distribuida en tres bungalós muy cerca de Cala Saona. Cuesta 2.197 euros por noche, tiene «piscina desbordante» y se permiten organizar eventos.