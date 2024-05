Los hogares que consumen pescado piscícola por ser sostenible se cuadriplican

La Comisión Europea acaba de presentar dos documentos de trabajo (staff working documents) para ayudar a los Estados miembros de los Veintisiete “a facilitar el crecimiento sostenible de la acuicultura” (una medida que llega después de que los propios productores hayan denunciado la alta “carga administrativa” a la que se enfrentan a la hora de poner en marcha cualquier instalación piscícola). Bruselas parece hacer autocrítica, admite que “la producción acuícola en la UE no ha crecido al mismo ritmo que en otras partes del mundo” y destaca que el objetivo de esta nueva publicación es “desbloquear el potencial” del sector comunitario. “La producción acuícola de la UE solo cubre el 10% del pescado y marisco consumido en la UE y representa menos del 2% de la producción mundial”, pone de manifiesto.

Se trata de una situación a la que urge dar respuesta y que, según la CE, obedece a dos importantes obstáculos. Por un lado, un marco regulatorio “complejo” y procedimientos administrativos “innecesariamente difíciles”. Por el otro, “dificultades de acceso” al espacio y al agua necesarios para desarrollar la actividad. En esta línea, hace hincapié en la necesidad de que cada país se asegure de “garantizar información más precisa y transparente” sobre esta importante parte de la cadena mar-industria, diseñando para ello un conjunto de campañas nacionales que también contribuyan a incrementar la demanda.

Una de las acciones que la Comisión Europea pone como ejemplo es la que la Asociación Nacional de Empresarios de Acuicultura Marina y de Agua Dulce de España (Apromar) inició en 2021, cuando con apoyo del Gobierno español y la UE a través del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) lanzó Acuicultura de España para mejorar la percepción de la sociedad española del sector acuícola. Gracias a esa iniciativa, expone Bruselas, el conocimiento técnico y el conocimiento de la acuicultura española ascendió del 44,2% al 48% entre los pasados 2019 y 2022. La población que consumía pescado producido exclusivamente por el sector de la acuicultura prácticamente se duplicó, pasando del 1,7% al 3,7%, y la sostenibilidad ganó peso como una de las principales razones por las que los hogares se inclinaron por consumir este producto, creciendo del 6,7% al 23,7% y solo por detrás del precio (35,4%).

El potencial de Galicia

Que la demanda de pescado piscícola aumente es un aspecto clave para que el sector siga creciendo y lo haga con más fuerza, aunque para ello también deba incidirse en las problemáticas que padece a nivel burocrático. El potencial de esta rama, dentro de España, cobra especial relevancia en Galicia. La comunidad autónoma es la única productora de rodaballo criado artificialmente en todo el país, por ejemplo, y la principal de otras especies como el lenguado. Únicamente de estos dos pescados produjo cerca de 10.500 toneladas en 2023 (9.600 de rodaballo y 890 de lenguado) valoradas en casi 98 millones, un 4,8% y un 8,2% más respectivamente si se comparan estos números con las cifras de 2022.

Uno de los principales retos a la hora de implementar campañas de comunicación para la acuicultura es su “elevado coste”, subraya la CE, al requerir una “inversión considerable” para garantizar que sea “eficaz”. Además de la española, también cita otras buenas prácticas como el Programme for the promotion of domestic fish adoptado por Finlandia o la iniciativa Farmed in the EU de Lituania. Como caso a destacar, en esta última se ayudó a crear conciencia sobre los beneficios de la acuicultura, especialmente en la escuela, organizando lecciones presenciales y viajes (más de 90) a granjas acuícolas para atraer profesionales al sector.

Suscríbete para seguir leyendo