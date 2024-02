La gran pesca gallega es más global que nunca: opera en 30 países y supera los 220 barcos

Con dos de los mayores grupos de la industria pesquera española en preconcurso de acreedores –Fandicosta y Atunlo–, y con severas dificultades en el conjunto del sector para capear la atonía en las ventas, esto puede parecer un oxímoron. Como el hecho de que, en una noche de completo silencio, que caiga un tenedor en la esquina de una nave industrial produzca la sensación de un ruido atronador. Pero ni ese tenedor hace tanto escándalo ni las empresas de pesca congelada sobreviven gracias a un bypass. ¿El aparente oxímoron, pues? Las empresas tienen dificultades, sí, pero nunca habían alcanzado una presencia global tan grande en origen, tanto en capacidad industrial y logística como en la extractiva (buques y granjas). El top 20 de las grandes compañías de este sector acumulan ya una participación en más de 220 pesqueros en todos los caladeros del mundo, con presencia directa (no solo comercial) en una treintena de países. Es una huella colosal e histórica, resultado de la apuesta inversora para verticalizar procesos y maximizar el valor de la materia prima. Y, en consecuencia, una ventaja competitiva de cara al futuro.

Este salto progresivo en presencia y capacidad internacional ha permitido mitigar las consecuencias del colapso de la vieja Pescanova (Pescanova SA) y su posterior digestión de la deuda concursal. Solo la multinacional de Chapela llegó a operar, a través de filiales o joint ventures, un centenar de buques, y la venta de negocios “no estratégicos” supuso su salida de países como Australia (Austral Fisheries), Brasil, Chile, Honduras, Uruguay o Malvinas. El crecimiento de otros grupos gallegos no llenó todos estos vacíos –no están en Australia o, salvo la conserva, tampoco en Brasil–, pero sí han abierto caminos en otros países como Estados Unidos, Paraguay, Vietnam o Ghana. Y ocupado su lugar en Uruguay o las Malvinas, en ambos casos de mano de la armadora de O Morrazo Moradiña. Según el último informe no financiero disponible, Nueva Pescanova opera con 55 pesqueros. Su última operación corporativa, la de la compra de la argentina Pesquera Veraz, y en un contexto de inflación máxima en el país, no prosperó.

Expansión