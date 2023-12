El presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico, el independiente Llorenç Córdoba, explica en una entrevista en Ràdio Illa los puntos de fricción con el Govern del PP que le han llevado a dar un puñetazo sobre la mesa para defender los 20 puntos del pacto que suscribió con los populares de Baleares para dar su apoyo a la investidura de Marga Prohens, ya que entiende que su consecución no lleva el ritmo deseado.

En la entrevista concedida a la emisora pública de Formentera, Córdoba se ha referido a la sorpresa que se ha llevado por la reacción de sus socios de gobierno de Sa Unió, formada por PP y Compromís. Esta coalición ganó las elecciones del pasado mes de mayo y arrebató el gobierno de la isla a los progresistas del Gent per Formentera y PSOE.

“He ido a Palma para controlar el pacto de 20 puntos con el PP balear porque, bajo mi punto de vista, habría algunas cosas que podrían ir más rápidas”. Ha recordado que lo único que pidió hace una semana a sus consellers fue “confianza” y que si no explicó el objetivo de esa reunión, “fue porque realmente no tiene tanta importancia; otras veces lo he hecho y no ha pasado nada”. “Pero entiendo que si voy a negociar con un partido [PP] de Palma y se le explicó al presidente del mismo partido en Formentera pueden pasar dos cosas: que cuando llegue a Palma, por lealtad, ya se lo hayan explicado y yo pierda fuerza porque conocerán los argumentos, o que el PP de Formentera no diga nada y luego desde Palma les tengan que decir algo”.

Córdoba recuerda ante el micrófono que ha actuado por responsabilidad para luego dejar claro, una vez más, que no está adscrito a ningún partido, y que "cree que es una ventaja".

La reunión de Palma

Después de que emitiera su primera nota, el presidente explica que se encontró con la reacción no esperada de sus propios socios y que constató que, en menos de 24 horas, el martes 28 de noviembre ya todo estaba preparado. La reunión fue en la sede del PP de Palma con la secretaria del partido, a la que luego se sumó la propia presidenta del Govern, Marga Prohens. Pero allí estaban también los presidentes del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, y el de Compromís, Javi Serra: “Dije entonces que prefería hacer la reunión con la presidenta [a solas] y luego juntarnos todos. No agradó la idea, pero la reunión se hizo así”.

La interpretación que hizo Córdoba es que si los dos partidos que forman Sa Unió se aliaban con el PP de Palma, “perdería fuerza y no le sacaría provecho” al encuentro con la presidenta. Según la sensación del presidente, tanto Serra como Alcaraz estuvieron más del lado de Prohens: "Me gustaría que los dos lo explicaran, pero la sensación, en ese momento, era de que toda la gente que estaba allí estaba en un lado y yo, como presidente y diputado de Formentera, estaba defendiendo los intereses de la isla por otro. Pero esto es una sensación mía”, matiza no obstante en la entrevista.

En sus manifestaciones, Córdoba deja claro: “El pacto que tiene el PP con Vox no lo tiene con Sa Unió. Nosotros no somos el diputado el número 26 de PP, somos Sa Unió de Formentera, PP y Compromís. Si hubiéramos sido del Partido Popular no hubiera hecho falta hacer un pacto y no estoy diciendo nada que no sea evidente”.

Los puntos de fricción

Córdoba desvela en Ràdio Illa que si no se hubiera producido, el pasado martes, “esa interferencia” en Palma, al día siguiente ya tendría los resultados de la negociación, por eso entiende que al intervenir los partidos locales, “perdí la fuerza que podía tener”. Una de las cosas que defiende es que aunque como diputado de Sa Unió votó la investidura de Prohens, eso "no quiere decir que tengamos un pacto de legislatura para siempre ni que estemos obligados ni afiliados, ni que estemos en el grupo popular. Estamos en el grupo mixto, pero estamos en buena sintonía con el PP. Estamos cumpliendo el pacto y no queremos dejar de hacerlo, porque parece que si no lo dices, se interpreta lo contrario”.

El presidente considera que de la misma forma que hay un seguimiento entre el pacto del PP con Vox para la investidura de Prohens, entiende que lo tiene que haber con Sa Unió en Formentera. "Yo pedí, en su momento, al PP buscar a una persona para hacer este seguimiento y no se aceptó. No pasa nada, ya lo haremos nosotros”.

Entonces, Córdoba recuerda que hizo una pregunta en el Parlament al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, sobre el coste de la triple insularidad, primer punto del pacto, y “la respuesta fue un poco general; esperaba que hubiera alguna cosa más concreta y en ese momento la di por buena”.

Mesa Consell-Govern

En este punto, el presidente del Consell desvela que también está pactado con el PP “hacer una mesa entre el Govern y el Consell, de la que no se ha hablado en ningún momento, y es lo primero que tenemos que hacer. Debe ser una mesa conjunta para ver cómo abordamos las soluciones a la triple insularidad, si esta mesa no está hecha y en los presupuestos no hay asignación, quiere decir que durante el 2024 no tenemos asignación económica para hacer nada”.

El presidente añade que lo mismo ocurre con la "línea roja" relativa al deslinde de Costas de Formentera: “Si nos vamos al presupuesto vemos que no hay nada, algún estudio o algo para desarrollar una ley. Nos preocupamos porque pensamos que en 2024 igual tampoco se podrá hacer nada”.

Córdoba resume en la radio de la isla que en ese encuentro, expuso “la importancia que nos tienen que dar, recordar que nosotros tenemos que defender los intereses de Formentera, pero no queremos ni presionar ni chantajear y que cuando se nombre a quien ha favorecido el Govern balear, que no se hable solo de Vox. Que Vox se abstuvo en la investidura y quien le dio el voto [a Prohens] fue Sa Unió. Por eso es presidenta y eso hay que recordarlo”.