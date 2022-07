El hotel W Ibiza celebra ‘Out of the Closet’, dos desfiles de moda abiertos al público en los que se rendirá homenaje a la libertad de la mano de nueve diseñadores de Baleares. La primera pasarela, que tendrá lugar el domingo 31 de julio a las 19.30 horas en W Ibiza, ubicado en Santa Eulalia, contará con las creaciones de Virginia Vald, Ibiza Stones, Tania Presa, Natividad Castillo y Tony Bonet. El segundo desfile, el 21 de agosto, contará con los diseñadores Ivanna Mestres, María Genovard, Carlos Delgado y Vintage Ibiza. Dos eventos sin precedentes en los que la diversidad y la creatividad serán el hilo conductor. Este evento de moda en Santa Eulalia (Ibiza) contará con una tienda pop up en el hotel W Ibiza con diferentes looks de cada diseñador.

Con ´Out of the Clouset’ W Ibiza reivindica el espíritu libre y abierto de la isla, una característica tan atractiva para residentes y visitantes como sus paisajes paradisíacos, y que se ve reflejado muy claramente en el estilo que los diseñadores de moda locales, quienes lo imprimen en sus creaciones, mezclando las últimas tendencias con un estilo bohemio, relajado, diverso y muy inclusivo. Este mismo leit motiv forma parte del ADN del hotel W Ibiza, siendo el escenario perfecto para presentar las últimas colecciones de los mejores diseñadores de las Islas Baleares. Salir del armario en Ibiza Y es que el 'salir del armario' -figurado y literal- al que hace referencia el nombre de estos desfiles no es solo un guiño, sino que se traduce en una apuesta para recorrer caminos más abiertos y nuevos y por ser precursores de la individualidad, de la identidad y de la inclusión, siempre en consonancia con el carácter innovador de W Hotels. Los atardeceres mediterráneos, la sofisticación de sus noches y la esencia de la diversidad han sido algunas de las fuentes de inspiración de las que han bebido los diseñadores de las islas, creando colecciones en las que destacan la exclusividad y el trabajo artesanal, así como una visión muy libre de la moda, entendida como un espacio abierto que acoge sin complejos a la comunidad LGBTQ+. Así estas pasarelas mostrarán al público no solo lo especial y único de los looks propuestos y en los que respirará el estilo libre y abierto que ha hecho famosa a la isla de Ibiza, sino también en la diversidad que reinará en estos desfiles en los que sus diseñadores desdibujarán cualquier frontera estricta entre la masculinidad y la feminidad. Una pasarela inclusiva al 100%, con modelos transgénero, que reivindicará, a través de la moda y de sus modelos, la libertad de expresión, la individualidad, la originalidad, el atrevimiento y la espontaneidad. Diseñadores de moda en Ibiza Ejemplo de diversidad es la propuesta de Virginia Vald. En su colección 'Siluette' presenta modelos que nos hacen reflexionar sobre las simbologías actuales de las prendas en busca de igualdad. Por su parte, Ibiza Stones nos adentra en el genderless couture, con una colección donde las prendas favorecen a todos sus modelos por igual y respiran un carácter neutro tanto en estructura como en estilo. Las diseñadoras Tania Presa y Natividad Castillo, así como la diseñadora ibicenca Ivanna Mestres, apuestan por una colección de alta costura con guiños ‘queer’ sobre la pasarela, apoyando a la comunidad LGTBIQ+ a través de sus novias. En materia de novios, Carlos Delgado presenta su línea más exclusiva con prendas pensadas para un estilo de vida mediterráneo donde cada diseño cuenta una historia. Por su parte, Vintage Ibiza subirá al escenario piezas tan exclusivas como una prenda icónica que perteneció a la artista Norma Duval en su época de vedette, en el cabaret Folies Bergère de París. Por último, de la mano Tony Bonet con 'Yo fémina' y de la mallorquina Maria Genovard con 'Jan' se demuestra que la moda va más allá de los convencionalismos sociales, dando paso a una modalidad de expresión plural en la que no te reduces a ser ‘hombre’ o ‘mujer’. W Ibiza: el escenario perfecto de la moda libre e inclusiva El hotel W Ibiza, obra del reconocido estudio de arquitectura y diseño internacional Baranowitz + Kronenberg (B + K), se convierte en el lugar perfecto para acoger esta propuesta de moda gracias a sus valores, colores y texturas, inspirados en los atardeceres de Ibiza y que transmiten en todo momento el espíritu bohemio de la Isla. La cita comenzará con un brindis de bienvenida que marcará el inicio de una velada mágica. En el intermedio los invitados podrán disfrutar de cócteles y tras finalizar los desfiles se podrá saborear un vino en su icónico WET Deck, donde pinchará Tania Moon, como antesala de una gran noche que acabará en Glow, el rooftop más famoso de la isla, con la sesión “Sunday Rituals”, de la DJ Russ Farelo. Para asistir a los desfiles se deberá reservar plaza en a través de este email: marketing.wibiza@whotels.com W Hotels Worldwide Nacida de la actitud audaz y de la cultura 24/7 de la ciudad de Nueva York, la marca W Hotels, parte de Marriott International, ha transformado y redefinido la escena de la hospitalidad durante casi dos décadas. Abriendo camino en todo el mundo con más de 60 hoteles, W desafía las expectativas y rompe las normas del lujo tradicional allá donde llegue el icónico signo W. Con el principal objetivo de alimentar la pasión de los huéspedes por la vida, W les alienta a vivir al máximo la experiencia y a quedarse con ganas de repetir. El diseño provocativo de la marca, el icónico servicio Whatever / Whenever y sus vibrantes estancias crean una experiencia que a menudo se intenta imitar, aunque sin éxito. Innovadora, inspiradora y contagiosa, la poderosa energía de la marca celebra el infinito apetito de los huéspedes por descubrir qué hay de nuevo en cada destino, por ver más, sentir más, quedarse más tiempo y hasta más tarde. Dirección Hotel W Ibiza