La marcha del jefe de Oncología deja al Hospital de Ibiza con un especialista menos

Hacía semanas que el jefe de Oncología del Hospital Can Misses, Sergio Sánchez Cerrato, había comunicado a sus pacientes que a mediados de marzo abandonaría Ibiza, pero no lo comunicó oficialmente a la gerencia del Área de Salud pitiusa hasta finales de la semana pasada. «Había anticipado la posibilidad de su marcha a algunos de sus pacientes, pero estaba a expensas de una entrevista en el hospital de destino», detallaron ayer desde la dirección del centro antes de señalar que el jefe del servicio dio los quince días por escrito en el registro de entrada.

El jefe de Oncología abandonará Can Misses el próximo 20 de abril, sin embargo, la próxima semana será la última en la que trabajará, ya que el próximo viernes comienza un periodo de vacaciones que enlazará ya con su marcha.

Así, si el 20 de abril el Servei Balear de Salut no ha contratado ningún oncólogo, las Pitiusas se quedarán con menos de tres especialistas para atender a los enfermos de cáncer: dos a jornada completa y uno a jornada reducida. Prácticamente con la mitad de la plantilla, que establece en estos momentos que Can Misses debe tener a cuatro oncólogos a jornada completa, los mismos que Menorca a pesar de que Ibiza y Formentera cuentan con un 71% más de población (unas 68.000 personas). Una situación que ya denunciaron los enfermos hace algo más de un mes, cuando, por una baja, el servicio se quedó con la mitad de los especialistas. Algunos días, únicamente con uno. Los afectados pidieron ya entonces que Salud derivara profesionales de otros hospitales públicos. Una de las enfermas, que sufrió una demora en su revisión, escribió una carta en la que denunciaba la «discriminación» que sufrían los enfermos de cáncer de las Pitiusas. Incluso con la plantilla completa, la diferencia con Menorca es abismal: las Pitiusas cuentan con un oncólogo por cada 47.000 habitantes y Menorca, uno por cada 24.000.

La marcha, ya comunicada, de Sánchez Cerrato, ha obligado a la gerencia de Can Misses a aumentar las visitas de oncólogos de los dos hospitales universitarios de Balears: Son Espases y Son Llàtzer, ambos en Mallorca. Algo que, recalcaron, no podían solicitar hasta que el jefe del servicio comunicara oficialmente su marcha. «Este mes tiene 24 días hábiles. De esos 24 días, un total de 13 visitarán Can Misses oncólogos de Mallorca, que harán doble turno, por lo que, a la práctica y con el número de pacientes que verán es como si estuvieran aquí 26 días, dos más de los hábiles del mes. Es decir, que será como tener un oncólogo a jornada completa, algo más», detallaron ayer desde la gerencia del hospital. Este refuerzo se mantendrá, insistieron, «todo el tiempo que sea necesario». En cada una de esas jornadas los médicos de fuera verán a 20 pacientes, lo que supone que, en el mes de marzo, según la planificación ya hecha, atenderán a 260 enfermos de cáncer. Las visitas se intensificarán a partir del 22 de marzo, coincidiendo con el inicio de las vacaciones del jefe del servicio.

Segundas visitas y revisiones

Estos especialistas se centrarán en atender segundas visitas y revisiones. El objetivo, indicaron desde el hospital, es atender a los pacientes que, debido a la precaria situación del servicio a principios de año, han sufrido una demora en sus revisiones. «En ese momento hubo que priorizar a quién se atendía», justificaron antes de detallar que se mantuvieron todas las primeras visitas y las revisiones más cercanas a los tratamientos. A estos enfermos es a los que se quiere atender ahora lo antes posible. Estos especialistas, por el momento, irán y volverán a Mallorca el mismo día, aunque, si fuera necesario aumentar las visitas y tuvieran que hacer noche en la isla, se les ofrecería una habitación en la residencia para profesionales del viejo Can Misses. Son varios los oncólogos de Mallorca que atenderán pacientes de las Pitiusas, aunque serán siempre los mismos.

Desde la gerencia confían en poder contratar nuevos oncólogos lo antes posible. Están a la búsqueda de tres especialistas: uno para sustituir a Sánchez Cerrato, otro para cubrir la media plaza que deja vacante la jornada reducida de otro de los especialistas y un tercero para ampliar la plantilla. Para ello, Can Misses ha ofrecido trabajar en Oncología a los médicos que están haciendo la residencia en esta especialidad en Son Espases (once) y Son Llàtzer (cuatro) y que acaban su formación en mayo. De la misma manera, se está en conversaciones con un especialista que, en todo caso, podría incorporarse a finales de verano.

Can Misses no se plantea cubrir la jefatura del servicio hasta que se haya completado la convulsa plantilla de Oncología, donde ya se ha resuelto, además, el concurso oposición que permitirá convertir en especialistas fijos a quienes ahora son interinos. Así, de momento es la dirección médica del Hospital, encabezada por Sheyla Sironvalle, quien, junto al departamento de Admisión, se encarga de la jefatura del servicio.

El aún responsable del servicio compartió este fin de semana una fotografía del que será su nuevo hospital a partir de abril, en Canarias. Ayer mismo, además, compartía en sus redes un boomerang en el que mostraba una pulsera que, a juzgar por el mensaje que la acompañaba —«Gracias a todos mis pacientes por tanto durante estos años»— se la habían regalado, como despedida, alguno de los enfermos a los que ha atendido en este tiempo.