Alejandra Ferrer, candidata de GxF a la presidencia del Consell de Formentera: «Es esencial decrecer en el turista de un día»

Estamos llegando a los últimos días de la campaña electoral. ¿Qué sensaciones tiene?

Son buenas, llevamos meses reuniéndonos con muchas asociaciones y con sectores. lo que ha culminado en un documento de 570 propuestas que abordan distintas temáticas. Ahora estamos con el puerta a puerta y nos estamos encontrando con gente que se siente orgullosa de la isla que tiene y que a la vez es consciente de todos los retos que tenemos por delante y por los que hay que trabajar.

¿Uno de los temas prioritarios, igual que hace cuatro años, es el acceso a la vivienda?

Sí, es uno de los temas en los que todos coincidiremos y al que no se ha encontrado solución en estos cuatro años. Ha sido una legislatura muy complicada, en la que tampoco nos hemos podido aplicar como nos hubiera gustado para desarrollar el programa anterior y la vivienda es una de las preocupaciones principales. GxF piensa que uno de los aspectos es el control mediante la inspección, por eso queremos poner este servicio nuevamente en marcha. Un servicio de inspección potente que nos ayude en el control de la vivienda turística, de los pisos residenciales y también que se dedique a la parte de Medio Ambiente, residuos y actividades. Es decir, que debe ser un servicio transversal. Reactivando esta inspección podremos sacar vivienda residencial para todo el año.

¿Y con eso será suficiente?

No, lo que decimos es que tenemos una normativa que hay que aplicar, ver los resultados y si hace falta modificar o implementar más medidas para conseguir más vivienda, haremos las modificaciones que sean necesarias. Pero esto no es lo único que hay que hacer y tampoco será la solución. Hay que seguir cediendo terrenos para la construcción de vivienda y trabajar en la creación de una bolsa de plazas que ayude especialmente a los trabajadores temporales. También está garantizar, con ayudas, a los propietarios a sentirse seguros si alquilan para todo el año. Queremos llegar a un acuerdo con el Govern para cederle un terreno, como se hizo con las viviendas del cuartel de la Guardia Cvil, para poder hacer un conjunto residencial para los profesionales cualificados de servicios esenciales, como educación y sanidad.

En corto

P ¿Ha alquilado alguna vez un piso turístico?

R No.

P ¿Su personaje favorito (vivo o muerto)?

R Puff, esto no sé que decir. Esto de los personajes históricos me resulta difícil.

P ¿Hace compras por internet?

R Sí, alguna cosa.

P ¿Qué libro está leyendo?

R Estoy leyendo 'La sociedad del cansancio de un filósofo coreano: Byung Chul Han. Me ayuda a reflexionar sobre muchos temas e actualidad.

P ¿Es forofa de algún equipo? ¿De cuál?

R Me gusta practicar deporte, no lo veo. No soy forofa pero cuando voy a algún partido me entrego.

P ¿Utiliza transporte público?

R En Formentera no, fuera de la isla sí.

P ¿Cuándo y dónde fue su última juerga?

R Fue el día de mi cumpleaños de hace dos años y fue en mi casa con mis amigas.