Las protestas de los agricultores que han copado la agenda mediática esta semana se prolongarán a lo largo del fin de semana, según ha deslizado la plataforma 6-F, montada a través de redes sociales y que avisa de que se podrían producir cortes en las vías de acceso a la capital en la madrugada del viernes. Otro punto caliente al que han apuntado los participantes en las movilizaciones es la gala de los Goya, que se celebra este sábado en Valladolid. Los trabajadores agrícolas comenzaron el martes una serie de tractoradas con el objetivo de visibilizar los problemas que atraviesa el sector primario al calor de las movilizaciones en Francia. Los dos primeros días de concentraciones se organizaron de forma espontánea a través de grupos de WhatsApp y Telegram, anticipándose al calendario oficial marcado por las grandes asociaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), que comenzaba el jueves con manifestaciones en Ávila, Salamanca, Zamora, Ciudad Real y Huesca y seguía este viernes en Bilbao, Zamora y Extremadura. La tensión con las fuerzas de seguridad ha ido creciendo a lo largo de la semana y el cuarto día de protestas deja un balance de hasta 20 detenidos, 7.925 personas identificadas para posible sanción y otras 3.035 denuncias administrativas por los cortes en las carreteras, según fuentes de Interior.

La plataforma 6-F, que había instado a tomar la capital española este sábado, finalmente ha llamado a votar mañana en el quinto día consecutivo de protestas en la explanada del estadio Metropolitano en Madrid si paralizan las manifestaciones y concentraciones de agricultores y ganaderos o continúan con una huelga masiva. La plataforma ha señalado que cazadores, pescadores y otros sectores vinculados al sector primario ya han anunciado su apoyo a esta iniciativa, así como su asistencia a esta cita.

Ante la posibilidad de una 'tractorada' frente a la sede del PSOE en Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisado de que "no van a permitir" que las protestas con tractoradas y cortes de carreteras que se han estado produciendo en varias comunidades autónomas, lleguen a Ferraz. "No nos consta ningún tipo de comunicación", ha señalado Marlaska durante una entrevista en TVE al ser preguntado por la convocatoria por parte de algunos grupos de agricultores para acceder a la capital con la intención de llegar hasta Ferraz. Aun así, "no la van a permitir", ha advertido.

Otro de sus objetivos para que sus protestas ganen visibilidad es llegar a Valladolid para mostrar sus quejas durante la celebración de la Gala de los Goya, que se celebra en esta ciudad. La organización ha subrayado que la Policía Nacional ha paralizado la "marcha pacífica" de los agricultores y transportistas a 20 kilómetros de Valladolid por la gala, ya que, según ellos, "temen que la repercusión mediática se utiliza para ganar visibilidad, algo que, evidentemente, no es cierto".

Respecto a este viernes, las protestas de los agricultores se han saldado con varios cortes de tráfico en autovías y carreteras, y concentraciones en el centro de algunas capitales de provincias. Las concentraciones se han sucedido en multitud de ciudades, desde Bilbao y Burgos hasta Málaga, pasando por León, Jaén, Logroño, Zamora o Sevilla. Las mayores consecuencias se han sentido en el tráfico, con retenciones y cortes en varias autovías y carreteras de distintas comunidades autónomas.

En Castilla-La Mancha, los tractores han llegado al centro de Toledo y Ciudad Real, han cortado la autovía A-3 (Madrid-Valencia) en varios tramos, y han provocado cortes de tráfico en la AP-36 (Ocaña-La Roda), la N-301 a su paso por Corral de Almaguer (Toledo) y retenciones en la N-430, a su paso por el término municipal de Villarrobledo (Albacete). En Andalucía, con el objetivo de rodear la ciudad de Sevilla, decenas de tractoristas ha protagonizado una marcha lenta, al no haber podido acceder al centro para llegar a la Plaza de España, donde están la sede de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno.

Uno de los incidentes más graves de la jornada se ha producido la carretera CL-629 a su paso por el municipio de Valle de Mena, donde la Guardia Civil ha detenido a un tractorista de unos 60 años que, mientras participaba en una protesta no comunicada, cruzó la carretera con su tractor para evitar que un turismo le adelantara. El conductor ha resultado herido grave.

Las protestas seguirán la próxima semana

Por su parte, las principales asociaciones del sector se han desmarcado de esta estrategia y aseguran que no van a movilizarse este fin de semana. El próximo lunes retomarán las concentraciones en Alicante y en carreteras comarcales de la Comunidad de Madrid. De cara al próximo miércoles, Asaja, COAG y UPA han convocado movilizaciones hasta en siete provincias (Toledo, Guadalajara, Jaén, Sevilla, Palencia, Soria) y también se ha comunicado una concentración en Mercamadrid. Por su parte, Unión de Uniones mantiene su calendario de protestas en España y la gran tractorada para llegar a Madrid prevista para el miércoles 21 de febrero.

Las organizaciones agrarias reclaman al Ejecutivo central soluciones inmediatas para abordar los problemas del campo relacionados con las consecuencias de la sequía y la guerra en Ucrania, los precios y los costes de producción, la simplificación y flexibilidad de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, así como cuestiones laborales y de Seguridad Social.

Unos cortes de tráfico que están impactando ya en empresas y particulares, por lo que la cadena de valor del gran consumo, formada por Aecoc, ACES, Anged, Asedas y FIAB y que respeta estas protestas, ha reclamado esta semana que las movilizaciones del campo no se lleven a cabo a costa de paralizar la libre circulación de mercancías y personas como ya está sucediendo en varios puntos del territorio. Así, algunas compañías del gran consumo ya están informando de retrasos e incidencias en las entradas y salidas de sus plataformas en Cataluña, Madrid, Castilla y León o Levante, entre otras zonas, si bien no se prevén problemas de abastecimiento a los puntos de venta.