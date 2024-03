En Ibiza donde tanto se habla de sostenibilidad, de cuidar el medio ambiente, de proteger la posidonia o de limpiar el mar, la realidad es que la única empresa náutica que lo hace, La Bella Verde, está a punto de irse de la isla. ¿Te puedes creer que en Ibiza no hay sitio para barcos eléctricos?, pues es así.

Después de 10 años en Ibiza, 10 catamaranes eléctricos, más de 2.000 salidas en catamaranes 100% eléctricos, en la que han disfrutado unas 20.000 personas de travesías sin contaminar el mar, y un proyecto por el que se han recogido varias toneladas de plástico del mar, La Bella Verde está a punto de abandonar Ibiza, isla en la que nació el proyecto.

La realidad es que los barcos eléctricos de La Bella Verde no tienen donde fondear, por supuesto, pagando.

Los barcos de La Bella Verde son eléctricos y silenciosos / La Bella Verde

Alquiler de barcos y a la construcción de barcos 100% sostenibles

La Bella Verde se fundó en 2014. Fue la primera y única empresa de Ibiza, y en su día en Europa, dedicada al alquiler de barcos y a la construcción de barcos 100% sostenibles. En los inicios, La Bella Verde comenzó con barcos de vela de segunda mano que convertían en barcos eléctricos a base de motores eléctricos alimentados por placas solares, recuerda Maarten Bernhart, CEO y fundador de La Bella Verde. Durante los primeros 4 años la flota de La Bella Verde creció en 4 barcos, que operaba desde la playa de Salinas en Ibiza.

La Bella Verde fue ganando clientes y confianza y en 2018, gracias a un inversor privado, consiguió:

Construir el primer barco del mundo con materiales sostenibles, 100% reciclables , no tóxicos y con propulsión renovable gracias a la energía solar. Todo un reto en la industria náutica, ya que los barcos se construyen con materiales como poliéster, epoxy, masillas, pintura, antifouling que no son reciclables.

, no tóxicos y con propulsión renovable gracias a la energía solar. Todo un reto en la industria náutica, ya que los barcos se construyen con materiales como poliéster, epoxy, masillas, pintura, antifouling que no son reciclables. Crear la Fundación IBI, dedicada a limpiar el mar Mediterráneo de plásticos con un catamarán 100% renovable y equipado con un sistema de recogida de plásticos. Durante 3 años el barco consiguió recoger varias toneladas de plásticos del mar de Ibiza y Formentera. Esta limpieza del mar se realizó con fondos propios de La Bella Verde y sin ánimo de lucro.

100% renovable y equipado con un sistema de recogida de plásticos. Durante 3 años el barco consiguió recoger varias toneladas de plásticos del mar de Ibiza y Formentera. Esta limpieza del mar se realizó con fondos propios de La Bella Verde y sin ánimo de lucro. Incrementar en 7 barcos, la flota de catamaranes 100% sostenibles, eléctricos y autónomos en Ibiza.

La empresa iba creciendo en Ibiza por el idealismo de sus fundadores e inversores, sin embargo, el día a día se complicaba.

¿Por qué la única empresa en Ibiza de alquiler de barcos eléctricos se va a tener que ir de la isla?

Porque las autoridades no apoyan que haya barcos sostenibles en Ibiza. Según relata el fundador de La Bella Verde, en 2019, fueron denunciados por las autoridades por atracar en la playa de Salinas, ya que alegaron que su actividad económica tenía un impacto negativo. En cambio, continúa, "numerosos barcos contaminantes siguen atracando en la playa".

Los barcos eléctricos de La Bella Verde se han quedado sin espacio para atracar en Ibiza. / La Bella Verde

La solución fue alquilar 5 boyas en la bahía de San Antoni durante el verano y 5 amarres en el Club Náutico de Sant Antoni durante el invierno. En mayo de 2023, “el Club Náutico de Sant Antoni nos retiró, de un día para otro, 3 boyas de las 5 con las que contamos, lo que dificultó el poder alquilar barcos sostenibles en Ibiza. Ahora, solo queda un barco cien por cien eléctrico en Sant Antoni”, explica Maarten Bernhart.

¿Qué puede hacer Ibiza para contar con barcos 100% sostenibles?

La solución que propone La Bella Verde para contar con barcos 100% sostenibles en Ibiza es destinar un porcentaje de los amarres para barcos sostenibles, como hacen otros países e incluso otros puertos dentro de España.

¿Cómo apoyan en Málaga o en Mallorca a los barcos eléctricos?

Málaga : El ayuntamiento de Málaga facilitó a La Bella Verde fondear en la playa y creó un canal náutico para embarcar y desembarcar a los clientes. Maarten Bernhart asegura que las autoridades “están encantadas con la primera empresa náutica 100% sostenible de Málaga ”.

: El ayuntamiento de Málaga facilitó a La Bella Verde fondear en la playa y creó un canal náutico para embarcar y desembarcar a los clientes. Maarten Bernhart asegura que las autoridades “están encantadas con la ”. Mallorca cuenta con pantalanes flotantes para barcos sostenibles.

cuenta con Francia, por ley, el 1% de los amarres en cualquier puerto se asigna a barcos eléctricos .

por ley, el 1% de los amarres en cualquier puerto se asigna a . Isla de Cerdeña . En la reserva natural de La Maddalena, solo pueden acceder veleros y barcos eléctricos.

. En la reserva natural de La Maddalena, solo pueden acceder veleros y barcos eléctricos. Lisboa da preferencia en los amarres para los barcos eléctricos.

¿Cuántos barcos 100% eléctricos va a tener Ibiza en verano de 2024?

La Bella Verde va a operar en Ibiza con uno o ningún barco este verano, ya que no tiene lugar para fondear. «Si me dan un sitio, lo pago, el dinero no es problema. Y con gusto porque somos de aquí y queremos estar en Ibiza», asegura el fundador de La Bella Verde.

¿Qué 5 ventajas aportan los barcos eléctricos a Ibiza y Formentera?

La oportunidad de ofrecer un turismo náutico sostenible La posibilidad de innovar en los puertos de Ibiza con tecnología sostenibles El desarrollo de empresas náuticas concienciadas con el cuidado del medio ambiente Incentivar el cambio hacia la sostenibilidad con soluciones reales Cuidar de las iniciativas que intentan mejorar a nuestra isla

¿Cómo son los catamaranes eléctricos de La Bella Verde? Son catamaranes 100% eléctricos, sostenibles, reciclables

Son catamaranes que no contaminan el mar ya que no emiten emisiones

Son barcos silenciosos

Están construido con fibras volcánicas y rocas de basalto

Son autónomos

No necesitan cargar electricidad en los puertos, ya que se autoabastecen con energía solar

Son barcos propulsados por energía eléctrica a través de placas fotovoltaicas y por supuesto con el viento

Son perfectos para el chárter diario

Están equipados con una red para recoger el plástico que flota en el mar

Son bonitos, con un diseño atractivo

Son divertidos, rápidos y espaciosos

Son únicos, ya que están construidos de manera casi artesanal con materiales no tóxicos y reciclados. No se utilizan disolventes. La madera que se utiliza tiene el certificado FSC-de cultivo sostenible y la espuma es PET

No son tóxicos para la naturaleza

Tienen una calidad y durabilidad superior a la de los barcos convencionales

La Bella Verde no es la única empresa que está intentando conseguir que la náutica sea sostenible. La Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE) está tratando de conseguir en Mallorca un pantalán flotante en cada puerto, solar, con pinchos ecológicos, designado a los barcos eléctricos.

¿Por qué ninguna empresa limpia el mar de Ibiza gratis?

Porque nadie apoya el proyecto de la fundación IBI para limpiar el mar de plástico. Ni siquiera nadie se ocupaba de recoger los plásticos que los catamaranes de La Bella Verde sacaban del mar.

El proyecto de limpiar el mar de Ibiza de plásticos no tiene financiación ni apoyo. / La Bella Verde

Contacto La Bella Verde

La Bella Verde

Venda de Safragell, 155, 07812 Sant Llorenc de Balafia, Balearic Islands

663 65 76 36