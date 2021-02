En la década de los 70, cuando la publicidad en España aún balbuceaba sus primeros pasos, se hizo famoso un anuncio ¡Andá los Donuts! En el que en primera instancia un niño olvidaba lo accesorio (los Donuts) y en la siguiente escena olvidaba lo esencial (la cartera). Si cambiamos la cartera por el móvil, las cosas no han cambiado tanto en los últimos 40 años y nos resulta imposible imaginar que alguien que haya olvidado el móvil en su casa no vuelva sobre sus pasos inmediatamente a recogerlo.

Hoy en día hay más de 7000 millones de personas y un total 6100 millones de smartphones conectados a Internet. Según un estudio realizado por Think With Google, el 87% de los internautas se conectan a través de su Smartphone, con estos datos era lógico que el buscador realizará cambios en beneficio de sus usuarios y en el suyo propio, claro. Miramos nuestros teléfonos una media de 74 veces al día (300 veces los Millennials y, si hablamos de la Generación Z, la cifra iría en aumento).

Google ha tomado buena nota de esta tendencia y actúa en consecuencia. Considera que estamos en la era Mobile First (primero móvil), es decir que para decidir qué web aparece primero en los resultados de su buscador, analiza la web como si todos los usuarios la viesen desde un smartphone.

Y cuando los usuarios navegan desde su smartphone lo que más cuenta es que tarde en cargar. De hecho, más del 53% de usuarios abandonarán la página si tarda más de 3 segundos en este proceso Por lo tanto, la velocidad de carga, la optimización de contenido para móviles y el aprovechamiento de todos los recursos propios de un smartphone en una web es el criterio que Google considera más importante y penaliza en sus búsquedas a quién no cumple estos requerimientos.

¿Por qué es tan importante el mobile first?

El 26 de marzo de 2018, Google anunció el cambio que ya muchos esperábamos:

“Hoy anunciamos que después de un año y medio de experimentación y pruebas cuidadosas, comenzamos a migrar sitios que siguen las mejores prácticas para la indexación de dispositivos móviles. Nuestros sistemas de rastreo, indexación y clasificación usualmente han usado la versión de escritorio del contenido de una página, lo que puede causar problemas para los buscadores móviles cuando esa versión es muy diferente de la versión móvil”

Actualmente el buscador por antonomasia indexa primero a aquellas webs cuyo contenido da prioridad a su visualización en dispositivos móviles que es dónde mayoritariamente consumen contenido los usuarios y realizan la mayor parte de su actividad: compras, reservas, etc.

Por otra parte, aparecer en los primeros puestos de las búsquedas en Google es una de las principales preocupaciones de todas aquellas empresas que buscan obtener la máxima rentabilidad en la red, para ello es imprescindible que tus usuarios se sientan cómodos cuando te visitan, que tu diseño sea atractivo, intuitivo o amigable, la usabilidad sea clara y eficiente y que además responda a los exigentes requerimientos de los algoritmos de Google. Si no apareces en las primeras páginas eres un huérfano digital y tu empresa está abocada a la desaparición.

Si encargas el diseño de una web a una empresa de desarrollo, exígeles que den prioridad al Mobile First, y a ser posible apuesta decididamente por la tecnología Progressive Web App (PWA), promocionada por Google y especialmente diseñada para sacar el máximo partido a la potencia de tu dispositivo inteligente y para cumplir holgadamente con los requisitos Mobile First. A día de hoy, que tu web responda a esos requerimientos no es opcional, ya que de lo contrario la visibilidad y efectividad SEO de tu web se verá drásticamente reducida e irás perdiendo día a día visitas de clientes que usan siempre dispositivos móviles en su actividad en la red.

Si quieres conocer el rendimiento de tu web y si estás preparado para cumplir con los reqerimientos Mobile First de Google puedes utilizar esta herramienta: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/feature/testmysite/

Más información en https://www.mad-men.agency