LLorenç Córdoba, candidato de Sa Unió al Consell de Formentera y al Parlament balear: «La gente nos dice que quiere un cambio»

Llorenç Córdoba ha compaginado durante estos cuatro años la portavocía de Sa Unió con su trabajo como veterinario en su clínica de Sant Ferran. Aunque reconoce que hace años era de los que decía que no se metería en política con el paso del tiempo cambió de opinión.

¿En estas elecciones se presenta tanto al Consell de Formentera como al Parlament balear, por qué?

Siempre se ha planteado ir por separado, porque ambos cargos dan bastante trabajo por sí mismos. Pero cuando tienes un equipo detrás que te va a ayudar y tú te fías de ese equipo, la conexión es más directa. Hemos visto que, en los últimos cuatro años, cosas que se aprobaban en el Consell no se aprobaban en el Parlament y al revés. Tenemos los casos del 061 o la estación de medición del aire de la Savina, que propusimos nosotros y luego llevó Silvia Tur al Parlament como suyas.

¿Si sale elegido podrá compaginar ambos cargos?

Creo que sí, antes se ha hecho y no ha habido problema, todo depende del equipo que tengas detrás y cómo te plantees hacer las cosas. Creo que es posible, si no no me presentaría, porque tampoco me presento para dimitir al cabo de cuatro días.

¿Si gana al Parlament se integrará en el grupo mixto o en el grupo popular?

En el mixto, lo tenemos claro. El diputado de Formentera tiene que ir al grupo mixto, debe ser independiente y Sa Unió no somos el Partido Popular, aunque esté dentro de la coalición y tenga un papel muy importante. Ahora, si lo sacamos y hay que elegir entre Marga Prohens y Francina Armengol, apoyaremos a Marga Prohens, pero desde el grupo mixto que es desde donde mejor se puede trabajar para la isla.

¿Los partidos de centro derecha han estado estos últimos años en la oposición, su lema de campaña dice que ha llegado el momento del cambio, por qué?

Estamos etiquetados como de centro derecha y nos etiqueten donde nos etiqueten lo que hemos hecho durante estos cuatro años es abrir mucho el abanico. Hemos hecho propuestas que se podrían tildar de izquierdas, como las playas sin humo, por ejemplo. Desde mi punto de vista la ideología es Formentera, aunque la forma de hacer en temas de gestión será seguramente más de centro derecha. Se trata de abrirnos a ideas que nos vengan de otros sitios, sobre todo no cerrarnos a nada, esto quizá es lo que nos da, a día de hoy, más oportunidades de gobernar. También la gente se ha dado cuenta de que GxF, que ha estado cuatro legislaturas, se presente ahora con un programa con 500 propuestas. Demuestra que se dan cuenta de que hay muchísimo por hacer y que seguramente no han hecho el trabajo que tenían que hacer.

En corto P ¿Ha alquilado alguna vez un piso turístico? R No, normalmente voy a hoteles o apartamentos P ¿Su personaje favorito (vivo o muerto)? R Wiston Churchill. P ¿Hace compras por internet? R Sí pero lo mínimo necesario. P ¿Qué libro está leyendo? R Estoy leyendo un libro sobre economía general. P ¿Es forofo de algún equipo? ¿De cuál? R No soy forofo de ningún equipo, si acaso del Formentera y hace tiempo lo fuí del Barcelona. P ¿Utiliza transporte público? R En Formentera no porque tengo mi vehículo pero cuando salgo fuera de la isla por supuesto que sí.. P¿Cuándo y dónde fue su última juerga? R No me acuerdo, hace mucho tiempo, Soy padre de dos niñas y relamente juerga lo que se dice juerga se me escapa de la memoria. Una cosa es salir a tomar algo conlos amigos y otra la juerga.



¿Los vecinos con los que han mantenido contactos qué les transmiten?

Para resumir dos cosas: que tiene que haber un cambio y que esto [el Consell] no puede seguir, que al final es lo mismo. Esto nos anima bastante a la hora de trabajar y de pensar que podemos ganar las elecciones y sacar mayoría absoluta.

¿A quién considera su máximo rival?

Está claro que los rivales son GxF y PSOE, lo que pasa que como dicen que se van a juntar después, nosotros aspiramos a sacar el mayor número de votos. Dentro de eso pienso que puede sacar más votos el PSOE que GxF, pero es una opinión personal. Tenemos claro que lo que tenemos que batir es la suma de los dos, porque después pactan.

¿Usted se caracteriza por su tono moderado pero en qué momento ha perdido los nervios en esta legislatura?

En varios momentos, pero quizá el que más me chocó fue al inicio por no estar acostumbrado. Fue cuando el secretario general de los socialistas y vicepresidente del Consell [Rafael Ramírez] nos llamó a los de Sa Unió ‘nietos de Franco’. No esperaba que en un sitio como Formentera, con la relación que existe entre los grupos políticos que no es mala, se utilizara esa expresión ya que todo el mundo sabe que no es así. Como portavoz de la oposición no voy a tolerar que se insulte ni a mí ni a mis compañeros de esa manera.

Sa Unió es una coalición del PP y Compromís pero usted es independiente, ¿nunca se ha planteado afiliarse a alguno de estos dos partidos?

Me lo han propuesto y me lo he pensado, pero pienso que no es buena idea porque entonces rompemos con la independencia que tiene Sa Unió. Si yo estuviera afiliado a alguno de los dos se podría decir que soy el candidato de Sa Unió, pero en realidad lo sería del PP o de Compromís. Además insisto en que es una coalición de esos dos partidos, pero también de gente que no quiere afiliarse a ninguno.

¿En la coalición quién tiene más fuerza, el PP o Compromís?

Por igual.

Permítame que no me lo crea.

Le entiendo perfectamente, si vamos a resultados electorales cuando iban por separado el PP tenía cuatro consellers y Compromís dos. Pero en esta última legislatura quizá ha tenido más peso Compromís que el PP. Entiendo que pueda parecer que el PP tenga más fuerza.

Lo digo porque les costó bastante confeccionar sus listas

Sí, sí costó y es lógico. Cada uno tenemos nuestra idea, a cada uno nos gustaría poner a personas diferentes y esta vez teníamos que pensar que la gente que salga elegida tiene que poder llevar una conselleria o dos.

La última vez que hubo un gobierno del PP en Balears nombró a un delegado del Govern en Formentera, si se da la misma circunstancia ¿volverán a crear ese cargo?

No está previsto. Es verdad que eso depende del PP y yo no sé todo lo que hace el Partido Popular. Yo no les mando ni ellos me mandan. No lo creo, sinceramente, no hay nada preparado en ese sentido. Si ganamos no le veo ninguna razón, pero tampoco digo que no sea necesario si su función es positiva. No hay que cerrar puertas.

¿La opción de Vox le puede restar votos?

Podemos pensar que la gente que vota a Vox si no existiese nos votaría a nosotros, pero es una hipótesis que puede ser cierta o no. Si hace cuatro años, que era una lista conocida, sacaron 107 votos ahora con la lista que han presentado que no se conoce a nadie y que demuestran un desconocimiento total de la isla, especialmente después de escuchar alguna entrevista... Pienso que los votos los sacarán más por las siglas que por la gente que va en la lista.