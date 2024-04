La basura acumulada tras la huelga de Formentera estará recogida mañana

Los trabajadores del servicio de recogida de basuras de Formentera, que han estado seis días de huelga, se están centrando en la recogida de los desechos acumulados en el entorno de los contenedores de los pueblos, especialmente aquellos que están cerca de los parques infantiles. Además, calculan que mañana o, como máximo, el viernes, habrán podido retirar toda la basura acumulada, tanto en los pueblos como en las zonas diseminadas, donde ayer todavía se veían montones de bolsas de basura.

El representante de los trabajadores, Julián Albaráñez, del sindicato UGT, explicó que ayer mismo los trabajadores limpiaron los contenedores cercanos al parque de la plaza Illes Pitiusas, en la Savina: «Pero no sé qué ha pasado porque al mediodía [de ayer] ya estaba otra vez lleno». Al preguntarle cuándo los vecinos podrán dejar de ver los montones de basura indicó: «Creo que si para el jueves no está todo limpio, lo estará este viernes a más tardar».

Los trabajadores han reanudado su actividad, pero echan de menos no haber detectado ningún movimiento, «ni por parte de la empresa ni por el Consell», más allá del ofrecimiento de mediación que hizo hace unos días el presidente, Llorenç Córdoba, para llegar a un acuerdo que evite la huelga indefinida en el mes de junio con la que ya han amenazado.

Sin acuerdo

Albaráñez manifestó: «A lo largo del mes de abril deben programarse y ponerse de acuerdo en qué medidas quieren concretar, porque el conflicto está con ellos, con la empresa [PreZero] y con el Consell». El representante insistió en que los trabajadores son los principales perjudicados e insistió: «Somos los que nos hemos visto involucrados en esta situación y los que hemos puesto las medidas para que se solucione. Tenemos los meses de abril y mayo, y si para final de junio no hay acuerdo anunciaremos la correspondiente huelga». Julián Albaráñez aseguró que, de momento, lo único que tienen es «la palabra [del presidente del Consell]» y que luego verán si esto «se traduce en hechos», que es lo que piden: «Nosotros estamos esperanzados [con la mediación del presidente] porque vemos que se puede arreglar algo». Entiende que hasta ahora «la negociación se había anquilosado». «Si no se avanza en un sentido u en otro al final estamos igual», señaló.

Reconoció que tanto la empresa como el Consell, por lo menos hasta ahora, han mantenido posturas muy poco flexibles en la negociación: «Están muy firmes los dos, el problema es que no hay acercamiento. Los únicos somos nosotros, es decir, que si renunciamos a cobrar lo que se nos debe [un 4,5% más de sueldo desde enero] no habrá problemas y no podemos ser los paganos de la situación».

Por su parte el presidente del Consell de Formentera, que se ofreció a mediar personalmente en el conflicto para buscar una solución el pasado domingo 31 de marzo, no ha vuelto a dar más información sobre cómo tiene previsto hacerlo. Al preguntarle al respecto, desde el área de prensa del Consell se indicó que la reunión con las partes «todavía no está programada».

Albaráñez señala que la empresa está estos días contratando a más personal que se está incorporando al trabajo poco a poco. También está adquiriendo maquinaria nueva que ya se corresponde con las condiciones de la nueva contrata de basuras, que es de 35 millones de euros a ocho años. Maquinaria que está llegando, pero «a cuentagotas».

Denuncia del contrato

La consellera de Gestión Ambiental, Verónica Castelló, de quien depende la contrata, se mostró «sorprendida» por el hecho de que el presidente del Consell se ofreciera como mediador en el conflicto: «Él [Llorenç Córdoba] no me ha dicho nada en estos tres días. Es cierto que a través de mensajes le dije que sabía que estaba quedando con el delegado de UGT, José Ramón Mateos, por detrás. Yo el contacto lo tenía con Juan José del Teso y Albaráñez y le dije que no entendía que fuéramos a dos bandas».

Según Castelló, el presidente le contestó que cumplía con sus responsabilidades. La consellera le insistió entonces que ante el problema que había con la huelga de basuras pensaba que «cada uno no podía ir por su lado y sin preocuparse de cómo habían ido las negociaciones durante estos meses y, sobre todo, las últimas de semanas antes de la huelga». Castelló afirmó que se ha estado «moviendo», así como «hablando con todas las partes», también con la directora general de Trabajo del Govern, Catalina Cabrer: «Yo no he estado de brazos cruzados», recalcó.

La consellera de Gestión Ambiental, Verónica Castelló, avanzó que está estudiando imponer sanciones contra la empresa PreZero por el incumplimiento del contrato. Este tendría que haber entrado en funcionamiento, al cien por cien, el pasado 25 de marzo. Castelló manifestó: «Estamos mirando, con la jurista y el técnico, los eventuales incumplimientos, como recoge el propio pliego de condiciones. Ya que [la empresa] no ha aportado nada nuevo, levantaremos actas y aplicaremos sanciones», aseguró.

