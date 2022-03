Ibizacinefest dedica un espacio al nuevo cine español y abre las puertas al público infantil

El programa de la sexta edición de Ibizacinefest, que se inaugura este viernes, viene cargado de novedades, introducidas en buena parte «a sugerencia del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)», que por primera vez apoya con una subvención el proyecto ibicenco. Lo explicó este miércoles durante la presentación del evento, su director, Xavi Herrero, orgulloso de que Ibizacinefest, que recupera su formato presencial, haya entrado «en la élite de los festivales de cine estatales».

Siguiendo las recomendaciones del ICAA, el certamen internacional de cine independiente de Ibiza ha incorporado la sección de largometrajes ‘Nuevo cine español’. Las óperas primas nacionales que compiten este año son el thriller ‘Perderlo todo’, de Víctor Cerdán; y los documentales ‘Aita Mari’, de Javi Julio; ‘Pedra Pàtria’, de Macià Florit Campins; ‘Tierra de leche y miel’, de Carlos Mora, Gonzalo Recio y Héctor Domínguez-Viguera; y ‘Ancient Soul’, de Álvaro Gurrea.

También a sugerencia del ICAA, se han incluido pases en salas comerciales: el Cine Regio, en Sant Antoni, y Aficine, en Ibiza. Serán las únicas actividades de pago del festival, que este año se extiende a toda la isla y llega por fin a Sant Joan. Los niños de este municipio serán de los primeros en disfrutar de ‘Cinekids’, otra de las novedades de esta edición. El sábado 12 de marzo a las 12 horas en el salón de plenos de Sant Joan y en el Cine Regio (entrada gratuita), en Sant Antoni, se ofrecerá para el público infantil programación especial con cortos de animación internacionales. Estas sesiones se repetirán el día 13 a las 11 horas en el Auditori Caló de s’Oli, sede oficial este año del festival, y al día siguiente a la misma hora en el Teatro España, en Santa Eulària.

Cine y literatura

Ibizacinefest, además, ha dedicado una de sus actividades a los estudiantes de los centros de secundaria de Ibiza, que ha bautizado como ‘¿Y eso?’ y para la que ha seleccionado una serie de cortos que giran en torno a temas como la igualdad de género, la problemática migratoria o la memoria histórica. Se harán sesiones para los institutos el 14 de marzo a las 12 horas en el salón de plenos de Sant Joan, el día 15 a las 11 horas en el Teatro España y a esa misma hora el 18 de marzo en el Auditori Caló de s’Oli.

En esta sexta edición nace, además, una actividad en la que Ibizacinefest unirá cine y literatura. Se llevará a cabo el 12 de marzo a las 12.30 horas en Districte Hipérbole, en Vila. Consistirá en un debate, que se centrará en torno al documental francomarroquí ‘Mothers’, que se proyectará ese mismo día a las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli. Su directora, Myriam Bakir, participará en los dos eventos.

Entre las clases magistrales, Herrero destacó la dedicada a tecnologías inmersivas e interactivas, que llevará a cabo Cacao Cinema el día 12 a las 17 horas en el centro cultural Cervantes, en Sant Antoni. Asimismo, señaló como actividad novedosa la masterclass ‘Fet per dones’. La ofrecerá el día 19 a las 11 horas en el Auditori Caló de s’Oli la académica del Cine Europeo Ángela Bosch, que hablará del resultado en la distribución de obras cinematográficas de mujeres cineastas de Balears.

En total, en esta edición se han programado 105 películas (31 largos y 74 cortos) de 30 nacionalidades. Entre estos títulos hay seis estrenos nacionales. Uno de los que destacó Herrero fue el de ‘The saint of the impossible’, una película suiza de Marc Wilkins. Este cineasta será unos de los 40 invitados que estarán en Ibizacinefest 2022. Acudirá a la proyección del filme, programada el 20 de marzo, día de la clausura, a las 19.30 horas. El director, que reside en Kiev, no sólo hablará de su película sino también de la situación que se vive en Ucrania. También viajará a Ibiza Javier Tolentino, el director de ‘Un blues para Teherán’, nominado al Goya a mejor documental. Con esta cinta se inaugurará este viernes 11 de marzo a las 19.30 horas el festival de cine en el Auditori Caló de s’Oli.

Como evento previo a la inauguración de Ibizacinefest, esta tarde en Can Jeroni, en San Josep, Xavi Herrero ha presentado su último documental, ‘Kitab’. También se ha proyectado ‘Antologia de l’atzar’, de Ariadna Relea y Ricard Mamblona, y un adelanto de ‘Sorbeltza’, cuyo guión fue premiado por Ibizacinefest.