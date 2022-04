Crece la tensión entre PSOE y GxF por el concurso de los quioscos de playa de Formentera

La tensión entre PSOE y Gent per Formenterra (GxF), el equipo de gobierno del Consell, aumenta cuando falta poco más de un año para la próxima convocatoria electoral. Las diferencias se han hecho evidentes ahora por el proceso de adjudicación de los quioscos de playa (seis de un total de ocho ya han sido puntuados) de la isla. Entre las ofertas mejor valoradas por la mesa de contratación no hay ninguna que sea de los anteriores titulares, por lo que de forma provisional quedarían fuera, situación que ha generado un fuerte descontento y contestación social.

La presidenta del Consell, Ana, Juan, en una entrevista a la radio pública insular, Ràdio Illa, reprochó «falta de coherencia y de responsabilidad» a sus socios de gobierno de GxF por el hecho de haber asistido al minuto de silencio ‘por la muerte del modelo tradicional’ de esa oferta de playa, convocado el pasado 14 de abril en la plaza de la Constitució de Sant Francesc por la asociación local de quiosqueros.

GxF ha respondido que «es libre de apoyar aquellas reivindicaciones» que estime oportunas. Y ninguna de los dos formaciones va más allá en sus declaraciones.

Esa convocatoria de protesta fue apoyada por Sa Unió y la Pimef y contó con la presencia de consellers de GxF, que asistieron «no a protestar sino a pedir disculpas y a dar la cara», ya que entendían «la indignación» de la gente, según declararon en un comunicado horas antes de la manifestación.

La presencia de los socios de gobierno en ese acto no ha gustado a la presidenta.

En una de sus respuestas al periodista de Ràdio Illa Pepo Rubio, que se interesó por conocer qué opinaba de la postura de Sa Unió que criticó, en su momento, el hecho de que las bases del concurso no hubieran pasado por el pleno de la institución, Ana Juan respondió: «Con todos mis respetos hacia la oposición, ellos hacen su política. [Las bases] se aprobaron por Consell de Govern porque el trámite administrativo así lo indicaba y [quiero] recalcar que estas bases nadie las ha impugnado». «Cuando como licitador te presentas las estás aceptando, todo el mundo las conocía, todo el que se presentó sabía qué importancia tenía el pliego técnico, las mejoras y la oferta económica en este pliego».

El ataque a GxF

En este punto, la presidenta elevó el tono y añadió: «Salir ahora [a protestar] una vez que se ha hecho todo el proceso porque por lo visto los resultados no son los que esperaban algunos, creo que es de muy poca responsabilidad política; los políticos estamos para ser coherentes entre lo que hacemos y lo que decimos. Y salir... una vez que se ha pedido más documentación y no se han adjudicado los contratos, salir a manifestarte a la plaza cuando tú eres responsable de esas bases, porque las has votado, creo que demuestra muy poca coherencia».

El periodista preguntó entonces si se refiere a sus socios de gobierno de GxF, a lo que Juan, enfadada, respondió: «Me refiero a la gente que conocía estas bases, que les dio su apoyo y que después ha salido a manifestarse en nombre de no sé qué... aun a día de hoy; poner en entredicho el trabajo de la Administración y de los técnicos, que son los que hacen horas y más horas para poder resolver este concurso, creo que es de una irresponsabilidad importante».

Sobre si se sintió incómoda con la presencia de sus socios de gobierno en la manifestación, contestó: «Solo digo que cada persona debe ser responsable y coherente entre lo que dice y lo que hace».

Al ser preguntada la anterior presidenta del Consell y actual vicepresidenta, Alejandra Ferrer, de GxF, sobre las declaraciones de la presidenta, se limitó a manifestar: «Como partido somos libres de apoyar aquellas reivindicaciones que consideremos. La concentración iba más allá de unas bases y ya explicamos en un comunicado nuestra intención».

Recordó que esa nota de prensa, emitida el pasado 14 de abril, horas antes de la protesta, resaltaban en el primer párrafo su «total respeto a la institución, a los socios de gobierno, a los técnicos y personal que trabaja en el proceso de licitación de un concurso en curso, legal y transparente y sobre el cual nadie puede poner ninguna sombra de duda». «Tampoco vamos a la concentración porque estemos en contra de la concurrencia competitiva en los concursos públicos. No vamos a protestar, vamos porque entendemos la indignación, la preocupación y para dar la cara», apuntaba GxF en ese comunicado.

Al insistir sobre las palabras de la presidenta con respecto a la postura de GxF, Ferrer añadió: «Nos reafirmamos en la necesidad de dar la cara, de trasladar nuestra comprensión por la preocupación de las personas que se reunieron en la plaza».