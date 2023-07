Con la pérdida de un escaño sufrida por el PSOE con recuento del voto exterior, las negociaciones a las que tiene que hacer frente Pedro Sánchez para volver a ser presidente son aún más difíciles. Ya no basta la abstención de Junts, necesita su 'sí', movimiento que está en manos de Carles Puigdemont. Consciente de ser la pieza más cotizada en el tablero de la investidura, el 'expresident' ha definido a través de un comunicado en las redes sociales cuáles son sus reglas de juego y ha dejado claro que él no actuará en base a "chantajes políticos". Su decisión, avisa, no estará condicionada a su situación personal, sino que pivotará en si la otra parte de la mesa está dispuesta o no a negociar "los términos en que se debe acordar la resolución del conflicto" entre Cataluña y España.

El recompte definitiu dels vots ha comportat un canvi puntual a l’assignació d’escons al Parlament espanyol però rellevant en l’equació per a qualsevol investidura. L’actual president del Govern i candidat socialista a la reelecció només podrà ser escollit si obté el vot… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 29, 2023 "Quien crea que ejerciendo presión o practicando directamente el chantaje político ontendrá algún beneficio táctico, se puede ahorrar el esfuerzo. Al menos en mi caso", ha asegurado en modo de "consejo" para evitar que circulen lo que ha tachado de "barrabasadas". Tanto el PSOE como el PP han situado a Junts en el foco con el último reparto de diputados confirmado. Los socialistas para emplazar a los posconvergentes a elegir entre un Gobierno "progresista" que avance en "derechos y libertades" frente a uno de derechas con la ultraderecha. Y los populares para dejar caer que están dispuestos a hablar con ellos si es "dentro de la Constitución".