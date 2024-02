La marca de joyas masculina TwoJeys impulsa un 60% sus ventas y planea abrir mínimo otras 3 tiendas este año

El plan era recorrer la carretera estadounidense con una caravana antigua y varios amigos, pero acabaron ideando los cimientos de una empresa que hoy ve más que probado su éxito. La marca de joyería masculina TwoJeys celebra este verano su quinto aniversario con un volumen de negocio que ha crecido un 60% en este último año, que vende ya por valor de 4 millones de euros y que está decidida a duplicar, mínimo, su red de tiendas, aunque apenas lleve 6 meses vendiendo a través de este canal. “Estamos mirando hacia todas partes: donde haya una buena oportunidad, allí estaremos”, sentencian sus fundadores, Biel Juste y Joan Margarit.

Estos emprendedores –antes ‘influencers’– hacía tiempo que andaban con ganas de montar algo juntos cuando, preparando la maleta para este viaje por Estados Unidos, quisieron comprarse joyas y no supieron donde acudir. Se pasaron ese viaje pensando en la estética que le darían a su producto y a la empresa, en cómo lo harían, en cuál sería su propuesta, y, al regresar a Barcelona, tras varios intentos fracasados buscando un fabricante que les hiciera una tirada pequeña de sus diseños, dieron con el joyero que lo cambió todo.

Quien hoy es el máximo responsable de producto dentro de la empresa, entonces aceptó fabricar 50 unidades de cada uno de los seis modelos que le presentaban. “El primer día vendimos las 300, y allí vimos que había una oportunidad muy grande y que realmente podíamos ser solución”, recuerda Juste. "Lo que hemos logrado es hacer un producto de calidad a precio asequible", asegura. Es decir conseguir hacer por 17 euros lo que grandes marcas hacen por 40 euros –dice– y vender por algo menos de 100 euros lo que ellas venden a 800.

Fabrican, además, en Barcelona, tanto por una cuestión de vínculo sentimental con su tierra, como para ganar agilidad. "Podríamos seguir así hasta ser 10 veces lo que somos, y si fuéramos todavía más grandes, nos montaríamos nuestra propia fábrica", defiende Juste, preguntado por la escalabilidad.

La cuestión es que no han parado de crecer. Lo hicieron a través de la venta ‘online’ y una estrategia de marca muy apoyada en las redes sociales, en un márketing muy creativo (y pensado en el mismo idioma que habla la generación a la que se dirigen, jóvenes de 22 a 33 años) y en ser todo lo diferente que pudieran del resto. También en lograr que a artistas de fama mundial como Dua Lipa o Jared Leto se les viera con sus joyas. “Vender joyas de hombre es innovador: ha sido un gran qué que haya un ‘product market feed’ muy grande”, justifica este emprendedor, que también confiesa que el 70% de sus ventas van fuera de España.

De hecho, en su estrategia recién estrenada de crecer a través de la venta en tienda a pie de calle, la tercera apertura ya ha sido un local en Londres (Reino Unido).

Apertura de tiendas

“El 85% de lo que vendemos actualmente es a través del ‘online’, las tiendas son unos brazos que nos han ayudado en los últimos 6 meses”, explica el cofundador de TwoJeys, que cuenta con una tienda en las calles Canuda (Barcelona) y Fuencarral (Madrid) desde hace 6 meses y con la de Londres desde hace 3 meses. Especialmente las dos primeras, “van como un tiro”, así que para 2024 tienen previsto abrir, mínimo, otras tres.

El plan es replicar la filosofía que les hizo abrir en Londres (la tercera ciudad que les reporta más ventas) e instalarse, tan pronto como puedan, en capitales como Valencia, Sevilla o Bilbao. En paralelo, estarán atentos a toda oportunidad de apertura en Barcelona o Madrid, sus grandes feudos.

“Siempre hemos querido ser un Calvin Klein de la joyería, ser un ‘top of mind’, y, ahora, si le preguntas a una persona de entre 20 y 30 años en España por una marca de joyería de hombre, la posibilidad de que te diga o TwoJeys o que no conoce ninguna, es del 70%”, celebra el emprendedor. “No estamos intentando montar una ‘startup’ que se venda en un año, hay un componente romántico, así que sobre todo queremos asentar el equipo [de unas 35 personas entre oficinas y tiendas] y crecer de forma sana, sin montar cosas que no tengan sentido”, concluye.