El Consell de Ibiza insta a iniciar "ya" la redacción de la nueva orden insular de taxi

El conseller de Transportes de Ibiza, Javier Torres, insta al Govern a que inicie "ya, hoy" la tramitación para desarrollar la nueva orden insular que debe regir el funcionamiento del taxi en la isla, tomando como punto de partida el "texto consensuado que se pactó a finales de 2020 y que costó lo suyo".

Torres y el director insular Roberto Algaba se han reunido esta mañana con el presidente de la Federación Insular del Taxi de la Isla de Ibiza (Fitie), Antoni Riera, con el que han repasado los últimos acontecimientos relacionados con este sector del transporte público, entre ellos el dictamen del Consell Consultiu que concluye que corresponde al Govern desarrollar y aprobar la nueva orden de carga y descarga de este colectivo profesional.

Precisamente mañana jueves, el Govern ha convocado a todas las partes (Consell, ayuntamientos y patronal) a una reunión prevista a las 11 horas en la sede del Consistorio de la capital, en Can Botino (Dalt Vila). En este encuentro, promovido por la conselleria regional que dirige el ibicenco Josep Marí Ribas (exalcalde de Sant Josep), se analizará la situación de este servicio a escasos días de que se inicie la temporada de verano, adelantada por la apertura de las discotecas a finales del mes de abril.

Torres recuerda que está pendiente la decisión que tomará el juez del Juzgado Contencioso Número 3 de Palma tras analizar las alegaciones que tiene previsto presentar Vila a su decisión de atender la petición de los taxistas de aprobar unas medidas cautelarísimas que han permitido poner de nuevo en marcha el GPS con el opera la mayor parte de los taxistas de la isla (este sistema fue anulado por el Ayuntamiento).

"Hay que ver qué pasa, pero si por lo que fuera se puede seguir trabajando con normalidad, con lo que implica haber aceptado las medidas cautelarísimas, tendremos una ventana de tiempo grande y a lo mejor no hace falta el decreto". En caso contrario, el conseller dice que "se tendría que hablar y consensuar, evidentemente". "Habrá unas consecuencias para los usuarios y el sector y tenemos que hablar con todos para ver si finalmente se toma la vía del decreto" que debe aprobar el Govern.

En cualquier caso, el conseller advirtió de que la aprobación de un decreto para regular el taxi "no es una solución que me guste porque pervierte el procedimiento y no se nos da trámite de audiencia, y si el juez dice que el GPS puede seguir trabajando, se podría ir por la vía ordinaria". Este decreto "daría rango de ley a un reglamento", critica Torres.

Finalmente, el conseller insiste en que el Ejecutivo regional debe "empezar ya, hoy mismo", el trabajo que le corresponde. "Podría haber empezado hace un año", lamenta Torres.