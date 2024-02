Desde que apareció Bizum, allá por 2016, se calcula que se han realizado 2.130 millones de operaciones, lo que se traduce en 111.000 millones de euros enviados de móvil a móvil en casi 8 años. Esto da una idea del volumen de dinero que se maneja y de la cantidad de usuarios que lo utilizan, por eso los estafadores han puesto a esta plataforma en su punto de mira para conseguir dinero ilícitamente.

Hace unos días, Clara Grima, una de las matemáticas más reconocidas de España, publicó en X (antiguamente Twitter) cómo le habían timado y robado 500 euros. La estafa consiste básicamente en que los delincuentes hackean una cuenta de WhatsApp, se hacen pasar por ese usuario y mandan un mensaje a través de esta plataforma a algún familiar para pedirle dinero a través de Bizum con cualquier excusa.

La matemática envió 500 euros

Grima, que ha sido premiada en muchas ocasiones por su labor como divulgadora matemática, cuenta en la red social: "Me acaban de robar 500€ y os lo cuento para que estéis atentos. Me ha llegado un Whatsapp (falso) de mi hermana, super informal, pidiendo que hiciera un Bizum porque tenía que hacer un pago y no le iba la app.

Lo sé, he sido ingenua. Un poco imbécil. No seáis como yo".

Otro usuario respondió a este post contando que había sido objeto del mismo timo. Le hackearon el WhatsApp y a un íntimo amigo suyo le pidieron en su nombre 490 euros.

Cómo evitarlo

Para evitar este tipo de timo lo primero que hay que hacer al recibir un mensaje de algún conocido o familiar pidiéndote dinero es llamarlo para confirmar que esa necesidad económica es real.

A mi tb me han jaqueado el wassap y han estafado a un íntimo amigo al q le han pedido q me haga un bizum en mi nombre. Lo ha hecho son 490€ lo q piden. LLAMAR ANTES DE MANDAR DINERO!!! — Pedro mendez (@Pedro64mendez) 1 de febrero de 2024

En realidad el proceso de hackeo del WhatsApp es bastante sencillo si no estamos muy familiarizados con la tecnología. Generalmente los delincuentes piden, haciéndose pasar por esta aplicación, que tienen que comprobar el número y que lo envíes a través de un SMS para comprobarlo, y les llega a los piratas. A partir de ahí la suplantación es cuestión de minutos.