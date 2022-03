El Consell de Ibiza pide ahora que se elimine la preferencia de los taxis locales en las paradas

El Consell de Ibiza ha propuesto a la conselleria balear de Movilidad modificar la propuesta de orden insular de carga y descarga del taxi consensuada hace más de un año con los ayuntamientos y el sector para eliminar la preferencia en las paradas de los taxis del municipio en el caso de que haya más usuarios esperando que vehículos. Así lo apuntó sucintamente el conseller balear de Movilidad, el ibicenco Josep Marí Ribas, tras las reuniones que mantuvo en Ibiza con representantes del Consell y el Ayuntamiento de Vila y, después, con el sector del taxi, en concreto con la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie) y la Federación Balear de Transportes de la CAEB, que es minoritaria en Ibiza.

El Ayuntamiento de Ibiza también defiende cambiar la propuesta original de la orden insular de carga pactada para eliminar esta prioridad, mientras que en el sector del taxi hay división. El presidente de la Fitie, que a su vez también lo es de la Asociación de Taxistas de Sant Josep, Antoni Riera, quiere mantener la preferencia de los taxistas locales y, en cambio, el colectivo de taxistas de Santa Eulària, que forma parte de la Fitie, se desmarca de sus compañeros y también es partidario, al igual que el delegado de la Federación Balear de Transportes en Ibiza, Joan Marí, de que se elimine esta prioridad.

El vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, aseguró que, aunque entiende que «el camino debe ser este», prefiere no pronunciarse sobre esta cuestión hasta que lo hagan el resto de ayuntamientos. Como la visita del conseller balear coincidió con los plenos municipales de este mes, Marí Ribas tiene previsto reunirse entre mañana viernes y el lunes con representantes de Sant Josep, Santa Eulària y Sant Joan, que no pudieron acudir hoy jueves. Hay que tener en cuenta que el Consell ha propuesto crear un área de prestación conjunta para eliminar, sólo en verano, las preferencias municipales en toda la isla. Esta iniciativa sigue adelante, aunque los ayuntamientos todavía no se han pronunciado, paralelamente a la tramitación de la nueva orden insular de carga, que es lo que más urge ahora para resolver el conflicto del GPS de Vila y subir las tarifas.

De todos modos, el conseller balear de Movilidad se llevó una sorpresa al conocer de boca del vicepresidente segundo del Consell que ahora no «hay tanta prisa» para aprobar la nueva reglamentación. Lo mismo le transmitieron los taxistas con los que se reunió, a pesar de que, sin una nueva orden, no se pueden subir las tarifas, que no se modifican desde 2014. Según ha podido saber este diario, los taxistas han puesto el freno para tratar de evitar que se apruebe por la vía rápida la orden insular de carga que pactaron hace más de un año con las instituciones. De hecho, hace unos meses presentaron al Consell una propuesta alternativa en la que, entre otras cosas, se eliminaba la propuesta de que el taxímetro deje de contar cuando el taxi supere los 110 km/h.

Cambio de escenario

Por su parte, el vicepresidente segundo del Consell justificó que ahora no hay tanta prisa después de que el juez haya aceptado, inicialmente, la medida cautelarísima que suspende el corte del servicio de GPS de la Fitie en Vila. En todo caso, en unos días el juzgado resolverá si la mantiene o si, tras escuchar la versión del Ayuntamiento, levanta la suspensión del decreto de Vila que prohíbe el GPS de uso mayoritario porque incumple el reglamento municipal. Torres indicó que esta decisión marcará «si debe haber más o menos prisa» en la tramitación de la nueva orden insular de carga y descarga.

De hecho, Torres asegura que hace unos días, en una reunión con el sector del taxi, este le transmitió que «el tema de las tarifas [la subida] es importante, pero lo es más poder trabajar con normalidad en verano con el servicio de GPS en Vila». «La respuesta del juez puede cambiar el escenario», insiste el vicepresidente.