Des del dia del pregó, la inauguració oficial de les festes, tots els actes celebrats han contat amb bons nivells de participació, una mostra de les ganes de sortir al carrer de la població. La regidora de Cultura, Cristina Ribas, fa un breu repàs de les activitats més destacades i agraeix a les entitats del poble la seva implicació en l’organització de les festes.

Com han organitzat el programa de festes?

Aquest any vàrem començar a organitzar les festes quan encara hi havia bastantes restriccions, i ens basàrem una mica en això. Hem intentat fer un programa de festes per a tothom, amb pràcticament totes les activitats a l’aire lliure i molta programació durant el dia perquè hi pugui anar tota la familia.

Hi havia incertesa sobre les perspectives del covid o ja confiaven en haver recuperat certa normalitat?

Sí, començàrem preparant ses festes sense saber molt bé què podriem fer. És veritat que ara s’han tret pràcticament totes les restriccions i estam més tranquils, però hi ha actes que no s’han programat encara per por a la covid.

Torna el Sant Pepe Rock, quins grups actuaran i on es celebrarà?

El Sant Pepe Rock pensam que es farà més endavant, quan faci més bon temps. Encara no ho tenim tancat, però segurament molt prompte ho podrem anunciar.

Quines altres activitats destacaria de les previstes enguany?

Crec que hi ha una mica de tot i no voldria destacar només una cosa. Feim activitats esportives, caminades populars, teatre, concursos, molta música que no pot faltar. Tenim el nou web https://musica.santjosep.org, on es poden trobar totes les actuacions que tenim previstes aquests dies i convid tothom a consultar-la. I enguany ha tornat el XII Correbars, que també és una activitat que la gent tenia ganes que es tornàs a fer amb actuacions musicals als bars del poble i el concert de The Metrallas.

Ja s’han celebrat alguns actes. Hi ha més participació, el poble està animat i amb més ganes de festa que mai?

Sí, ho vàrem poder comprovar el dia 5 de març, quan vàrem encetar la festa amb el pregó i un concert. El grup de música va acabar i la gent demanava més, hi havia un ambient molt agradable, amb la gent torrant sobrassada i parlant, i ens vàrem adonar que la gent ha estat molt tancada. Duim pràcticament dos anys de pandèmia i ja és hora de tornar a la normalitat.

Quina activitat encara no s’ha pogut incluir al programa i troba a faltar?

Al programa de festes no hem posat la Flower, per exemple, perquè el programa l’estam elaborant des d’abans que s’anul·lassin pràcticament totes les restriccions i no ens vàrem atrevir a posar-ho. Encara hi havia molts de casos de covid i vàrem pensar que no podíem organitzar una festa a on sabem que hi ha molta aglomeració de gent. Com ara pràcticament ja no tenim restriccions ens estam plantejant fer una Flower una mica més endavant, quan faci més bon temps perquè és veritat que molta gent ens ho ha demanat i sabem que és una festa que agrada.

Què suposa la reactivació de les festes per als negocis del poble?

Crec que per als negocis del poble és un moment molt esperat, són uns dies en què la gent surt al carrer i consumeix i es veu el poble animat i per tant els negocis ho aprofiten. A més, també col·laboren amb naltros com alguns bars amb el Correbars o el concurs de vi pagès.

I per a la població de Sant Josep?

La població de Sant Josep, i la que no ho és també, té ganes de sortir, de trobar-se amb els amics, amb els familiars i de fer festa i per tant crec que sa gent vol tornar a sa normalitat, i naltros també. Han estat dos anys molt difícils a l’hora de programar festes, sempre pensant amb les restriccions, amb què podiem fer i què no, i per tant tothom està ara content de tornar a la normalitat.