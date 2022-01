Formentera triplicará la tasa de entrada de vehículos este verano

Los representantes de las 22 asociaciones de Formentera y partidos políticos que participaron anoche por videoconferencia en la sesión del Consell de Entitats acordaron, por amplia mayoría de votos, aplicar para este año las propuestas más exigentes respecto al plazo de aplicación y de la tasa para la entrada de vehículos a la isla, conocida como Formentera.eco.

Así, 19 colectivos ciudadanos, profesionales, deportivos y partidos políticos, votaron a favor (tres se abstuvieron) de ampliar las fechas de aplicación de la medida, en una semana respecto a 2021, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Respecto a la tasa, que era el segundo punto de la votación: 17 representantes lo hicieron a favor de triplicarla, de 1 € a 3 € por día, con un mínimo de 15 €. Dos asociaciones votaron a favor de duplicarla y hubo otras tres abstenciones.

La sensación que dejaron detrás algunas de las intervenciones es que las medidas propuestas por el equipo de gobierno del Consell de Formentera no eran realmente suficientes como para frenar la saturación de vehículos que se registra en los meses verano. Por eso algunas de las asociaciones apostaron por ahondar en otras fórmulas para lograr en ese objetivo compartido y otras incluso en aumentar más la tasa o en reducir el número de vehículos de visitantes, especialmente los de un día que representan el 40%.

La Pimef

Al iniciarse la sesión la representante de la Pimef, Lidia Álvarez, expresó el descontento del colectivo de los alquileres de vehículos: «Desde el sector de los rent a cars no estamos contentos, la saturación no viene de su mano y el aumento del tráfico no está relacionado con el sector», manifestó. La gerente se refería especialmente al flujo de vehículos diarios que viene de la península y de Ibiza, vía marítima, para pasar un solo día en la isla.

Muchas de las asociaciones piden la revisión de los objetivos 'Formentera.eco' para que sean más restrictivos con la entrada de vehículos

La Pimef y el Consell de Formentera están manteniendo estos días una serie de reuniones que se prolongarán hasta el jueves donde matizarán estos extremos. La patronal más importante de Formentera y la asociación de las empresas de alquiler coincidieron con las opciones mayoritarias en sus votaciones.

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, siguió la sesión desde Madrid, donde se encuentra para asistir a Fitur. Al finalizar destacó el consenso alcanzado al mismo tiempo que recordó que Formentera.eco seguirá con sus objetivo de reducir progresivamente el número de vehículos hasta 2023. Entonces se replanteará el proyecto para avanzar en una iniciativa, avalada por una Ley de ámbito autonómico, que ha permitido que Formentera, progresivamente, desde 2019 haya reducido la entrada de vehículos en su territorio en un 12%.