Enfermos de cáncer en Formentera: «Nos planteamos salir a la calle»

Los miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Formentera, los enfermos residentes y sus familiares están devastados ante la decisión del Área de Salud de Ibiza y Formentera de dejar de cubrir, de forma temporal, la consulta de Oncología en el hospital de la isla por falta de especialistas en las Pitiusas (ver página 4), lo que obligará a los enfermos a desplazarse a Ibiza para hacer el seguimiento médico.

La presidenta de la AECC de la isla, Pepita Gabaldar, no para de hacer llamadas, contactar con los pacientes para tranquilizarlos y garantizar «que lucharemos hasta el final para recuperar el servicio de oncología, incluso nos planteamos salir a la calle», avanzó.

Visiblemente afectada, ayer por la mañana su teléfono no paraba de sonar. A media mañana, junto con una vecina de Formentera, Eva Nieto, en tratamiento contra un sarcoma raro que le ha dejado dos dedos de su mano izquierda sin movilidad, expresaba su indignación e impotencia ante una decisión que consideran injusta y discriminatoria hacia los ciudadanos de esta isla. «Esto nos afecta a todos los que vivimos aquí, no solo a los que tienen cáncer», recalcó.

Aunque los tratamientos de quimioterapia se siguen realizando en el Hospital de Formentera con un servicio de enfermería hacia el que solo tienen palabras de agradecimiento, cuestionan la calidad del servicio ante la ausencia de un especialista.

Pepita Gabaldar lo tiene claro: «Han tomado [el Área de Salud de Ibiza y Formentera] una decisión equivocada porque a nosotros nos han dejado sin nada. En Ibiza al fin y al cabo todavía tiene dos oncólogos pero aquí nada».

Recordó que hace pocas semanas mantuvieron una reunión con la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, «en la que se nos prometió que se iba solucionar [el problema] con dos oncólogos más y ahora nos encontramos que no tenemos oncólogo en Formentera».

La reivindicación que hace la AECC va mucho más allá de la de mantener la periodicidad de la consulta de Oncología: «Tendríamos que tener un oncólogo aquí, que residiera aquí y no se moviera de aquí. A los pacientes que me están llamando los tienen locos. Como asociación estamos dispuestos a ayudar en lo que haga falta y redoblar esfuerzos ante esta situación para tener un oncólogo residente».

Recordó que otra de sus peticiones es que el especialista que atienda a los enfermos de Formentera «siempre sea el mismo; no es normal que cada vez venga un oncólogo distinto y los enfermos tengan que repetir en cada consulta su historial. Desde mi punto de vista los médicos que vienen no tienen tiempo ni de leer los expedientes».

Eva Nieto sufre un sarcoma raro en una mano que de momento le ha inmovilizado dos dedos: «No recuerdo el nombre pero es uno de los más agresivos». Se lo diagnosticaron hace un año. Explica que ante la noticia se siente «muy decepcionada. Conseguimos cosas con mucho trabajo y luego no se cuidan, es una vergüenza. Encima que estamos enfermos tenemos que estar pendientes de pedir nuestras revisiones, nuestras pruebas porque no te llaman para darte citas. Tú lo tienes que hacer todo y no sé por qué razón».

Ella hizo seis ciclos de quimioterapia en Son Espases: «Me recomendaron que lo hiciera allí porque había un equipo muy bueno al que tengo que dar mil gracias, luego he hecho 33 sesiones de radioterapia en Can Misses».

Pero lo más grave es que en todo este último ciclo, «no me ha visto ni un oncólogo, la última vez que me vio uno fue al terminar la quimio en noviembre del pasado año. Desde entonces no me ha visto ningún especialista. Mi oncólogo de Palma me pasó a Can Misses y me dijeron que me darían cita pero aún estoy esperando». «Es una enfermedad muy jodida que hace mella en los que la sufrimos y en nuestro entorno».