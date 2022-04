Premios al sector agroalimentario de Ibiza: «Nadie creía en nosotros"

El sector agroalimentario y la restauración comprometida con el producto local se reivindicaron anoche con la celebración de la primera entrega de los Premis Sabors d'Eivissa, en la que se galardonaron a los protagonistas de distintas categorías a través de votación popular. La gala también rindió homenaje a los dos impulsores de esta marca distintiva hace diez años, el entonces conseller de Agricultura, Antoni Marí, Carraca, y el expresidente de las asociación de restauración de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef Restauració) Joan Riera, Juanito de Ca n’Alfredo.

«Toni vino un día a verme y me dijo que teníamos que montar este tinglado y yo no me lo pensé. Nadie creía en nosotros ni daba un duro», bromeó Riera al recoger, junto a Carraca, el premio en reconocimiento a su labor fundacional. El veterano restaurador recordó que al principio solo reunieron «a cuatro nostálgicos» y que se conformaban con que los restaurantes reconocidos con el distintivo contaran con pan payés, sobrasada y aceite en sus cartas.

Con el tiempo, Sabors d'Eivissa se ha consolidado como la plataforma respaldada por la Pimeef y el Consell que abarca tanto los restaurantes que apuestan por el producto local como a los agricultores y ganaderos, así como a los pescadores, que cuentan con su etiqueta Peix Nostrum. La gran asistencia de público a la gala celebrada en el Ibiza Gran Hotel, conducida por la periodista Laura Tur Marí, constataba que Riera y Carraca acertaron en su apuesta.

Este año se han adherido 13 nuevos restaurantes a la marca Sabors d'Eivissa

Como muestra, solo anoche se concedieron los distintivos a 13 restaurantes que se han adherido este año a este compromiso para contar con los productos del sector primario ibicenco para elaborar sus menús.

«Se ha conseguido crear unas sinergias positivos entre sectores que son un revulsivo para esta isla», destacó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en su discurso. Por su parte, el presidente de Pimeef, Alfonso Rojo, valoró que Sabors d'Eivissa ha aportado «un valor añadido de la isla ayudando a recuperar el sector primario».

Los premiados

Además del homenaje a Riera y Carraca, en la gala se concedieron otros reconocimientos honoríficos. Pescados Vicent, del Mercat Nou, y la Pescadería Algar, de Sant Antoni, recibieron el premio ‘Sabors de la Mar’ «por su compromiso con el pescado local». El popular restaurante es Rebost de Can Prats, fundado en 1944 en una casa en pleno centro de Sant Antoni, obtuvo el reconocimiento por toda una trayectoria como referente de la gastronomía ibicenca.

Laia Ribes vio recompensado con el premio ‘Sabors Ecològic’ su trabajo el frente de Sànima. La comercialización de las infusiones, las hierbas aromáticas y medicinales de esta empresa familiar ha implicado la recuperación agrícola de una finca en la vénda de Benirràs que había quedado invadida por la vegetación.

El momento más emotivo de la noche llegó con el chef David Reartes al recoger el ‘ Sabors Solidari’ por su proyecto Cocina Central Ibiza, con el que se preparan 120 menús diarios para personas en situación de vulnerabilidad. «Cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, este hombre, en vez de pensar en su negocio, se centró en los más necesitados», destacó la presidenta de Pimeef Restauració, Verónica Juan, mientras le concedía el galardón.

Reartes apenas pudo pronunciar una frase antes de embargarse por la emoción. «Hoy me cuesta mucho hablar, porque esto es lo más importante que he hecho en la vida».

Joan Torres, 'Racó', del Port de Balansat, recibió el premio 'Sabors Gastronòmic xef'

Votación popular

Los distinguidos en el resto de categorías fueron seleccionados por votación en internet, que se desveló en la misma gala, y en la que participaron unas 1.300 personas en cada apartado. El premio ‘Sabors Gastronòmic’ al restaurante comprometido con el producto local fue para Es Nàutic de Sant Antoni, que recibió el 35,4%.

El chef ejecutivo de este restaurante, José Torres, Racó, tuvo doble alegría al obtener también el ‘Sabors Gastronòmic Xef’, con un apoyo del 31,4%, aunque en esta ocasión al frente del Port de Balansat. Precisamente, el emblemático establecimiento del Port de Sant Miquel celebra este año su quincuagésimo aniversario, como recordó Racó.

El 33,9% de los votantes premió a Can Rich por elaborar el producto más innovador por sus vins d’àmfora, los caldos ecológicos que tienen la crianza en ánforas de terracota durante doce meses. La marca Peix Nostrum, creada en 2008 para identificar la pesca de la flota local, fue la distinguida en el premio dedicado a un colectivo de productores, con un 31% de los votos por internet.

Por último, en el apartado dedicado al relevo generacional en el sector agropecuario se recompensó la comercialización de huevos payeses de Neus Costa, con un respaldo del 28%, por su labor al frente de la Granja des Fornàs, que creó en plena pandemia.