Binter cumple su “sueño” de abrir una ruta de conexión entre Canarias y Madrid

“Es un sueño de siempre de la compañía hecho realidad”. Con esta frase resumía este jueves el presidente de Binter, Rodolfo Núñez, la sensación que invadía ayer a la aerolínea canaria, a sus accionistas, directivos y trabajadores, tras concluir los cuatro vuelos inaugurales de la ruta entre las Islas y Madrid, con la que además complementa las otras trece conexiones con la Península.

Dos vuelos despegaban a primera hora de la mañana desde los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte con destino al Adolfo Suárez-Barajas de Madrid, y casi simultáneamente otros dos aviones partían del aeropuerto madrileño rumbo a las dos islas capitalinas. Cuando todos ellos habían llegado a sus respectivos destinos, el presidente de la compañía ofrecía, en un acto de presentación de la ruta en la capital del Estado, una lectura de lo que significaba en la historia de la compañía este paso largamente buscado.

“No sé si es un día histórico para Binter, pero desde luego es muy importante”, comenzó afirmando Núñez, quien recordó las otras rutas ya abiertas con otras tantas ciudades del país pero reconociendo que “ninguna es Madrid”, algo que desde la directiva de la empresa siempre se consideró como una asignatura pendiente.

“Madrid es el nexo de conexión con España y con el resto del mundo. Estar presentes en esta ruta siempre fue un sueño que hoy hacemos realidad”, insistió el presidente de la compañía ante más de 50 representantes institucionales y empresariales del Archipiélago y de Madrid, entre ellos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres.

Los primeros Embraer E192-E2 de la compañía despegaron a las 07:00 horas rumbo a Gran Canaria y a las 08:00, rumbo a Tenerife. Los primeros aterrizajes en Barajas procedentes de las dos islas capitalinas se produjeron a las 11:40 horas, completando el inicio de la operativa de la aerolínea con la capital, que tendrá 112 conexiones semanales. Tras la llegada a Madrid y en el mencionado acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de la capital, Núñez agradeció a “los más de 2.000 trabajadores que forman parte de la compañía, al impulso de sus clientes y al apoyo de las entidades financieras por hacerlo posible”.

Tras recordar algunos de los hitos de la compañía en sus años de existencia desde 1989, entre ellos el vuelo de inauguración, el recibimiento de los primeros ATR, la adquisición a Iberia en 2002 de las acciones, o la renovación la primera flota “con gran esfuerzo y mucho éxito”, consideró este jueves como “el siguiente día en importancia”.

“Esta conexión la afrontamos con mucha ilusión, sabemos que lo vamos a hacer bien, vamos a volar ‘en modo canario’, dando un servicio de calidad, bueno, atractivo, haciendo agradable la experiencia de volar, y como somos una compañía pequeña pero muy tenaz y valiente, seguro que esto va a ser un éxito”, recalcó Núñez tras haber reconocido que una clave en la apertura de la nueva ruta son “las circunstancias favorables que se dan en el mercado y que nosotros vamos a aprovechar” con motivo de la fusión entre Iberia y Air Europa.

Amplia oferta de vuelos

Binter operará un total de 112 vuelos a la semana, 16 diarios, entre los aeropuertos de Madrid (MAD) y de Tenerife Norte (TFN) y el de Gran Canaria (LPA). Desde la Terminal 2 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas los horarios de salida serán a las 08:00, 12:30, 17:00 y 20:00 horas, mientras que en sentido inverso los vuelos desde el aeropuerto tinerfeño serán a las 08:00, 11:00, 15:30 y 20:30 horas.

Por su parte, los aviones partirán hacia Gran Canaria a las 7:00, 12:30, 17:00 y 20:00 horas, y en sentido contrario, a las 08:00, 10:00, 15:30 y 20:30 horas. Además, mantiene en estas rutas una de sus características diferenciales más llamativas e interesantes: facilita las conexiones con el resto de aeropuertos de Canarias sin coste adicional, gracias a los 210 vuelos que realiza cada día de media dentro del Archipiélago.

A la amplia oferta de vuelos y asientos que ha programado la aerolínea se suma su servicio a bordo premium para todas las tarifas, que permite que el pasajero viaje en modo canario cómodamente, disfrutando durante el vuelo de servicios premium. La amplitud de espacio entre butacas, la configuración de filas con dos asientos, un menú gourmet de cortesía, servicio de entretenimiento con las últimas novedades sin coste, así como equipaje de mano en cabina incluido en todas las tarifas son algunas de estas ventajas.

La compañía ha abierto la primera oficina aeroportuaria Binter Vende fuera de Canarias, situada en la planta alta (Salidas) de la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas, cerca de la puerta norte de acceso y de los mostradores de facturación de la compañía. El horario de atención será amplio (de 5:30 a 21:30 horas), para atender toda la operativa de la compañía aérea, los 365 días del año.

Con esta nueva oficina, Binter pretende ofrecer en Madrid un servicio de calidad igual al que presta en todos los aeropuertos canarios, favoreciendo una atención presencial y personalizada al cliente en el proceso de compra; orientando y asesorando sobre la tarifa, producto o servicio; y dando soporte en el propio aeropuerto, cuando sea necesario, para gestionar cambios, contratación de nuevos servicios o la adquisición de productos de merchandising de la aerolínea.

Otra de las decisiones tomadas por Binter para dar robustez a su operativa en Madrid es la apertura de una estación de mantenimiento en línea de aeronaves, que gestionará otra de las empresas del sistema Binter: Servicios Aerotécnicos Insulares (SATI). De esta forma, se podrá prestar un mejor servicio a la flota de Embraer E195-E2 de Binter, atendiendo a las aeronaves basadas en el aeropuerto de la capital.

También posibilitará un servicio más rápido a aquellas aeronaves que tengan incidencias dentro del territorio peninsular, pues la ubicación de la estación de Madrid permitirá reducir los tiempos de respuesta en el caso de que se requiera mantenimiento de esos aviones en alguno de los aeropuertos donde opera la aerolínea. Esta instalación estará dotada inicialmente con 25 personas entre ingenieros, técnicos de mantenimiento y gestores de material, con previsión de ir incorporando personal hasta formar un equipo de 40 personas.

Clavijo: “Apuesta por Canarias”

En el acto de presentación de la ruta, el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, aseguró que “es un día de alegría porque quienes vivimos en las Islas sabemos lo importante que es la movilidad”, destacando la apuesta que, según él, la compañía ha hecho siempre con ese objetivo en su actividad como aerolínea. “Binter, como compañía canaria, decidió siempre apostar por nuestras islas y para que los canarios que quisiesen estudiar, trabajar, ampliar sus actividades empresariales, disfrutar de conocer las Islas, pudiéramos hacerlo”, destacó el presidente.

Resaltó además el hecho de que con la nueva conexión, un residente en las islas no capitalinas puedan salir de cualquiera de ella por la mañana “y estar en Madrid al mediodía”.

“Eso es no solo es una apuesta empresarial, porque si los números no los sostienen no es viable, sino que es una apuesta por Canarias. Agradezco a Binter y a su equipo directivo porque siempre que hemos necesitado a Binter, la compañía ha estado ahí”, subrayó.

Ángel Víctor Torres, por su lado, afirmó que la ruta “será un éxito porque le precede la historia de la compañía, que ha sido reconocida hasta en seis ocasiones por asociaciones de aerolíneas regionales por, entre otras cosas, ser de las compañías más puntuales y que da un mejor servicio”. Según él, la conexión “permite que las ocho islas canarias estén más cerca de la capital del Estado”. El ministro dijo que “vivimos un momento de enhorabuena” y recordó las dificultades que se presentaron durante la pandemia, cuando la compañía mantuvo 20 conexiones diarias con la Península y entre las Islas “yendo a pérdidas porque solo podía volar un tercio del pasaje y sabiendo que los números no cuadraban”. “Binter no se rindió, había un respaldo institucional detrás, pero sobre todo un compromiso para que el Archipiélago se mantuviera conectado”, valoró Torres.

El ministro garantizó además el “compromiso” del presidente del Gobierno de España, (Pedro Sánchez) de los ministerios de Hacienda y de Transporte, de mantener el 75% de la subvención a residentes, aspecto sobre el que avanzó que en 2023 el gasto de esa subvención ascendió a 750 millones, 200 más de los presupuestados, pero resaltando que se trata de “un crédito ampliable que siempre va a estar a disposición de un ejercicio de igualdad y de justicia y es que los canarios y canarias obligadamente tenemos las autopistas en el mar o en el aire”.

Por parte de la Comunidad de Madrid intervino su director general de Turismo y Hostelería, Luis Izquierdo, quien señaló que “esta es una conexión que es fundamental para fortalecer los lazos entre los dos territorios, y generar oportunidades de negocio y de trabajo”. Destacó que los 400.000 canarios que visitaron Madrid el años pasado fueron los visitantes nacionales con más días de estancia, casi seis jornadas y más de sos millones de pernoctaciones, así como los que más gastan de media.

También reconoció el “atractivo de Canarias como destino turístico para los madrileños”, con 450.000 viajeros a las Islas que generan 2,5 millones de pernoctaciones y un gasto de 350 millones de euros. “Esta ruta va a potenciar mucho más los viajes de madrileños a Canarias y de canarios a Madrid y continuará estimulando actividad económica, inversión entre ambas comunidades”, concluyó.