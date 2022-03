La asociación de taxistas activa de nuevo el GPS después de que el juez suspenda la orden de Vila

El servicio de radio taxi por GPS de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza vuelve a estar operativo desde ayer después de que el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma admitiese la medida cautelarísima solicitada contra el decreto del Ayuntamiento por el cual se rescindió el convenio del GPS y se ordena la suspensión de su uso. En el auto judicial, el magistrado-juez Tomás Méndez deja en suspenso los efectos del decreto y da audiencia al Consistorio para que en un plazo de tres días alegue lo que considere.

El auto indica que, en este momento procesal, «se ignoran la mayoría de los elementos de juicio, limitando toda la controversia y conocimiento del juzgador a las alegaciones de la parte recurrente [la asociación de taxistas], sin dar audiencia a las demás partes». Esto se hace para «evitar consecuencias inmediatas que impidan la efectividad del procedimiento o la sentencia que en su día se dicte». En este caso, debido a que por lo alegado por la asociación de taxistas «parece inminente» la orden de cierre [se dictó el pasado martes, precisamente, y se cumplió a partir del jueves], «cabe apreciar la situación de urgencia y, con ello, la tutela cautelarísima», argumenta el magistrado.

Respuesta del Ayuntamiento

En concreto, al ser una solicitud de medida cautelarísima, el magistrado la ha resuelto sin conocer los argumentos del Ayuntamiento. Cuando es una medida cautelar, antes de decidir, el juez sí tiene en cuenta a la otra parte. De todos modos, el Ayuntamiento presentará un escrito con los motivos que le han llevado a rescindir el convenio con la asociación de taxistas mayoritaria de la ciudad.

El segundo teniente de alcalde, Aitor Morrás, asegura que se van a presentar alegaciones en el juzgado e insiste en que, según el criterio de los juristas municipales, «la rescisión del convenio del GPS con la asociación mayoritaria se ajusta a derecho porque se basa en el incumplimiento de su reglamento a lo largo de los años».

El director insular de Movilidad, Roberto Algaba, defendió la exigencia del Ayuntamiento de Ibiza de tener acceso en tiempo real a la plataforma del GPS para verificar el cumplimiento del reglamento. «El taxi es un servicio público. El Ayuntamiento está intentando mejorar el servicio a los usuarios», dijo, al tiempo que destacó que llegan denuncias a los ayuntamientos de que «en determinadas zonas no llegan taxis». «Creemos que el acceso a la información para los técnicos debe ser absolutamente libre», dijo.

El presidente de la asociación de taxistas mayoritaria de Ibiza, Alejandro Cardell, respondió ayer al segundo teniente de alcalde de Vila, Aitor Morrás, que «la falta de confianza» hacia su colectivo no es sólo de ahora. «Nunca la ha tenido», lamentó, al tiempo que criticó que no confíe en los informes sobre el GPS que le puede remitir Taxitronic, «una empresa solvente y con mucho crédito». Asimismo, Cardell indicó con ironía, en referencia a la polémica decisión de los descansos obligatorios en verano, que ahora los taxis que no libran para cubrir el servicio de GPS de Nitax «no son inseguros». «Sus argumentos son humo», dijo.