Ya puedes consultar tus datos fiscales de la Renta 2023: te explicamos cómo hacerlo

Volvemos a la etapa que muchos temen: la liquidación del IRPF del año 2023, o lo que es lo mismo, la declaración de la renta.

La Agencia Tributaria informa de que el plazo para presentar la declaración arranca el miércoles 3 de abril, pero desde ya mismo puedes consultar todos tus datos fiscales en la propia web de Hacienda.

Lo que queremos saber a día de hoy la mayoría de los contribuyentes es si la declaración nos saldrá a pagar o a devolver. Para que este cálculo sea correcto es fundamental que los datos fiscales con los que cuenta la Agencia Tributaria sean correctos. Una inexactitud en esta información tan sensible puede salirte muy cara.

Datos fiscales de la renta 2023

Desde el 19 de marzo a las 12 del mediodía, Hacienda ha dado luz verde para que los contribuyentes puedan verificar los datos fiscales para el ejercicio 2023 y así verificar que toda la información de la que dispone la Administración de nosotros es la correcta. Aunque no será hasta el próximo 3 de abril cuando se pueda consultar el borrador que realiza de nuestras cuentas la propia Agencia Tributaria y que podemos aceptar como correcto o no.

Los datos fiscales que la Agencia Tributaria tiene de cada contribuyente son muchos, pero fundamentalmente importantes son el domicilio fiscal, los datos bancarios y el salario (ya seas autónomo o contratado). Por ejemplo, en el caso del salario de un trabajador por cuenta ajena, en Hacienda constará el importe total de sueldo, las retenciones y las cotizaciones.

Cómo consultar tus datos fiscales

Los datos fiscales se pueden consultar en la web de la Agencia Tributaria o desde la app de la misma si lo quieres hacer desde tu dispositivo móvil.

Para comprobar lo que Hacienda sabe sobre ti primero debes identificarte en la plataforma que hayas seleccionado y tienes varios métodos:

Cl@ve

Número de referencia

DNI electrónico

Certificado electrónico

Una vez que ya ha ingresado esta información debes ir al apartado que pone 'Datos fiscales'. Una vez dentro comprueba con mucha atención si los datos que hay son los correctos. En caso de que alguno no lo sea deberás debes modificarlo. Por ejemplo, si te has mudado tienes que poner tu nueva dirección, o si has tenido un hijo, añadirlo.

Simulador de la renta 2023

Cuando hayas comprobado que todos los datos de los que dispone Hacienda son correctos, puedes realizar una simulación de cómo te va a quedar la declaración, si te saldrá a devolver o a pagar y cuánta cantidad.

La Agencia Tributaria pone a disposición Renta web. Con este simulador, puedes hacer un ensayo de tu declaración sin compromiso alguno, porque el resultado únicamente tiene carácter informativo. El verdadero trámite lo harás más adelante, a partir del 3 de abril, cuando se inicie la campaña de la Renta de manera oficial.