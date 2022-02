El decreto turístico bloquea el alquiler de habitaciones de las casas payesas de Ibiza

El decreto-ley turístico bloquea la posibilidad de que los propietarios de casas payesas situadas en suelo rústico común puedan explotar turísticamente, durante un máximo de 60 días al año, tres habitaciones del inmueble. Lo mismo ocurre con las agroestancias. Las condiciones de esta oferta se regula a través del reglamento de simplificación administrativa del Consell aprobado inicialmente en mayo del año pasado. Pero de momento no se podrá aplicar, según ha revelado esta mañana en el pleno del Consell de Ibiza, el vicepresidente primero, Mariano Juan. «¿Qué daño hace que una pareja de turistas pueda alquilar una habitación de una casa payesa y que los ingresos permitan al propietario invertir en ella y restaurar los elementos etnológicos. Con el decretazo se han cargado también las agroestancias, que permitirían el alquiler de habitaciones a cambio de que el propietario cultive el campo», ha dicho Juan. En concreto, el hecho de que la moratoria del decreto turístico bloquee durante cuatro años la bolsa de plazas turísticas, que, en Ibiza, suma un total de 9.500, impide que se puedan explotar las casas payesas y las agroestancias porque, para ello, el interesado debe comprar plazas. «Las han intervenido. Mientras nos tenían ocupados con las camas elevables y las calderas [lo que inicialmente anunció el Govern], estaban pertrechando el tajo a las bolsas de plazas turísticas de los consells», ha destacado.

El vicepresidente ha criticado una vez más en el pleno de la institución el decreto turístico por «la falta de respeto» y «la intervención de competencias» propias del Consell. Ha sido en el transcurso del debate de una propuesta del PSOE para que se redacte con «urgencia» el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), el documento pendiente desde 2012 qué debe regular el número y el tipo de plazas turísticas de la isla y que, según el portavoz socialista, Vicent Torres, «no se puede demorar ni un minuto más». La propuesta inicial planteaba que el PIAT se elaborarse con «el criterio de reducir plazas», pero, a petición del PP, se retiró esta condición. Juan ha justificado que para ser «serios» primero se debe hacer un diagnóstico de la situación y, en función de ello, «extraer unas conclusiones». «Lo contrario es ideología», ha remarcado Juan, con el visto bueno de Torres.

Precisamente, Mariano Juan ha insistido en que «el decretazo» parte de «una mentira», que es «la saturación y la supuesta presión que hay sobre la compra de plazas». El vicepresidente ha explicado acto seguido que actualmente hay 9.500 plazas turísticas menos en la oferta reglada de la isla que en los años 80, fruto del «cierre de establecimientos pequeños en núcleos urbanos» y a las reformas que, desde la ley turística del PP de 2012, han apostado por la ampliación de habitaciones y el decrecimiento de plazas. «En los últimos cuatro años se han reducido 3.000 por esta vía», ha dicho.

Además, la oferta legal de viviendas turísticas ha aumentado a un ritmo de 60 plazas por año, lo que supone el 0,06% del total de las plazas turísticas de Ibiza. «No me hablen de presión sobre las plazas turísticas. Esta es la que ha habido en los últimos cinco años. Desde 2017 estamos parados o yendo para abajo. «Con este decreto, se quiere poner una tirita sobre una herida que no existe en Ibiza», ha remarcado Juan.

El portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, ha cuestionado acto seguido a Juan si entidades de defensa del territorio como el GEN o PROU «mienten» cuando advierten de los problemas de todo tipo que sufre la isla por la saturación turística. También ha dicho que le «sorprende» que el vicepresidente «se escandalice» por el hecho de que la oferta turística en casas payesas y vinculada a la actividad agraria quede ahora bloqueada porque el reglamento que lo regula también supone «una invasión de competencias» del Govern y está «repleto de anomalías».

En su réplica, Mariano Juan ha dicho que colectivos como el GEN o PROU «no es que estén equivocados, sino que lanzan opiniones». «Se puede mentir sobre los datos, pero los que he dado yo son los que son. No hay una presión sobre las plazas turísticas. Esta es la verdad. La sensación de saturación que tenga PROU o el Papa de Roma no bien de la oferta legal, proviene de la ilegal», ha recalcado Juan, el mismo argumento que también ha destacado en otra intervención el conseller de Ciudadanos, Javier Torres.

Así, el vicepresidente primero ha atribuido los problemas de saturación a «los coches que entran por el puerto indiscriminadamente y de los pisos que se llenan de turistas y que no tiene nada que ver con la oferta reglada ni la bolsa de plazas». «Provienen del pirateo. Claro que está justificada la sensación de saturación, pero se equivocan de enemigo. Yerran en el tiro. Han acusado a la oferta legal, y las consecuencias son: más obligaciones, burocracia y sanciones. Pero de la oferta ilegal, mutis. No hay ni una sola palabra de ello en el decreto-ley. Este no permite a los consells precintar un piso turístico sin autorización judicial ni da herramientas a los ayuntamientos para parar las fiestas ilegales en casas», ha subrayado.