El Consell de Ibiza reitera que el decreto turístico «yerra en el tiro al no atacar a la oferta ilegal»

El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, reiteró ayer en el Parlament balear que el nuevo decreto turístico «yerra en el tiro» al partir de una premisa «falsa» sobre «la saturación y presión sobre la bolsa de plazas turísticas» en Ibiza y «atacar a la oferta legal en lugar de la ilegal». En representación de la máxima institución insular, Mariano Juan intervino en el debate sobre el nuevo decreto y la moratoria turística en la comisión general de consells insulares del Parlament.

Tal como ya había denunciado, Mariano Juan insistió en que el Govern ha incurrido en «la más elemental falta de respeto» al Consell, que, recordó, «se enteró en una conferencia en la feria turística Fitur que se estaba redactando una ley consensuada con no se sabe bien qué agentes». «Con el Consell, no. No enviaron ningún documento oficial al Consell. Y, seamos serios, no se envían leyes por WhatsApp [aplicación de mensajes de telefonía móvil] y menos aún ocultando la carga profunda de esa ley», dijo Juan en referencia a la moratoria de plazas turísticas, al tiempo que criticó que este decreto invada competencias propias de los consells.

Precisamente, el vicepresidente recordó que la moratoria, que en Ibiza «no hacía falta porque no ha habido ninguna avalancha de solicitudes» de plazas de la bolsa, «se ha cargado las agroestancias y el alquiler turístico de las casas payesas en suelo rústico». Para el Consell, estas dos figuras turísticas eran «muy importantes» porque, con «un escaso impacto turístico y territorial, ayudarían a dirigir muchas rentas a la mejora del paisaje y del patrimonio arquitectónico de Ibiza».

El vicepresidente insiste en que la saturación turística en Ibiza no se puede atribuir a la oferta legal sino a la ilegal

También explicó una vez más que en Ibiza no hay presión sobre la bolsa de plazas porque desde la década de los 80, el número de plazas, por el cierre de pequeños establecimientos y reformas, ha descendido en 9.500, 3.000 desde 2012. «En los últimos dos años se han invertido 60 millones en reformas hoteleras sin aumentar una sola plaza», recalcó.

Dicho esto, reiteró que este decreto es «una oportunidad perdida» porque el problema de la saturación de Ibiza se debe a la oferta ilegal. «El enemigo no es el pequeño hotelero sino los piratas», dijo, al tiempo que echó en cara al Govern que el decreto no prevea recursos ni medidas para combatir los pisos turísticos piratas o el precinto de fiestas ilegales. En representación del Consell también intervinieron los consellers Javier Torres (Ciudadanos) y Vicent Torres (PSOE).