El resultado de la nueva licitación de los quioscos de playa de Formentera para los próximos seis años ha levantado un tremendo revuelo en la isla. Los hasta ahora concesionarios de los quioscos de playa de Formentera, indignados con la valoración provisional que ha hecho la mesa de contratación, han convocado para este jueves una protesta por lo que consideran la “muerte del modelo tradicional”. A esta protesta se sumó ayer Gent per Formentera (GxF), socio de gobierno del PSOE en el Consell Insular.

Ante las críticas por ir contra su propio gobierno, desde GxF han aclarado en una publicación en Facebook que no van a protestar, si no que estarán presentes porque entienden la indignación y van "a pedir disculpas y dar la cara", pero con "total respeto a la institución, a nuestros socios de gobierno, a los técnicos y personal que trabaja en el proceso de licitación, que es un concurso en curso, legal y transparente y sobre el que nadie puede levantar dudas", han afirmado en su comunicado.

Han explicado que no van "para decir que los quioscos volverán a manos de sus antiguos explotadores ni para criminalizar a las personas o empresas que finalmente obtengan la adjudicación". Tampoco quieren prometer nada que la ley vigente no les permite. "Como responsables políticos tenemos que trabajar más para conseguir que cuando nos encontramos ante leyes que no son justas, leyes que no ayudan, con las que la ciudadanía sale perjudicada, hacer que se adapten", han admitido desde GxF. Por eso, afirman, irán hoy al minuto de silencio previsto para las 18.15 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, porque entienden la indignación y quieren cumplir con su obligación, que es "trabajar este marco legal para crear soluciones adaptadas a la realidad de la isla".

Desde GxF lamentan que las leyes europeas de libre mercado y concurrencia no les han permitido hacer un concurso donde se pudiera haber incluido la defensa del modelo turístico tradicional y familiar, con un tope máximo de oferta económica y donde primasen las personas por encima de los grupos empresariales.

Además, han recordado que en 2007, cuando entraron en el gobierno insular, fueron ellos quienes trabajaron para recuperar un modelo de quiosco tradicional que llevó al cierre de dos quioscos en Migjorn y uno en ses Platgetes.