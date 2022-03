Más de una veintena de corales de las Pitiusas se darán cita el próximo 27 de marzo a las 18.30 horas en el parque Reina Sofía, en Vila, para mostrar a través de sus cantos su apoyo al pueblo ucraniano y pedir el fin del conflicto bélico en este país europeo. Durante el concierto, bautizado como ‘Un canto por la paz’, interpretarán la pieza ‘Dona Nobis Pacem’, de Wolfgang Amadeus Mozart. Miguel San Miguel, director del Cor Ciutat d’Ibiza, será el encargado de dirigir la actuación. Precisamente su coro será uno de los que formen parte de esta iniciativa solidaria. También está prevista la participación de Un parell de tres, Cor Pla de Jesus, Cor de Sant Agustí, Cor Quartó de Portmany, Cor Can Boned, Coral infantil y juvenil del Patronat de Música d’Ibiza, Cor Municipal Can Blau, Cor Canblau Gospel, Cor d’al.lots de Can Blau, Coro Parroquial Santa Cruz, Cor San Rafael, Cor del Conservatori d’Ibiza, Cor Parroquial de Sant Jordi, Cor de Santa Eulària, Cor de Sant Josep, Petit Cor, Encantades, Coral Amics de sa Música, Coro de la Iglesia griegaucraniana, Coro de la iglesia anglicana, Cor de la Llar d’Ibiza , el Cor Polifònic de Formentera y los antiguos cantantes del Cor Ciutat d’Ibiza.

Eventos solidarios con Ucrania como el que tendrá lugar este domingo en Vila se han realizado durante las últimas semanas en todo el mundo. Según la información que facilitó ayer el Ayuntamiento de Ibiza, en este concierto se prevé que participen más de 400 voces de las más de veinte corales que hay en las Pitiusas.