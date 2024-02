“Desde 4YFN podemos acabar de contribuir a que Barcelona se convierta en un ‘hub’ de salud digital”

Como buen interesado en la filosofía, lo que más fascina a Pere Duran es el debate humanista que ha suscitado el vertiginoso ritmo al que avanza la tecnología. Pese a todo, él no tiene duda: los emprendedores y las 'startups' se están convirtiendo en un actor muy importante de la economía moderna. No lo eran hace 10 años, cuando el congreso que dirige, el 4 Years From Now (4YFN), una especie de hermano pequeño del Mobile World Congress dedicado a estas empresas emergentes de base tecnológica, se celebraba por primera vez. En la edición en la que este evento cumple su primera década de vida, su director espera más empresas, superficie y visitantes que nunca.

¿Cómo definirías el 4YFN para quien aún no lo conozca?

Es un evento de 'startups' digitales que forma parte del Mobile World Congress, y que tiene como objetivo principal ayudar a los emprendedores a hacer crecer sus negocios. Indirectamente, el 4YFN ayuda a muchas otras cosas: a las empresas a reclutar talento, a identificar tecnología, a posicionarse como compañías innovadoras…

¿Recuerda casos de empresas que hayan prácticamente empezado en el 4YFN y ahora sean iconos del ecosistema?

Este año, al cumplir 10 años, hemos invitado a empresas icónicas que han participado en 4YFN desde los inicios, como Factorial, Glovo, TravelPerk… Sus fundadores vendrán a explicar su experiencia y crecimiento y cómo han participado en el congreso.

¿Qué balance hacéis, de estos diez años?

Estamos muy contentos, sobre todo porque hemos conseguido hacer crecer el evento como prometimos el año pasado. Abrimos un nuevo pabellón de Fira Gran Via, estaremos situados en el 8.1 y 8.0. Tenemos récord absoluto de expositores, mas de 900 empresas que vienen de todo el mundo a exponer sus productos. Esta mañana tenía confirmación de 170 nacionalidades confirmadas, lo que lo convierte en un evento muy internacional. Una consecuencia muy importante de mover el 4YFN de Fira Montjuïc a Fira Gran Via es que ha internacionalizado el evento.

De todos modos, un tercio de la oferta del 4YFN es empresa catalana...

Hay que tener en cuenta que hay muy pocos eventos de ‘startups’ internacionales en el mundo, estamos el Web Summit y nosotros. Estos eventos son muy locales. Es muy difícil hacer un evento de 'startups' internacional, porque las 'startups' no tienen presupuesto de márketing para viajar. Es normal que haya representación local importante, y eso está muy bien. Lo que es muy importante y especial, es que casi el 50% de expositores de 4YFN sean de fuera [de España]. Es muy difícil encontrar un espacio en que haya tantas tecnologías emergentes, de tantos paioses, todas bajo un mismo techo.

¿Y no limita vuestro crecimiento, estar físicamente dentro del MWC?

Al final, esto no va tanto de tamaño como de calidad y la calidad que adquieres estando dentro del Mobile, no tiene nada que ver con estar en Fira Montjuïc. El nivel de asistentes del Mobile que pasan por el 4YFN es impresionante.

¿Cuántas visitas tenéis, aproximadamente?

No cuantificamos el total de asistentes, pero calculamos, por varias fuentes, que el año pasado pasaron por el 4YFN unas 50.000 personas. Es un salto muy cualitativo. El 4YFN democratiza el MWC y lo abre al ecosistema local. El hecho que el 4YFN haya entrado al Mobile no ha hecho que el emprendedor no pueda ir al evento, lo que era un reto importante.

¿Qué novedades destacaría de este año?

Abrimos por primera vez zonas expositivas por industrias: salud digital y sostenibilidad estarán en el pabellón 8.0. y todo el tema de investigación, universidades, 'spin-off'..., estarán en el 8.1. El resto será exposición normal. Estamos apostando mucho por estos tres verticales porque creemos que estos sectores serán muy importantes para el futuro del ecosistema emprendedor y del sector tecnológico. Todos los inversores y grandes inversores a los que preguntamos qué les interesa responden que ‘statups’ desarrollando inteligencia artificial y empresas que trabajen en sectores como la salud digital y la sostenibilidad, porque ven muchas oportunidades de mercado.

Salud gana mucho peso en el congreso, ¿no?

Por primera vez, el 4YFN hace una apuesta muy fuerte por el sector de la salud digital y pretende ser un punto de encuentro con el sector de la salud tradicional, cosa que no había pasado nunca. Tendremos médicos de un CAP, directores de innovación de un hospital… Creemos que desde 4YFN podemos acabar de contribuir a que Barcelona se convierta en un 'hub' de salud digital.

En base a lo que se presenta este año, ¿cómo ve el mundo de aquí a cuatro años?

Inteligencia artificial, salud digital y sostenibilidad crecerán muchísimos. Pero también cosas más filosóficas: estamos en un momento de transición muy importante. Las tecnologías lo que hacen es individualizar más la sociedad, porque empodera más al individuo que a las grandes instituciones, y esto conllevará cambios en los modelos de negocio. Además, creo que las humanidades cada vez tendrán más peso: un mundo rodeado de tecnología necesita gente con capacidades humanísticas. Esto se ve claramente en cómo se están entrenando los modelos de inteligencia artificial. Por eso es cada vez más interesante el momento que vivimos, es realmente impresionante ver como en un evento de tecnología se está hablando de cuales son los limites humanos, nuestros valores, como se tiene que regular la inteligencia artificial…

¿Cómo ve el 4YFN de aquí a diez años?

Veo un mundo en el que las habilidades de los emprendedores serán cada vez más importantes. Te tienes que saber adaptar, ser creativo... Creo que los emprendedores y las 'startups' se están conviertiendo en un actor muy importante de la economia moderna, que no lo eran en 2014.