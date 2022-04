Formentera reclama al Govern que reanude las consultas oncológicas

El pleno del Consell Insular de Formentera ha aprobado esta mañana por unanimidad una moción suscrita por todos los grupos políticos que insta «al Servei balear de Salud, dependiente de la conselleria de Salud del Govern, así como al Área de Salud de Eivissa y Formentera, a reanudar lo antes posible las consultas médicas de Oncología presenciales en Formentera».

El portavoz de Sa Unió, Lorenzo Córdoba, se ha hecho eco de la noticia de que el Ib-Salut deja de cubrir las consultas presenciales de oncología en Formentera y ha aportado las declaraciones del portavoz del sindicato médico (Simebal), Carlos Rodríguez, que calificó de «inaceptable la situación del servicio de oncología del Hospital de Can Misses» (más información en la página 3). Al respecto, pidió un posicionamiento por parte del pleno.

La propuesta ha sido bien acogida por el equipo de gobierno y el conseller de Bienestar Social, Rafael Ramírez, ha propuesto una modificación para que pudiera ser asumida. Además de introducir en el preámbulo un relato histórico de la llegada de las consultas presenciales de Oncología a la isla, desde marzo de 2014, ha añadido un segundo punto a la resolución que también fue objeto de negociación con la oposición. Al final ese punto insta al Ejecutivo balear «a seguir trabajando para blindar el derecho a una sanidad de calidad, derecho fundamental por el que las fuerzas políticas deben seguir trabajando». Sa Unió ha exigido la retirada el calificativo de sanidad «pública» que proponía en el enunciado original el equipo de gobierno.

Residuos

Otra propuesta aprobada por todos los representantes y negociada previamente en comisión informativa tuvo que ver con la demanda de que el Estado asuma el coste del transporte de residuos de la planta de transferencia de es Cap de Barbaria, en Formentera, hasta la planta de residuos de Ca na Putxa, en Eivissa, alrededor de un millón de euros anuales, cuyo pago asume el Govern, por lo que es costeado por todos los baleares.

La propuesta aprobada finalmente insta «al Gobierno del Estado a dotar presupuestariamente la partida necesaria para el traslado de residuos de la isla de Formentera a la planta de Ca na Putxa, anualmente en el marco de la normativa sobre residuos, y pedir el cumplimiento de los programas y planes previstos en la ley para hacer efectiva esta vía de financiación».

Venta ambulante

También ha habido unanimidad en la aprobación inicial de la ordenanza sancionadora de venta ambulante no autorizada. La presidenta del Consell y responsable de Comercio, Ana Juan, ha explicado que la ordenanza se ha hecho «para que la normativa sea fácil de entender y aplicar y no dé opciones a diferentes interpretaciones para que así podamos luchar contra la venta ambulante no autorizada».

La ordenanza prohíbe la venta ambulante no autorizada en espacios públicos «de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos o servicios, y también prohíbe la colaboración con los vendedores ambulantes».

Añade esta norma que las personas o entidades organizadoras de cualquier «acto público, reunión, actividad cultural, lúdica, festiva, deportiva o de cualquier otra índole velarán para que durante la celebración no se produzca venta ambulante y, en caso de producirse, lo tendrán que comunicar a los agentes de la autoridad». Estas conductas son tipificadas como infracciones graves y serán sancionadas con una multa de 1.600 euros.

Regulación es Caló y es Ram

Con la abstención de Sa Unió ha sido aprobada también la regulación de acceso a los caminos de es Ram y de es Caló des Mort, en la Mola. A partir de ahora se podrá circular pero no estacionar en estas vías para evitar las situaciones de colapso que se produjeron hace años para acceder a uno de estos lugares, que se puso de moda entre los turistas.

La regulación incorpora a un vigilante que podrá avisar a la Policía Local en caso de conflicto. Se propone como alternativa que los vehículos estacionen en la zona urbana de es Copinar, cercana a estos enclaves.

Otra propuesta aprobada por unanimidad por le pleno, a iniciativa del equipo de gobierno (GxF y PSOE), está relacionada con los servicios e infraestructuras de las empresas de telecomunicaciones. La consellera, Vanessa Parellada, ha explicado que «las incidencias registradas durante la primera quincena del mes de abril (...) han vuelto a poner en evidencia la enorme dependencia que tenemos de ellas» en la isla.

La propuesta insta a las empresas de telecomunicaciones a adaptar los recursos destinados a la realidad de Formentera, a mantener las infraestructuras en condiciones óptimas y a tener en cuenta la triple insularidad».