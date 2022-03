«Más de 2.000 personas» asisten a la sexta edición de Ibizacinefest

El director de Ibizacinefest, Xavi Herrero, se está planteando en 2023 «adelantar las fechas del festival a febrero» para que no coincida con las fiestas patronales de Sant Josep. A su juicio, este hecho y el «mal tiempo» han restado público al certamen, por el que, según los datos que aportó ayer, «han pasado 2.230 personas». A esta cifra, añadió, hay que sumar «las 4.700 personas» que han visionado en Filmin las producciones de esta sexta edición, que se clausuró el pasado domingo, 20 de marzo. «Estamos muy contentos en general, lo único malo ha sido la meteorología que también nos ha obligado a anular algún evento», aseguró.

Herrero destacó, además, «la calidad de imagen y sonido» que ofrece la nueva sede oficial del Ibizacinefest, el Auditori de Caló de s’Oli. Asimismo, mostró su intención de repetir en 2023 dos novedades de este año, ‘Cinekids’ y la iniciativa ‘¿Y eso?’, dirigidas al público infantil y juvenil.

El palmarés

El pasado domingo se entregaron los galardones de la sexta edición del Ibizacinefest, que distinguió con el Premio Panorama al largometraje ‘Lobster Soup’, de Pepe Andreu y Rafa Moles.

El Humans in Focus se lo llevó ‘La santa de lo imposible’, de Marc Wilkins, que recibió un segundo galardón, el Premio de la Crítica-Blogos de Oro.

El otro largometraje que obtuvo dos reconocimientos fue ‘Ancient Soul’, del Álvaro Gurrea, que ganó el Premio Amae al mejor montaje y el de Docma a mejor documental.

En la categoría de Nuevo cine español la ganadora fue ‘Pedra Pàtria’, de Macià Florit.

El galardón del público fue a parar a ‘Stop filming us’, de Joris Postema.

El Premio con un pack distribución lo recibió ‘Ricochet’, de Rodrigo Fiallega, que también obtuvo una mención especial de Human in Focus.

En el apartado de cortometrajes destacó ‘Mindanao’, de Borja Soler, que ganó el galardón a Mejor corto nacional y el de Amae al mejor montaje.

El trabajo ‘I don’t feel at home anywhere anymore’, de Viv Li, se llevó el premio a Mejor cortometraje internacional.

El Premio Fem-Cine fue a parar a ‘La pescatora’, de Lucia Doré.

Por otra parte, el festival de cine independiente de Ibiza reconoció con el Premio Ibiza Script Festival a ‘In the serge and the broad arrow’, de Bobby Maloney. Este proyecto recibirá una ayuda valorada en 1.000 euros para la producción del cortometraje, que, además, participará en la próxima edición de Ibizacinefest.

Dentro de la sección de Ibzcf Pitching-Spanish Projects fueron seleccionados cuatro proyectos: ‘Mario’, de Guillem Miró; ‘Tal vez’, de Arima León; ‘Paredes en la carretera’, de Bárbara Fernández; y ‘Entre cerezas’, de Clara Santaolaya.

Los proyectos seleccionados para el laboratorio de proyectos de realidad virtual en desarrollo Ibzcf Vr Lab fueron ‘Kolbe’, de Pavel Jozwiak; ‘The eyes of Milakaos’, de Yimit Ramírez; y ‘Together apart’, de Demian Albers y Micha Hamel.

A todos estos galardones hay que sumar diversas menciones especiales que Ibizacinefest otorgó en esta edición a diferentes trabajos como el largometraje ‘Los hermosos vencidos’, de Guillermo Margariños.