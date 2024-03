¿Preparados para encontra trabajo en Ibiza? Ofertas de empleo con contrataciones estables para cientos de postulantes de diversos perfiles

Tener residencia en la idílica isla de Ibiza constituye un valioso activo que potencia tus oportunidades laborales en este destino. En este artículo, te presentamos una selección de ofertas de empleo que destacan por dos ventajas fundamentales: estabilidad laboral e incorporación inmediata.

Es importante resaltar que estas oportunidades laborales sobresalen frente a los empleos temporales comunes en Ibiza, especialmente en el próspero sector hostelero. Mientras que la mayoría de los empleos en la isla están ligados a temporadas específicas, las ofertas que aquí se presentan promueven una estabilidad laboral más duradera y gratificante.

La ventaja de contar con residencia en Ibiza radica en la capacidad de acceder a trabajos que no solo son estacionales, sino que también ofrecen un horizonte laboral más estable y fiable. Esta situación representa un cambio significativo, especialmente para aquellos que buscan establecerse en la isla y construir una carrera sólida en un entorno próspero y dinámico.

OFERTAS DE EMPLEO EN IBIZA

MECÁNICO/A OFICIAL 1ª. Se ofertan 3 plazas como Mecánico/a de vehículos Oficial 1ª para comprobar, diagnosticar y reparar las averías de los sistemas mecánicos y electrónicos del vehículo, según los procedimientos establecidos por el Fabricante, garantizando la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Formación: FP Medio o Superior en Electromecánico/a o Mantenimiento de vehículos, experiencia en vehículos turismo y como Oficial 1ª, al menos 2 años y disponibilidad para trabajar en Ibiza. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a Oficial 1ª - Ibiza en Eivissa.

TÉCNICO/A-AUXILIAR FARMACIA. Farmacia situada en Ibiza, precisa incorporar a su plantilla a un/a Técnico/Auxiliar de farmacia, con experiencia mínima de 6 meses, cuyas funciones serán: atención y asesoramiento al cliente en mostrador; dispensación de medicamentos; recepción de pedidos; control de stock y realización de cobros. Se ofrece incoración inmediata, estabilidad laboral, jornada completa o media jornada, a convenir. Idiomas requeridos: español e inglés, ya que la clientela es mayoritariamente extranjera. Se valorará positivamente el dominio del árabe. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO/A-AUXILIAR FARMACIA en Eivissa.

CONTABLE. Asesoría especializada en la gestión y asesoramiento fiscal, tributario y laboral de autónomos y pymes ubicada en Santa Eulalia del Río, precisa incorporar un/a contable con experiencia de 2 a 5 años, en dependencia directa del responsable del área. Se ofrece: incorporación inmediata; desarrollo profesional; proyecto estable y de futuro; horario: de lunes a jueves: de 8:30 h. a 17:00 h./ viernes: de 8:30 a 14:30 h./agosto: de 8 a 15 h.; colaboración en la búsqueda de alojamiento. Se requiere: residencia en la isla de Ibiza o movilidad geográfica. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de CONTABLE en Santa Eulalia del Río.

DIRECTOR REGIONAL ISLAS BALEARES PARA CARD GROUP INTERNATIONAL. ¿Buscas una oportunidad de negocio en tu región? Conviértete en uno de los nuevos Franquiciados de Card Group en España. Se busca Master Franquiciado para recibir los derechos exclusivos para desarrollar la marca sueca en tu territorio; proponiendo los productos a todo tipo de tiendas, quioscos, receptores de lotería, supermercados, papelerías, floristerías, librerías, tiendas de juguetes; y encontrado y conservando clientes. Actualmente se tienen nacionales con Folder, Relay / BdP, DonDino, Juguetilandia y muchos de estos clientes tienen tiendas en estos territorios. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director Regional Islas Baleares para Card Group International en Eivissa.

MAQUINISTA RETRO con contrato indefinido y jornada intensiva - mañana para retroexcavadora y minis, con experiencia. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MAQUINISTA RETRO en Eivissa.

PERSONAL PARA EMPRESA ALIMENTARIA. Abierto el plazo para inscribirse como canidato para trabajar en tienda y almacén. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de personal para empresa del sector de alimentación en Ibiza.

Ofertas de empleo en Ibiza / Shutterstock

SOCIAL MEDIA AND MARKETING MANGER. Nconnect-Ibiza, una de las agencias inmobiliarias y de conserjería de más rápido crecimiento en Ibiza, busca un Responsable de Redes Soiales y Marketing con: Licenciatura o maestría en marketing o campo relacionado; experiencia laboral comprobada en marketing digital, particularmente dentro de la industria; experiencia demostrable liderando y administrando SEO/SEM, bases de datos de marketing y campañas publicitarias en redes sociales; conocimiento sólido de herramientas de análisis de marketing y sitios web (por ejemplo, Google Analytics, NetInsight, etc.); conocimiento práctico del desarrollo y las restricciones de HTML, CSS y JavaScript; experiencia en fotografía en el sector inmobiliario. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Social Media and Marketing Manager en Ibiza.

MANAGING DIRECTOR. Para el puesto se tendrá en cuenta disponer: del idioma español e inglés verbal y escrito, francés, holandés o alemán; experiencia mínima de 3 años en agencia similar; conocimientos informáticos excepcionales; iniciativa de habilidades organizativas altamente desarrolladas; madurez para manejar una variedad de situaciones; capacidad para trabajar con plazos ajustados; lealtad y alto nivel de confidencialidad; gran conocimiento de la plataforma Airbnb; experiencia en el uso de un administrador de canales; y vehículo. Para inscribirte y más información en oferta de empleo de Managing Director en Ibiza.

CONDUCTOR VTC. Empresa de gestión de flotas UBER selecciona conductores para servicios de alquiler de vehículos con conductor. Se ofrece: contrato Indefinido, salario mensual desde 1.350 € + incentivos + propinas en turnos rotativos + plus de productividad, coches automáticos de diversas categorías, contratación a tiempo completo, periodo invernal y también a tiempo parcial. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor VTC en Ibiza.

¿NECESITAS PUBLICAR UNA OFERTA DE EMPLEO EN IBIZA?

Publicar oferta de empleo / Shutterstock

Si eres empresa o autónomo y quieres ver tu oferta de empleo en el próximo artículo en el Diario de Ibiza, puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos. Y si eres candidato, te mantendremos al día sobre las ofertas publicadas en tu ciudad, facilitándote todas las herramientas necesarias para que puedas inscribirte y optar al puesto de trabajo que necesitas.