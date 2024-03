Alcaraz advierte a Córdoba de que los proyectos europeos están en riesgo si se incumplen los plazos

El exresponsable del área económica y administrativa de Formentera, José Manuel Alcaraz, que fue destituido por el presidente, Llorenç Córdoba, y además preside el PP de la isla, advirtió ayer de que los cerca de 10 millones de euros que ha recibido la institución procedente de los fondos europeos NextGeneration para determinados proyectos, deben cumplir los plazos de ejecución «para evitar que el Consell tenga que devolver el dinero» que ya ha recibido.

Alcaraz pone en duda así la capacidad del presidente Córdoba de asumir tal volumen de trabajo al hacerse cargo del departamento económico y administrativo que antes gestionaba él, antes de ser destituido por el propio Córdoba al haber perdido la confianza en él, según explicó.

El también exvicepresidente tercero enumeró los proyectos comprometidos en los que hay que justificar ciertos porcentajes de ejecución «antes del 30 de junio, otros antes del 31 de diciembre y otros el año que viene». Detalló que en caso de no cumplir con los plazos, «el Consell tendría que devolver el dinero con intereses, que es lo que le pasó hace poco al Ayuntamiento de Ibiza». Alcaraz añadió que «el dinero de estos fondos europeos ya está en la caja del Consell y hay que ejecutarlo en los plazos marcados».

Reconoció que la tramitación de estos proyectos «son por licitaciones, cambiamos algunos proyectos porque no eran ejecutables ya que venían de la pasada legislatura, donde el anterior gobierno lo dejó casi todo sin ejecutar».

José Manuel Alcaraz recalcó que si no se sigue con la coordinación que había antes de que estallara la crisis, «esos proyectos están en peligro».

Perdidos 50.000 euros

También aseguró que el presidente y conseller del Sector Primario «dejó perder 50.000 euros para los payeses profesionales», y detalló que el motivo es que no se publicaron ni las bases ni la subvención de esta iniciativa. El exconseller de Promoción Económica recordó que «el anterior equipo de gobierno, por primera vez en el presupuesto de 2023, introdujo una partida de 50.000 euros de línea de ayudas a los agricultores». Es cierto que el anterior gobierno de GxF y PSOE no dejó las bases redactadas para acceder a las ayudas, «pero en los últimos seis meses del pasado año Llorenç [Córdoba] tampoco las sacó, por lo que no se ejecutó».

El Consell también está tramitando una subvención para pagar las nuevas gradas del campo de fútbol mediante los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

Críticas de la oposición

Alejandra Ferrer, de GxF consideró que la crisis de gobierno está afectando «a la adjudicación de los quioscos y a los temas relacionados con los proyectos europeos». Sobre estos últimos, aseguró que no están saliendo adelante cuando «tenemos concedidas distintas partidas presupuestarias, pero se están haciendo cambios que al final representan la pérdida del dinero». También apuntó a la paralización del proyecto de regulación del fondeo de s’Estany des Peix: «Nos vendrá el verano encima y no estará», vaticinó. Añadió también los acuerdos alcanzados con la Autoridad Portuaria antes de la temporada para la organización del puerto de la Savina: «El presidente no tiene ni idea de lo que necesita el puerto ni los usuarios de la Savina, esto entre muchas cosas». También apuntó a la contrata de basuras, «que debería estar empezada y no vemos nada», y recordó que en estas fechas se inicia una campaña de choque antes del inicio de la temporada. Pero lo peor que tiene esta crisis para GxF es que «no se están tomando decisiones y el que no estén de acuerdo entre ellos hace que sea más difícil tomar esas decisiones».

El portavoz del PSOE insular, Rafa Ramírez, apuntó, por su parte, que además de los proyectos citados le preocupa especialmente «lo que dice Alcaraz sobre los 10 millones de fondos europeos, pero también está el tema de la vivienda, para el que Sa Unió planteó desarrollar un programa de alquiler seguro en diciembre y de eso no hay nada de nada hecho».