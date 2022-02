Ibiza se encuentra ya en la cuenta atrás para que arranque la temporada 2022, y aunque los agentes turísticos aún no se atreven a pronosticar el nivel de ocupación que podría llegar a registrar la isla, aunque las impresiones y el ritmo de reservas indica que será una buena temporada, las discotecas sí tienen claro que, tras dos años prácticamente en blanco, este verano van a abrir sus puertas antes que en la época precovid.

Ibiza volverá a convertirse este verano en la meca de los clubbers y la música en vivo también parece reactivarse con varios conciertos importantes ya programados.

Estas son las fechas de los openings y los conciertos que están anunciados hasta el momento:

DISCOTECAS

Pacha Ibiza

La discoteca Pacha Ibiza ha anunciado que el 29 de abril celebrará su fiesta de apertura con el dj y productor Solomun, que tomará los mandos de la cabina durante toda la noche. Innovador y constante, Solomun ha dominado durante muchos años tanto la cabina de Pacha como el panorama musical de Ibiza, gracias a la creación de una de las fiestas más exitosas y duraderas de Pacha: Solomun +1.

Lío

El restaurante cabaret Lío, perteneciente a Grupo Pacha y que ya abrió la pasada temporada y organizó una fiesta de Nochevieja, anuncia nuevamente su apertura para mayo, pero las reservas de mesas se abrirán en marzo.

Ushuaïa

Ushuaïa celebra su opening el sábado 30 de abril en un evento compartido con Hï con la fiesta 'Better Together'.

Horario: de 12 a 23.59 horas.

Lineup: ARTBAT, Kölsch, Layla Benitez, Mathame, Paul Kalkbrenner (en vivo) yStephan Bodzin (en vivo).

Precio: La entrada conjunta para la fiesta de día en Ushuaïa y la nocturna en Hï ha salido a la venta a partir de 140 euros. El ticket único para Ushuaïa cuesta desde 80 euros.

Hï

Hï Ibiza abre sus puertas el sábado 30 de abril en un evento compartido con Ushuaïa. El opening conjunto, 'Better Together', se presenta como un maratón musical con la actuación de los artistas más importantes de la música electrónica.

Horario: de las 23 horas a cierre.

Lineup: Adam Beyer, AMÉMÉ, Anfisa Letyago, Black Coffee, Charlotte De Witte, Chloé Caillet, Chris Liebing, Damian Lazarus y The Martinez Brothers.

Precio: La entrada conjunta para la fiesta de día en Ushuaïa y la nocturna en Hï ha salido a la venta a partir de 140 euros. El ticket único para Hï cuesta desde 80 euros.

Es Paradis

La discoteca Es Paradis de Sant Antoni, histórica sala inaugurada hace 47 años, ha programado su apertura para el domingo 1 de mayo (sábado a medianoche).

Horario: de 00 a 6.30 horas

Lineup: David Moreno, Bruno from Ibiza, Felix da Funk, Danny O y otros dj a falta de confirmación.

Precio: Las entradas ya están a la venta desde 30 euros.

Amnesia

La discoteca Amnesia anuncia 'la fiesta del siglo' para su reapertura el sábado 21 de mayo.

Horario: de las 18 horas del 21 de mayo hasta las 12 del mediodía del 22.

Lineup: Aún no se ha hecho público.

Precio: a 33 euros con dos consumiciones incluidas para quienes accedan al local antes de las 20 horas del día 21 de mayo y a 55 euros la venta anticipada para entrar a cualquier otra hora.

AMNESIA CALIENTA MOTORES EL 29 DE ABRIL La conocida sala de fiestas informó de que celebrarían un evento para "calentar motores" con una fiesta Pyramid. Es el próximo 29 de abril a partir de las 19 horas y entre los encargados de animar a los asistentes estará el conocido dj Luciano. "Y esto es solo la primera fiesta de la temporada, pero ya os podemos anunciar que volverán todos los domingos del 12 de junio al 9 de octubre", publica Amnesia en sus redes sociales. Las entradas para este evento y todos los previstos para la temporada 2022 están ya disponibles, a partir de 33 euros con dos consumiciones incluidas. La discoteca recuerda que los tíckets están limitados al aforo máximo permitido por las restricciones actuales de pandemia.

CONCIERTOS

Duran Duran

La popular banda de los años 80 compuesta por Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor actuará en Ibiza después de 30 años. Y lo harán a lo grande ya que se trata de un evento, 'Duran Duran Touch the Sunrise', que durará tres días y dos noches: del 29 de abril al 2 de mayo que incluye conciertos, fiestas, proyecciones... y las actuaciones de los dj Erol Alkan y Pete Tong en diversas localizaciones de Ibiza.

El paquete entero de actividades está ya a la venta desde 169 euros (no incluye viaje ni estancia).

Viernes 29 de abril: Roger Taylor pincha en Pacha Ibiza.

Sábado 30 de abril: Proyección de 'As de lights go down' al aire libre en el hotel Destino Pacha Ibiza.

Domingo 1 de mayo: Concierto de Duran Duran en Ushuaïa.

Anuel AA

El rapero puertorriqueño Anuel AA ha elegido Ibiza para cerrar su gira, que le llevará a más de 30 escenarios de toda Europa. Por el momento sólo se sabe la fecha de la actuación: el 8 de agosto, pero se desconoce el lugar de la isla y el precio de las entradas.

El artista cosecha muchos éxitos, ejemplo de ello es la canción 'Súbelo', que suma casi 70 millones de reproducciones en Spotify. Cabe destacar su presencia en el evento de música urbana Reggaeton Beach Festival, que contará con su actuación en siete de sus diez fechas, las cuales se llevan a cabo en algunos de los puntos señalados en el cartel de la gira del solista difundido por la agencia promotora Mad Music.

J Balvin y su espectáculo 'Neon' de tres días

Cancún, Punta Cana, Las Vegas... y ahora Ibiza. El evento 'Neon' del cantante J Balvin aterrizará en la isla el próximo verano con tres días y tres noches de actuaciones de grandes artistas del panorama musical latinoamericano.

El colombiano anunciaba en sus redes sociales que "los nombres más grandes de la música latina" se reunirán "en la capital mundial de la fiesta" del 9 al 12 de julio. Ushuaïa, Hï y Hard Rock son los escenarios escogidos para que los asistentes disfruten de la "experiencia inmersiva" que J Balvin anuncia en su publicación.

De momento no se han hecho públicos el resto de artistas que lo acompañarán ni el precio de las entradas.

