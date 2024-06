SOS Vivienda convoca una protesta en la Savina el 23 de junio

Los vecinos de Formentera agrupados en la plataforma SOS Vivienda de Formentera, cansados de esperar soluciones con las que se comprometió el Consell hace un año, justo cuando Sa Unió ganó las elecciones, han convocado una manifestación de protesta en la Savina para el día 23 de junio a las 12.30 horas, justo delante del Hostal la Savina, lo que podría implicar en función del número de participantes un corte tráfico, en la entrada a la isla, que podría seguir con una marcha hasta Sant Francesc.

El portavoz de este colectivo Manuel Ángel Suárez ‘Maquy’ explicó a Diario de Ibiza, que la protesta tiene que vercon el problema de acceso a la vivienda que sufre Formentera: «Y luego, lo más flagrante es que el Consell no está haciendo nada ni nos ha contestado, cuando hemos intentado hablar con ellos, ni Llorenç Córdoba [presidente] ni Artal Mayans [conseller de Vivienda]». Incluso señaló que han intentado ponerse en contacto, la pasada semana, con el letrado del área de Vivienda: «Todavía no me ha llamado».

Este colectivo recuerda que tal y como reconocen todos los partidos políticos e incluso empresarios locales, con dificultades para alojar a sus trabajadores, «el mayor problema que tenemos es el de la vivienda pero nadie hace nada para solucionarlo». Como ejemplo indicó que el inspector de Turismo, para vigilar alquileres ilegales, «que tenían que haber contratado hace un año no está, no se ha hecho ninguna inspección, nada de nada, esto es un cachondeo». Ayer comenzaron a colocar carteles en Sant Ferran en los que se puede leer «Estamos hartos» con la fecha y hora de la convocatoria.