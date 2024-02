Esta declaración responde a una serie de artículos publicados recientemente en la prensa regional y nacional que se refieren a las preocupaciones de algunos padres sobre la introducción en el plan de estudios de clases de lengua catalana para nuestros alumnos no españoles.

Desde Morna queremos dejar claro que, como colegio internacional autorizado en Baleares, respetamos la normativa de la administración educativa autonómica y por ello hemos cumplido con las instrucciones de septiembre de 2023 que nos exigía tener la misma proporción de español/catalán y lecciones de sociales para alumnos extranjeros, como ya tenemos para alumnos nacionales.

Si bien esta medida no fue impuesta formalmente por las autoridades regionales antes de este curso académico, sí que está estipulada en la legislación española desde el Real Decreto de 1993 que permite que escuelas internacionales, como la nuestra, funcionen en España. Este cambio se está ejecutando según lo establecido por la autoridad de educación regional y con una planificación cuidadosa y detallada por parte de nuestro personal.

Entendemos que algunas familias no vean beneficios en enseñar catalán a alumnos no nativos y por eso han decidido iniciar esta campaña, pero esta acción no ha sido respaldada oficialmente por la dirección de la escuela y no debe considerarse representativa de las opiniones de nuestra comunidad de padres en su conjunto. Nuestra escuela tampoco es responsable de algunos de los errores fácticos que aparecen en los artículos publicados.

Si bien los padres tienen derecho a expresar sus opiniones y su oposición a la legislación con la que no están de acuerdo, es importante comprender que nuestra escuela seguirá cumpliendo plenamente con la regulación vigente.

Desde Morna International College seguimos trabajando para que la enseñanza sea lo más accesible y beneficiosa posible para nuestro alumnado y, al mismo tiempo, cumplir con todos los requisitos para ser una escuela totalmente acreditada en esta maravillosa región de España.