En los últimos meses, la iniciativa Salvem sa Badia de Portmany ha realizado diversas entrevistas con personalidades de Sant Antoni y el entorno de la bahía, con el objetivo de recabar argumentos sobre la posible vuelta de los ferris. En este reportaje se recoge un extracto de las opiniones que han aportado alcaldes, empresarios, profesores y científicos, entre otros. Todos ellos se muestran contrarios al regreso de estos buques, por la degradación que provocan en la vegetación submarina, la contaminación que generan y el nulo beneficio económico que representan para Sant Antoni.

Sorprende descubrir que sus argumentos han sido corroborados por un estudio científico de reciente publicación, que además subraya que la bahía ha perdido el 50% de su vegetación bentónica en los últimos 20 años, en su mayor parte posidonia, y que corre el peligro de perder sus playas. Si se quiere impedir este progresivo deterioro y la devaluación de Sant Antoni como destino turístico, solo cabe afrontar los vertidos incontrolados, el fondeo ilegal con muertos y cadenas y la llegada de los grandes buques, que remueven los sedimentos del fondo y enturbian el mar.

“Si no hay acuerdo para que no vuelvan los ferris, habría que prorrogar la moratoria”

Josep Marí Ribas, ‘Agustinet’. Conseller de Movilidad del Govern balear y exalcalde de Sant Josep.

Siendo aún alcalde de Sant Josep, ‘Agustinet’ declaró que “los ferris no hacen ninguna falta dentro de la bahía, por los impactos que generan y, sobre todo, porque en la pasada legislatura se alcanzó un acuerdo muy importante, por unanimidad de todos los grupos de Sant Antoni, para que los ferris no siguieran operando. Hasta ahora no se ha producido ningún cambio de postura y, por tanto, debe mantenerse lo defendido por el Ayuntamiento. Estoy convencido que la bahía tiene que ser turística, sin tráfico de ferris”.

“Los ferris generan una gran ola con fangos y barros que deriva hacia la playa”

Pepe Roselló. Empresario.

“Los barcos, cuando entran en el puerto, llegan a una velocidad y frecuencia que generan olas que rebotan en es Pinet y Caló des Moro. Ocurre igual cuando giran poniendo los motores en retromarcha, lo que provoca otra gran ola con fangos y barros que deriva hacia la playa. El puerto debe quedar para actividades náuticas deportivas y docentes. Tiene que ser un lugar de encuentro y refugio, para crear desde aquí una apertura al mar que conecte con la isla y sus encantos”.

“La economía y la imagen de Sant Antoni deben ir ligadas a una bahía tranquila y turística, sin ferris”

Antoni Marí Tur, ‘Botja’. Exalcalde de Sant Antoni.

Antoni Marí Tur opina que “la actividad industrial en el puerto de Sant Antoni no aporta beneficios económicos al municipio y considera que el impacto que genera es negativo para el turismo de la localidad. Estoy en contra de que se mantenga el tráfico exclusivo de pasajeros en el puerto de Sant Antoni, comercialmente no es rentable para las navieras y al final provoca el mismo impacto porque siguen viniendo en grandes buques. Si vuelven las ferris, dudo que sea una cuestión reversible en el futuro”.

“Hay que evitar que regresen los ferris que traen pasajeros, coches y mercancías al puerto”

Vicent Marí Prats. Exalcalde de Sant Antoni.

El primer alcalde de Sant Antoni en tiempos de democracia, con UCD, opina lo siguiente: “Yo siempre digo que Dios nos dio una bahía preciosa, tal vez la más bonita del Mediterráneo, pero los humanos y los elementos nos hemos ocupado de destruirla. Sant Antoni no puede soportar el movimiento de fango dentro de la bahía que estos buques provocan durante las maniobras y tampoco el tráfico que generan en el entorno del paseo”.

“La bahía debería quedar para embarcaciones deportivas y de pescadores, sin ferris ni puerto industrial”

Marià Torres. Profesor, historiador y expolítico.

“Me gustaría que los políticos fueran conscientes de la responsabilidad que tienen sobre el presente y el futuro de la bahía. Es un espacio natural al que ya se le ha hecho mucho daño y no se le puede infringir más. Sant Antoni no ha nacido para tener vías industriales que atraviesen el pueblo. Ni los residentes ni los turistas quieren escuchar camiones ni los ruidos de un puerto industrial. Quieren comer tranquilos en una terraza. Sant Antoni debería tener mucha más vocación hacia el mar y potenciar un turismo relacionado con la náutica y la naturaleza”.

“La bahía necesita un plan de rehabilitación; minimizar al máximo todos los impactos existentes”

Cristina Linares. Catedrática de Ecología Marina.

“Estamos en un momento crucial, si no queremos alcanzar un punto del que ya no seremos capaces de recuperarnos. La bahía necesita un plan de rehabilitación, que todas las administraciones pongan sobre la mesa y trabajen juntas para minimizar al máximo todos los impactos existentes. Todos ellos son gestionables, pero hace falta voluntad. La parte positiva es que aún queda una buena parte de la bahía cubierta de posidonia y, si no la perdemos, aún podemos mantenerla en un buen estado de conservación”.

“Estamos a 15 ó 20 minutos de Ibiza, donde existe un puerto más preparado”

Rafel Marí. Hotelero.

“Para el turismo de Sant Antoni es primordial la calidad del agua y la arena de las playas, para que la gente que nos visita y los ciudadanos se sientan a gusto en ellas. Estamos a solo 15 ó 20 minutos de Ibiza, donde existe un puerto mucho más preparado. La bahía tiene que ser un entorno turístico, con pesca, navegación deportiva y esas golondrinas de toda la vida, que sacan a los turistas a pasear y es algo muy bonito”.

“Los ferris no traen nada bueno a Sant Antoni; existe una gran unanimidad social al respecto”

Fran Tienda. Director de instituto y expolítico.

"La bahía es el corazón y el pulmón de Sant Antoni. Por un lado, constituye la vida y, por otro, nuestro fundamento económico. Cuando tenemos un puerto a tan solo 15 kilómetros, no tiene ningún sentido pensar que los ferris nos benefician. El único interés económico es el que tienen las propias navieras y Ports de les Illes Balears. Ni los hoteles ni las estancias en Sant Antoni se ven afectadas, y eso cada vez hay más gente que lo tiene claro".

“Los ferris no aportan ningún beneficio al puerto de Sant Antoni”

Ramón Díaz. Presidente de la Asociación Náutica (Pimeef).

“La Bahía de Portmany es uno de los mejores refugios naturales del Mediterráneo, para el que le gusta navegar. En relación a los ferris, éstos contaminan, solo conllevan molestias y realmente su ausencia no implica una reducción de actividad para las empresas del núcleo de Sant Antoni. Además, en Ibiza las distancias son tan cortas que, una vez que el turista entra, va a dónde se le ofrece mejor servicio y calidad. 14 ó 15 kilómetros de distancia no son representativos”.

“Tenemos que intentar recuperar la bahía de Portmany, todavía estamos a tiempo”

Pepín Valdés. Portavoz de Salvem Sa Badia de Portmany.

“Optamos por una bahía de aguas limpias, playas llenas de turistas, turistas de calidad y respetuosos con el medio, que puedan disfrutar de los encantos de nuestra bahía, el mar, el puerto, nuestros hoteles, restaurantes y comercios, y sobre todo la acogida de unos pueblos turísticos por excelencia. Vivimos de espaldas al mar y debemos conocer el tesoro que tenemos ahí abajo para valorarlo. Tenemos que intentar recuperar la bahía de Portmany, todavía estamos a tiempo”.