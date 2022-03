Javier Tolentino, en Ibiza: «Nadie me echó de Radio 3, me fui porque era incompatible con el cine»

Durante 22 años Javier Tolentino estuvo en Radio 3 al frente de ‘El Séptimo Vicio’. Ese largo idilio radiofónico finalizó el año pasado.

Usted es periodista y crítico de cine. ¿Qué le llevó a ponerse detrás de las cámaras?

Ya había escrito guiones y mi relación con el cine no era solo desde la crítica y el periodismo cinematográfico. Antes de este largometraje hice una trilogía de cortos (‘Trilogía del amor’) y acariciaba desde hace tiempo la idea de hacer un largo. Lo que pasa es que la radio diaria, en la que he estado metido muchísimos años, me dejaba poco tiempo para rodar. Pero hay un momento en que mi cuerpo me pidió ya el largometraje. Es un salto que veo de lo más natural. Creo que es la consecuencia lógica del análisis cinematográfico.

RTVE jubiló el año pasado a varios grandes de la comunicación radiofónica, como usted mismo, Julio Ruiz o José Miguel López. ¿Usted tenía pensado jubilarse?

Lo primero, yo no creo en la jubilación en trabajos como los nuestros porque creo que a partir de una cierta edad es cuando más puedes dar de ti mismo porque tienes una madurez, una experiencia...También es importante saber que las etapas se acaban, pero hay que cerrarlas voluntaria y libremente. Hay historias de amor que terminan fatal porque uno de los dos no quiere dejarlo y eso es lo que ha pasado con algunos compañeros míos. Yo no estoy en el mismo caso. Yo en septiembre de 2020 comuniqué a la dirección de Radio 3 que quería cerrar mi etapa radiofónica porque no era compatible con mi carrera cinematográfica. A mí nadie me ha echado, fue una decisión personal. Yo no pienso jubilarme nunca.