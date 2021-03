La pandemia que estamos afecta a todas las personas de una manera u otra. En el ámbito de la salud bucodental, los pacientes han pasado de la incertidumbre inicial a la confianza. En un primer momento, cuando se impuso el estado de alarma y el confinamiento total algunas clínicas dentales en Ibiza decidieron cerrar mientras que otras establecieron servicios de urgencias donde daban cobertura a las necesidades de los pacientes cumpliendo su deber de prestación de servicio. Fueron momentos muy complicados en los que algunas de las clínicas donaron material desechable e incluso prestaron aparatos para esterilizar al servicio público de salud.

Poco a poco se fue restableciendo el servicio de atención a los pacientes, eso sí con estrictas medidas de desinfección como son el espaciar las citas entre los pacientes para limpiar y desinfectar bien la consulta. Además, las consultas se han equipado con fundas desechables en los asientos, en mangueras y en todo aquello que se pueda enfundar. También se han incrementado el número de materiales desechables.

El equipamiento también ha variado y los profesionales se visten con monos, gafas, pantalla facial, gorro, cubrepiés, mascarilla doble FPP2 y doble guante. Los pacientes llevan bata, cubrepiés, gafas, gorro y se les aplica un gel desinfectante en las manos y un enjuague especial.

No obstante, algunos pacientes todavía no han retomado sus tratamientos o están dejando para más adelante la visita al dentista. Por ello, el Consejo General de Dentistas de España recuerda la importancia de acudir al dentista y no retrasar los tratamientos, ya que una patología leve puede derivar en graves complicaciones. Asimismo, insiste en la seguridad de las clínicas dentales, donde se cumplen todas las medidas de protección y desinfección, tanto para los pacientes como para los trabajadores.

Visitar al dentista es algo que solemos dejar hasta que no hay más remedio y ahora quizá todavía más. Solo uno de cada dos españoles acude una vez al año al dentista, un dato que sitúa a España a la cola de los países de la Unión Europea con relación al uso de servicios odontológicos. El dato entre la población infantil es todavía más preocupante ya que siete de cada 10 menores de seis años no ha acudido nunca al dentista.

Estos datos proceden del Libro Blanco de la Salud oral en España 2020, elaborado por el Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española (FDE). En esta publicación, que se presentó el 20 de marzo, se exponen los resultados de un estudio que se realiza cada 5 años a más de 1.000 familias españolas, con el objetivo de analizar aspectos relevantes relacionados con la salud oral.

El estudio revela que el 79% de los adultos españoles se cepillan los dientes, al menos, dos veces al día. El 56% usa colutorio a diario y el 45% suele usar seda dental.

Asimismo, 6 de cada 10 españoles considera que su estado de salud oral en el último año ha sido bueno o muy bueno. En el caso de las personas mayores, el 51% de más de 65 años no considera que su estado de salud oral haya sido bueno, ya que 2 de cada 10 ha presentado dolor en los últimos 12 meses y el 19% ha tenido problemas para comer.

Por otro lado, el 87% de los españoles piensa que hay que hacer una visita al dentista al menos una vez al año, pero solo el 51% ha visitado a su dentista en 2020. Poco más de la mitad de los españoles han acudido al dentista durante el 2020.

Los niños entre 2 y 6 años no se cepillan con la frecuencia correcta

El 74% de la población infantil se cepilla los dientes, al menos, 2 veces al día. Sin embargo, el 36% de los niños entre 2 y 6 años no se cepillan con la frecuencia correcta.

Las caries, malposiciones y las fracturas dentales son las principales consultas al dentista de los niños. Respecto a las revisiones, el 71% de los niños españoles han acudido al dentista en el último año, pero en el grupo de 2 a 6 años solo el 32% lo ha visitado en ese mismo periodo de tiempo.